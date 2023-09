Calouro do Bulls desafiou Michael Jordan e não se deu bem

Você sabia que uma vez Michael Jordan deu uma “pausa” em sua aposentadoria e participou de um treino do Chicago Bulls só para dar uma lição em um calouro? Após a segunda sequência de títulos e saída da lenda da NBA, a franquia procurava seu próximo líder. O novato ala-armador Corey Benjamin tinha confiança que poderia ser ele e desafiou o veterano para se provar.

Benjamin foi a escolha 28º do Draft de 1998. Sempre que Ron Harper ou Dickey Simpkins, veteranos do Bulls, ligavam para Jordan, ele tentava chamar a atenção de seu ídolo de infância. Desse modo, fazia trash talk com o astro aposentado de 37 anos, dizendo que poderia vencê-lo no um contra um.

Jordan, então, chegou de surpresa em um treino da equipe e isso aconteceu:

Em relação ao placar final, há uma discordância até hoje de quantos pontos o calouro do Bulls conseguiu fazer em Michael Jordan. Em entrevista ao portal Hoops Hype, Benjamin afirmou que o jogo acabou em 11 a 9.

“Depois do treino, estava saindo da quadra e vi MJ entrar no ginásio. Ele disse que iria me dar uma chance de me provar”, contou Benjamin. “Como jogador de basquete, foi a melhor sensação do mundo jogar contra Michael Jordan. O placar final foi de 11 a 9, só para deixar claro. Todo mundo diz que foi 11 a 0 ou 11 a 1. Ele fez 7 a 0 bem rápido, então fiquei impressionado. Nunca tinha visto algo assim em minha vida. Mas acabou em 11 a 9 e foi o melhor um contra um que já joguei. Foi um sonho que se tornou realidade”.

Benjamin era um ala-armador de 1,98 metro. Durante sua passagem pelo High School e basquete universitário até foi comparado a Jordan por algumas semelhanças em seu jogo. No entanto, ele nunca chegou nem perto do mesmo sucesso.

Em seu primeiro ano da NBA não conseguiu muito espaço, mesmo com o Bulls estando em reconstrução. O novato de 20 anos participou de 31 confrontos, sendo titular em um deles. Benjamin anotou 3,8 pontos e 1,3 rebotes em 10,3 minutos de médias. Seu aproveitamento foi de 37,6% nos arremessos de quadra e 21,4% nas bolas de três.

Na temporada seguinte, conseguiu um pouco mais de espaço. Em 48 partidas, registrou 7,7 pontos, 1,8 rebotes e 1,1 assistência em 18 minutos. Seu aproveitamento foi de 41,4% nos arremessos de quadra e 34,8% nas bolas de três.

Em sua terceira temporada seu rendimento caiu, mesmo tendo espaço parecido no time. Desse modo, sua quarta campanha profissional foi no basquete italiano. Ele retornou no ano seguinte e jogou nove jogos pelo Atlanta Hawks. Mas os números não foram bons e essa foi sua última aparição na NBA.

