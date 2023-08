No Bulls, Zach LaVine pode repetir Bradley Beal e perder valor de troca

Os rumores não param na NBA. Apesar de o New York Knicks se interessar por uma troca com o Chicago Bulls, a situação segue a mesma. O Knicks gostaria de contar com Zach LaVine, mas o Bulls tenta evitar que a novela Bradley Beal se repita. A equipe de Chicago pretende manter seu ala-armador por longo período, enquanto vê grandes nomes na liga saírem por valores muito menores.

O Wizards finalmente trocou Beal. Demorou três anos para o jogador convencer sua antiga equipe que era o melhor para todos. Agora, o atleta vai jogar pelo Phoenix Suns. Ao mesmo tempo, a direção de Chicago quer brigar pelos playoffs na próxima temporada, mas entende que o atual grupo tem prazo de validade. Ou seja, se a campanha em 2023/24 não começar bem, é provável que alguns dos principais jogadores saiam em troca. Entre eles, DeMar DeRozan e LaVine.

Mas o Bulls estendeu recentemente com o pivô Nikola Vucevic, dando a entender que quer a continuidade do elenco. Mesmo sem Lonzo Ball, fora pela segunda temporada consecutiva, a equipe tenta encontrar meios de brigar pela classificação direta. Mais um ano via play-in ou sequer conseguir a ida aos playoffs, é a chance de Arturas Karnisovas de “implodir” o elenco.

O fato é que Chicago não quer repetir a situação de Bradley Beal com Zach LaVine, mas pretende, ao mesmo tempo, seguir relevante. Então, tudo depende de como o time vai se comportar até janeiro.

Enquanto isso, o Knicks segue com interesse em brigar pelo topo do Leste. Com o atual grupo, talvez, ainda não seja possível. E pesa contra o fato de o time não ter um reserva para Julius Randle. De acordo com rumores, Randle poderia ir para o Bulls como moeda de troca por LaVine. Mas em 2023/24, o jogador de Chicago vai receber US$40 milhões. Randle, por outro lado, terá US$28.2 milhões em salários.

Então, para uma troca acontecer, New York terá de oferecer mais jogadores, como Evan Fournier (US$18.9 milhões e opção do time em 2024/25) e, talvez, Immanuel Quickley (US$4.1 milhões). Em contrapartida, LaVine chegaria ao Knicks ao lado de Patrick Williams.

Não que seja algo concreto, mas Bulls e Knicks conversaram algumas vezes sobre a possível negociação. Por enquanto, não existe nada além de ligações entre as duas diretorias. Outra opção seria enviar LaVine por RJ Barrett, Fournier e escolhas de Draft. No entanto, representantes do atleta de Chicago não gostam da ideia.

Mas LaVine é um nome que o mercado gosta.

O Miami Heat, por exemplo, já manifestou interesse em outras oportunidades.

“Não é uma certeza que Chicago tenha algum interesse em negociar Zach. Aliás, não sabemos nem se vão receber alguma oferta. Várias equipes já indicaram que eles valorizam o jogador enormemente. E, por isso, desejam um valor exorbitante”, revelou Jake Fischer, do site Yahoo Sports.

