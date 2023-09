Bucks não consultou Giannis Antetokounmpo antes da troca por Lillard

De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, Giannis Antetokounmpo não foi consultado pelo Milwaukee Bucks antes da troca por Damian Lillard. O motivo, segundo o insider, era a boa relação do astro com Jrue Holiday, jogador envolvido na negociação. Assim, o GM da equipe de Wisconsin, John Horst, quis evitar qualquer opinião que impedisse o negócio.

“Ele (Antetokounmpo), literalmente, não desempenhou nenhum papel”, disse Woj. “Na verdade, Horst não trouxe essa ideia de negociação porque Jrue estava envolvido. A reverência que os jogadores e a franquia têm pelo armador… Ele não quis colocar a responsabilidade em Giannis e fazê-lo decidir, ou não, sobre isso”, seguiu.

O movimento do Bucks não só pegou o grego de surpresa, como também Holiday. Na última terça-feira (26), o armador declarou em entrevista a Jim Owczarski, do Milwaukee Journal-Sentinel, a vontade de se aposentar pela, agora, ex-equipe.

Publicidade

“Adoraria”, disse Holiday, quando questionado sobre a possibilidade de aposentadoria. “Antes mesmo de ganhar aqui, disse que sou um Buck para a vida toda. E eu digo isso do fundo do meu coração. Eu não quero jogar por nenhum outro time”, afirmou.

A preferência de seguir em Milwaukee o fez, inclusive, descartar os rumores de uma aposentadoria próxima. No ano passado, em participação no Point Forward Podcast, com Andre Iguodala e Evan Turner, o armador chegou a sinalizar essa possibilidade ao final de seu contrato atual (2025). Holiday, aliás, revelou que pretende trabalhar com filantropia ao lado de sua esposa. No entanto, o atleta queria ser campeão novamente pelo Bucks.

Publicidade

Suas vontades, contudo, não foram levadas em consideração pela diretoria de Milwaukee.

Motivos

Segundo Wojnarowski, o GM da franquia entende que a chegada de Lillard traz mais possibilidades de garantir um novo título. Algo que, com Holiday, seria mais complicado. Afinal, na última temporada, a equipe caiu na primeira rodada para o Miami Heat.

Publicidade

“O Bucks toma essa decisão acreditando que lhes dá a melhor chance de vencer. Ou seja, conquistar mais títulos e competir por um período mais longo com Giannis”, explicou.

Além disso, a troca por Lillard é vista como uma garantia para que Antetokounmpo renove seu contrato. “Eles, claro, acham que isso lhes dá uma melhor chance de que ele assine um novo acordo”, afirmou.

Leia mais!

Hora de ir embora! Bucks fecha troca por Damian Lillard

Com Lillard, Bucks se torna favorito ao título da NBA

Irritado, Jimmy Butler acusa Bucks de aliciar Damian Lillard

Publicidade

O duas vezes MVP tem mais três anos de contrato com o Bucks. Para a temporada 2023/24, o acordo prevê um pagamento de US$45,6 milhões. Por fim, em 2024/25, mais US$48,8 milhões. No ano seguinte, entretanto, Giannis tem o direito de exercer ou não o acerto no valor de US$51,9 milhões.

Recentemente, o ala-pivô sinalizou que não tem pressa em renovar com a franquia. Afinal, ele pretende aguardar os próximos passos para entender os reais objetivos da equipe. Ou seja, saber os esforços que a diretoria pretende adotar para torná-los favoritos ao título.

Publicidade

“Eu não sou a melhor versão de mim mesmo se eu não souber que todo mundo está alinhado”, explicou Antetokounmpo. “Não sei se todos estão ali pelo título, se todos vão sacrificar os seus tempos com seus familiares como eu faço. Então, se eu não sentir isso, eu não vou assinar”, relatou o craque.

Agora, com a troca por Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo pode repensar os últimos comentários e entender de vez os objetivos do Milwaukee Bucks.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA