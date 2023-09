Bucks contrata e dispensa irmão de Giannis Antetokounmpo em 24 horas

Mais um irmão de Giannis Antetokounmpo está no Milwaukee Bucks. O time, que já conta com Thanasis, acertou um contrato com Alex, o mais novo deles. No entanto, o Bucks já o dispensou, cerca de 24 horas depois. De acordo com o jornalista Michael Scotto, do site HoopsHype, a ideia da direção é manter o atleta com seus direitos no Wisconsin Herd, da G-League.

Giannis ainda tem mais um irmão, Kostas. No entanto, após fazer parte do elenco que obteve o título da NBA pelo Los Angeles Lakers em 2019/20, ele deixou a liga. Desde então, ele passou pelo basquete francês, turco e, agora, está no Panathinaikos, da Grécia.

Alex, por outro lado, após não ser escolhido no Draft de 2021, fechou um acordo para o período de treinamentos com o Sacramento Kings. Entretanto, foi por pouco tempo e não seguiu na equipe. Depois, ele acertou com o Toronto Raptors e também não ficou. No entanto, o jogador seguiu para o Raptors 905, da G-League.

O irmão mais jovem de Giannis Antetokounmpo pode sequer atuar pelo Bucks. Na última temporada pelo Herd, o jogador de 21 anos registrou médias de 5.8 pontos e 3.0 rebotes em cerca de 22 minutos por noite. Enquanto isso, ele teve aprovitamentos de 37.2 em arremessos e 24.7% no perímetro.

Vale registrar que existe um documentário sobre a família Antetokounmpo. Rise conta a história de Giannis e seus irmãos na ida da Grécia para os Estados Unidos.

Rise

Depois de muitas dificuldades, a família Antetokounmpo entrou para a história. Afinal, criou o primeiro trio de irmãos a se tornar campeão da NBA: Giannis e Thanasis pelo Milwaukee Bucks (2021) e Kostas pelo Los Angeles Lakers (2020).

O público nunca viu uma história como a dos Antetokounmpos. Após emigrarem da Nigéria para a Grécia, Charles e Vera Antetokounmpo (Dayo Okeniyi e Yetide Badaki, respectivamente) lutaram para sobreviver e sustentar seus cinco filhos. Além disso, viviam sob a ameaça diária de deportação. Com o filho mais velho ainda na Nigéria, o casal estava desesperado para obter a cidadania grega. No entanto, se viu minado por um sistema que o bloqueava a cada tentativa.

Ademais, quando não estavam vendendo artigos para turistas nas ruas com o restante da família, os irmãos – Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) – jogavam basquete com um time juvenil. Contudo, eles encontravam muitas dificuldades. Ingressando tarde no esporte, eles descobriram suas grandes habilidades na quadra de basquete e se esforçaram muito para se tornaram atletas de alto nível, ao lado do irmão Kostas (Jaden Osimuwa).

Giannis Antetokounmpo fica no Bucks?

Recentemente, o astro Giannis Antetokounmpo deu uma entrevista explicando os motivos pelo qual não vai estender seu contrato com o Milwaukee Bucks. Ao menos, por enquanto. O duas vezes MVP está preocupado com o comprometimento de seus colegas, mas ainda não sabe como será o ambiente após a saída do técnico Mike Budenholzer. Agora, com Adrian Griffin em seu lugar, Giannis quer entender se “todo mundo está na mesma página” para, depois, pensar sobre o assunto.

A eliminação para o Miami Heat na primeira rodada dos playoffs deixou o jogador em dúvidas se o atual elenco é capaz de reverter a situação nas próximas temporadas. Além disso, é bom ressaltar que todos os principais atletas da equipe possuem contrato garantido, no máximo, até 2024/25.

