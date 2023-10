Bucks terá Antetokounmpo e Lillard contra o Lakers

A união de Damian Lillard e Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks já tem data para acontecer: domingo (15), contra o Los Angeles Lakers. O duelo será às 20h (horário de Brasília). A informação foi revelada pelo técnico da franquia, Adrian Griffin, na quarta-feira, durante o programa NBA Today, da ESPN. Vale lembrar que os astros não participaram dos primeiros jogos da equipe na pré-temporada.

“Queremos vê-los em jogos competitivos ao vivo. É um momento emocionante para nós. Mas é um processo e estamos avançando passo a passo”, disse o técnico do Bucks.

Embora a estreia seja só contra o Lakers, Antetokounmpo e Lillard treinam juntos desde o início das atividades de pré0temporada do Bucks. Além disso, será a primeira vez que ambos terão uma outra grande estrela da NBA ao seu lado na carreira. Apesar da empolgação, Griffin prevê que precisarão de tempo para se adaptar um ao outro.

Publicidade

“Nossas práticas são extremamente competitivas. Então, vamos ter a oportunidade de entrosá-los. Até agora, eles não decepcionaram. Mas quanto mais os conseguirmos jogar juntos, melhor”, completou o treinador.

Lillard chegou a Milwaukee em uma troca que envolveu quatro times. Assim, o Portland Trail Blazers recebeu Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara e o direito de trocar as escolhas em 2028 e 2030, além de uma escolha de 2029 do Bucks. Em contrapartida, o Phoenix Suns ficou com Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Litte e Keon Johnson.

Publicidade

Leia mais sobre o Milwaukee Bucks!

Posteriormente, o Boston Celtics se envolveu na negociação. Isso porque adquiriu Holiday em troca que levou Robert Williams e Malcolm Brogdon para Portland.

Lillard era irredutível sobre seu destino na NBA. Quando solicitou troca do Blazers, apontou o Miami Heat como único destino possível. No entanto, o desfecho não foi esse.

Publicidade

Expectativas

Agora, já como jogador do Bucks, parece ter aceitado bem seu novo time. Afinal, rasgou elogios a Antetokounmpo em entrevista recente a Eric Nehm, do portal The Athletic.

“É fácil jogar ao lado dele. Têm algumas jogadas que estamos trabalhando nos treinos que devem ser difíceis de defender. Você viu agora pouco, né? Sai de um bloqueio que funcionou muito bem. Tenho liberdade e forço o defensor que está à frente dele tomar uma decisão. Então, se ele não vem, posso ter um arremesso livre. Se vier, Giannis tem um alvo e eu só jogo a bola para cima. O nível de inteligência dele é muito alto”, explicou.

Publicidade

“A sensação de poder dominar um jogo é quase que única. Afinal, eu nunca tinha jogado com alguém com essa mesma capacidade. E ele tem, de uma forma diferente. Melhor do que eu, maior, mais forte. Ou seja, também fico admirado de poder ver isso de perto”, elogiou o armador.

Por fim, a admiração é recíproca. Após uma semana de treinos com Lillard, Antetokounmpo chamou seu novo companheiro de artista.

“Você tem que dar liberdade a caras como ele, porque Dame é um artista. Ele tem que criar arte. Espero que, quando estiver ao lado dele, possamos criar isso juntos”, disse Giannis, em entrevista ao The Athletic.

Publicidade

“Sinto que é a primeira vez na minha carreira que não me importo se for pouco acionado. Quero que ele seja o armador principal. Ele é o armador desta equipe. É o cara que vai tomar muitas decisões com a bola em suas mãos. Então, eu confio nele. Temos jogado juntos nestes últimos dias e sei que ele vai me encontrar”, completou o duas vezes MVP.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA