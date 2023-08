Ala do Bucks, MarJon Beauchamp faz 83 pontos em jogo amistoso

No sábado (29), MarJon Beauchamp, ala do Milwaukee Bucks, fez 83 pontos em um jogo da liga de verão CrossOver, organizada por Jamal Crawford. Como resultado, anotou um recorde no campeonato. Confira, então, os lances e as estatísticas anotadas pelo jovem jogador.

MarJon Beauchamp acertou 32 dos 45 arremessos que tentou no jogo da liga ProAm, que mistura jogadores profissionais, como o ala do Bucks, e amadores. Além disso, conseguiu dez rebotes e quatro assistências ao longo de 38 minutos em quadra. Desse modo, liderou sua equipe para uma vitória de 140 a 105. No primeiro quarto anotou 18 pontos e na metade do confronto já contava com 40.

Para fazer história no campeonato, o jovem jogador anotou a cesta definitiva para quebrar o recorde da liga com uma enterrada windmill. Então, ultrapassou a maior pontuação em um jogo que antes pertencia a Isaiah Thomas, que tinha realizado 81 pontos.

MARJON BEAUCHAMP ON THE WINDMILL. HE HAS 83 PTS AT @thecrawsover 😱 Watch it live on the NBA App:

📺: https://t.co/NEIf5hezZ2 pic.twitter.com/yuzCZ75w2L Publicidade — NBA (@NBA) July 30, 2023

Beauchamp entrou na NBA na última temporada, ao ser escolhido na 24º posição do Draft de 2022, pelo Bucks. Destaque do time G League Ignite em 2021, então, chamou a atenção da equipe por parecer ser um prospecto mais desenvolvido. Desse modo, poderia ajudar a equipe na corrida para o título logo de cara.

No entanto, ele não teve muito espaço na rotação da equipe. O ala participou de 52 confrontos, mas só teve 13,5 minutos em quadra. MarJon Beauchamp somou médias de 5,1 pontos e 2,2 rebotes por jogo em seu primeiro ano com o Bucks. Seu aproveitamento foi de 39,5% nos arremessos de quadra, acertando apenas 1,8 das 4,7 bolas que tentava. Além disso, conseguiu 33,1% da linha de três pontos e 73% em lances livres.

Em seu segundo ano na NBA, Beauchamp tentará um espaço maior na rotação do Bucks. Ele, afinal, tem boas características físico-atléticas. Sua altura, envergadura e força física sugerem que esteja pronto para competir na NBA. Mas precisa melhorar sua tomada de decisão, tanto com arremessos como passes. Além disso, é necessário se tornar consistente no ataque do perímetro, algo que parece ter melhorado na última temporada.

Desse modo, ter quebrado um recorde em uma das maiores ligas ProAm com certeza ajudará Beauchamp em 2023/24.

