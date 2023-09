Bruno Caboclo estaria aguardando uma proposta para jogar na NBA?

O principal destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo de Basquete chamou a atenção no final de semana. Bruno Caboclo, afinal, não se apresentou em seu novo time, o Reyer Venezia, e gerou expectativas sobre voltar a jogar na NBA. Isso porque, de acordo com Alessandro Maggi, do site italiano Sportando, o ala-pivô pode estar aguardando uma oferta da liga americana.

“Por trás do sumiço de Bruno Caboclo haveria uma mudança de agente e o sonho de voltar à NBA. Mas o Reyer Venezia teria lhe dado um ultimato. Tendo em conta o salário e o contrato em jogo, seria uma falta de profissionalismo muito grave por parte do jogador. Vamos esperar”, escreveu Maggi.

Posteriormente, um veículo israelita apontou uma novidade sobre o futuro do craque brasileiro. Segundo o site Sport5, Bruno Caboclo vai jogar pelo Maccabi Ra’anana, de Israel, em uma turnê da equipe contra times da NBA. Ainda de acordo com o portal, o jogador de 27 anos teria um acordo apenas para as partidas de pré-temporada.

Os duelos acontecerão em outubro. Os adversários serão Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers e Minnesota Timberwolves. Então, pode ser uma forma de Caboclo beliscar um contrato com algum time da NBA.

A novela envolvendo o brasileiro começou na sexta-feira (15). Na ocasião, o presidente do Venezia, Federico Casarin, revelou que Caboclo não se apresentou ao time na data combinada. Afinal, antes do Mundial de Basquete, ele deixou o Ulm, da Alemanha, e acertou com a equipe italiana. Portanto, tem contrato vigente com o clube.

“Depois da Copa do Mundo da FIBA, o Brasil demorou um tempo para voltar a seu país. Além disso, Caboclo foi para os EUA para lidar com burocracias e obter seu visto. Seu plano, então, era pegar um avião para poder chegar à Itália na sexta, conforme o planejado. No entanto, nós fomos informados que ele não pegou o voo”, disse Casarin.

Além disso, o Venezia já tomou medidas judiciais cabíveis em relação ao contrato do camisa 50. Ou seja, informou os órgãos competentes sobre o acordo firmado com o atleta. Dessa forma, precisaria de uma liberação dos italianos para que possa jogar pelo time de Israel.

Rumores também indicaram uma possível permanência na Europa. Isso porque na mesma semana do seu sumiço, Caboclo começou a seguir o perfil do Estrela Vermelha, da Sérvia, das redes sociais. Vale lembrar que Yago Mateus deixou o Ulm para atuar pelo time sérvio. Ambos, aliás, foram companheiros na Alemanha e conquistaram o título nacional inédito.

Então, a parceria dos dois poderia contribuir para que ele jogasse pelo Estrela Vermelha. Mas, com a recente informação do jornal de Israel, seu futuro segue em aberto. Até agora, Caboclo e a direção do Venezia não entraram em contato.

