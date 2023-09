Buddy Hield é apontado como possível reforço do Boston Celtics

Buddy Hield pode ser o mais novo reforço do Boston Celtics para a próxima temporada. Afinal, a informação de Shams Charania, do The Athletic, de que o Indiana Pacers está disposto a trocá-lo levantou interessados. Entre eles, a franquia celta.

O jornalista Tyler Conway, do Bleacher Report, listou um único ativo que o Celtics pode explorar para conseguir Hield: incluir Michael Brogdon no negócio. Os contratos são parecidos, US$ 19,2 milhões para o atleta do Pacers, e US$ 22,5 milhões para o de Boston. Assim, não se tornam barreiras.

“Brogdon por Hield é uma solução imperfeita, mas pode ser a única que Boston tem antes do início da temporada regular”, afirmou Conway. “Provavelmente, Brogdon se apresentará ao training camp como um bom soltado. Apesar de suas frustrações”, seguiu.

Para o jornalista, a troca por Brogdon faz sentido devido ao seu desempenho nas finais da Conferência Leste, contra o Miami Heat. Na ocasião, o sexto homem do ano não rendeu o esperado, com médias de 5,6 pontos. Nos jogos finais, inclusive, perdeu espaço para outras opções.

“Não tenho certeza que suas frustrações importam. Mas ele é um sexto homem resmungão que não faz a diferença quando é necessário”, completou Conway.

Diante desse cenário, a oportunidade de incluir Buddy Hield como reforço, portanto, pode ser aproveitada no Celtics. Afinal, o ala-armador é um dos principais arremessadores de três da NBA. Nos últimos cinco anos, é ele quem lidera a liga em pontos do perímetro, com 1.381 cestas.

Stephen Curry, considerado o maior arremessador de todos os tempos, vem na sequência, com 1.261. Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, completa o pódio, com 1.118 arremessos convertidos.

Sua competência, no entanto, não deve seguir em Indiana. A equipe até tentou uma renovação, mas o jogador não se sentiu desejado. Talvez, partir para Boston, pode ser a oportunidade dele estrear na pós-temporada.

Outros interessados

O próprio Conway listou outros destinos possíveis para Hield na NBA. Os outros dois, além de Boston, foram: Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs. Equipes em momentos distintos, mas que buscam especialistas do perímetro.

No caso da franquia angelina, um negócio quase aconteceu com o Pacers na última temporada. O Lakers tentou enviar Russell Westbrook e escolhas de draft por Hield e Myles Turner. Contudo, não foi suficiente.

O jornalismo, ainda assim, acredita que o Lakers deve insistir nessa situação. Afinal, vê no ala armador o complemento perfeito para os anos finais de LeBron James na NBA. “Ele é um arremessador de três pontos eficiente e de alto volume que pode ficar quente a qualquer momento”, afirmou.

“Além disso, não precisa da bola em suas mãos para ser eficaz e criar espaço. O que facilitará a vida de James ao avançar para a cesta, já que sua velocidade lateral está diminuindo”, completou.

Outro ponto explorado por Conway é a possibilidade de aumentar a presença de Austin Reaves com a bola nas mãos. Neste caso, sem Westbrook, o camisa 15 ganharia uma presença maior no ataque.

San Antonio Spurs

Sem avançar aos playoffs na última tempora, o Spurs foi premiado com o bilhete de ouro: Victor Wembanyama. O pivô é um dos maiores prospectos da história da NBA e já está cercado de expectativas na sua primeira temporada. Para cumpri-las, por outro lado, pode ser que precise de complementos.

Conway enxerga em Buddy Hield uma possibilidade que Gregg Popovic não conta em seu elenco, atualmente. “San Antonio está cercando seu superastro não arremessador com um elenco cheio de espaçadores medianos. Adicionar Hield à mistura daria aos Spurs um arremessador de elite que cria espaços”, disse.

Apesar do caminho, Conway não acredita que San Antonio possa oferecer muito por Hield. O armador, além disso, pode não topar participar de uma reconstrução. “Mas há lógica em uma parceria aqui”, finalizou Conway.

Com tantos caminhos, Buddy Hield tem a possibilidade de escolher onde quer jogar. O Pacers, por sua vez, pode explicar uma troca o mais interessante possível, para manter a esperança de pós-temporada. A certeza é que o arremessador deve movimentar o mercado em breve.

