Maior “bust” da NBA, Anthony Bennett fecha com novo time

Anthony Bennett, primeira escolha do Draft de 2013 da NBA, está de time novo. De acordo com o site MK Sports, o canadense vai jogar pelo Goyang Sono Sky Gunners, da Coreia do Sul na próxima temporada. Bennett, de 30 anos, estava no Hsinchu Lions, de Taiwan.

Longe da NBA desde 2017, Anthony Bennett registrou 22.6 pontos, 12.2 rebotes e 3.3 roubos de bola em 17 partidas pelo seu último time. Agora, ele vai atuar ao lado de Jarrod Jones, ex-Ball State, que fez carreira no exterior.

Mas Bennett vem tentando o mesmo. Em 2021/22, por exemplo, ele começou a campanha pelo Hapoel Bank Yahav, de Israel. Sem tanto espaço por lá (14 minutos por partida), o ala-pivô deixou a equipe em outubro para jogar em Taiwan. Antes, o atleta passou rapidamente pelo basquete de Porto Rico, no Cangrejeros de Santurce. E tem sido assim desde que a NBA “desistiu” dele.

O atleta ainda participou de jogos pela seleção canadense até 2021 no FIBA Americas, mas não retornou desde então.

Sem sucesso na NBA, Bennett passou por cinco equipes da G-League entre 2015/16 e 2018/19. Em 68 jogos, ele obteve médias de 13.2 pontos e 5.7 rebotes.

Bust na NBA

O processo que levou Anthony Bennett para a NBA foi repentino. Apesar de ter qualidades físicas para jogar como ala-pivô, ele queria atuar mais aberto, como ala. Então, após apenas uma temporada no basquete universitário por UNLV, ele foi para o Draft. Nas análises, em 2013, o Jumper Brasil já apontava alguns de seus defeitos, mas a parte física o credenciava a ter um bom futuro na liga.

No entanto, o atleta teve uma lesão no ombro, que tirou dos times a chance de o observar no pré-draft e da Summer League. Assim, ele chegou ao Cleveland Cavaliers como a primeira escolha. Mas seu primeiro ano foi muito abaixo do que o Cavs esperava, “preso” entre duas posições e não produziu.

Então, em 2014/15, LeBron James estava retornando ao Cavaliers e a direção queria cercar o astro de talento. Enquanto isso, Bennett atuou na Summer League (13.3 pontos e 7.7 rebotes). Mas a qualidade de seu arremesso ainda era um problema. Sem mostrar evolução, o jogador passou a ser alvo de rumores.

Assim, o time utilizou a primeira escolha de 2014, Andrew Wiggins e o enviou em um pacote ao Minnesota Timberwolves por Kevin Love. No entanto, em sua nova equipe, ele também não teve sucesso e, após um ano, foi para o Toronto Raptors. Não em troca, mas dispensado.

Em sua terceira temporada na NBA, Bennett ainda não conseguia produzir o suficiente para seguir ali e, depois de 19 jogos, saiu pela porta dos fundos mais uma vez. No Raptors, o jogador fez apenas 1.5 ponto e 1.2 rebote. Por fim, ele teve mais uma chance, no Brooklyn Nets. Só que, aos 23 anos, ele estava sem time novamente.

Vida fora da NBA

Ao perceber que seu basquete não estava ao nível da NBA, ele foi para a G-League. Não deu certo e, a partir daí, ele passou por oito equipes. Primeiro, no Long Island Nets. Depois, ele foi atuou pelo Maine Red Clowns, seguido por Northern Arizona Suns e Agua Caliente Clippers. Sempre com produções medianas ou boas, mas não o suficiente para seguir.

Então, ele foi para o Fenerbahce (Turquia), onde ficou por dois anos e começou sua carreira fora dos EUA. Foram dois anos no basquete de Israel, meia temporada em Porto Rico, e, depois, o mesmo em Taiwan.

Agora, Anthony Bennett tenta, na Coreia do Sul, provar que ainda pode receber a chance de seguir em quadra.

