Calouro, Chet Holmgren impressiona na NBA

O calouro Chet Holmgren assumiu a liderança na corrida de Novato do Ano da NBA e continua impressionando no Oklahoma City Thunder. O jovem pivô tem números incríveis de eficiência e se destaca não apenas entre os calouros, mas como um jogador de impacto imediato na liga. A segunda escolha do Draft de 2022 está em grande momento.

Seu último jogo foi ainda mais notável. Enfrentando o atual MVP da liga, Joel Embiid, Holmgren se destacou. Ele registrou 36 pontos, seis rebotes e três tocos. Além disso, acertou cinco arremessos de três pontos, convertendo 13 de 21 tentativas gerais. O melhor jogador da temporada regular de 2022/23, Joel Embiid, teve 35 pontos, 11 rebotes, nove assistências e quatro tocos, mas acertou apenas oito de 18 arremessos.

Holmgren estabeleceu um recorde na franquia, mesmo saindo derrotado. Ele se tornou o primeiro novato na história do Thunder a marcar 30 pontos em dois jogos no primeiro mês de sua carreira. O duelo do último sábado (24) foi emocionante.

O próprio astro do Philadelphia 76ers ficou impressionado com o desempenho do camisa 7.

“Ele é, acima de tudo, muito bom. Ele tem recursos demais, pode fazer tudo em uma quadra de basquete. Então, foi ótimo enfrentá-lo e ele vem para ficar. É o futuro da NBA, ele e outros novos nomes. A próxima geração está cada vez mais forte. E ele tem um algo a mais de ser tão grande com tantas alternativas. Arremessa, tem controle de bola, defende e tudo mais. Ele é o tipo de cara que vai forçar os jogadores futuros a serem completos. Senão ele vai dominar”, exaltou Embiid.

O momento atual do atleta tem sido absurdo. Nos últimos quatro jogos, anotou 25.8 pontos, 8.8 rebotes e 2.8 tocos, tudo isso com um nível de eficiência grandioso. São 63% nos arremessos de quadra, 43% nas bolas de três e 82% dos lances-livres.

Aliás, a eficiência tem sido algo enorme em sua campanha como calouro. Afinal, antes do jogo contra Philadelphia, Holmgren era o segundo calouro da história da NBA a obter aproveitamentos de mais de 55% nos arremessos gerais, mais de 45% do perímetro e mais de 90% na linha de lance-livre. Tudo isso tem elevado a disputa com Victor Wembanyama do San Antonio Spurs como possível calouro do ano.

As estatísticas avançadas também mostram o impacto incrível do atleta em 2023/24. Quando está em quadra, a eficiência defensiva de Oklahoma chega a 106.0, a nona maior marca entre todos os jogadores da liga. O saldo de pontos da equipe quando ele está em quadra é de 5.9 pontos, a 12ª maior marca da NBA. Ou seja, para onde se olhar, o calouro Chet Holmgren tem sido especial na NBA.

Por fim, ele também é destaque em comparação aos outros pivôs na temporada. O camisa 7, em suma, é top-15 em pontos, assistências e roubos de bola entre todos os jogadores da posição. Além disso, é o quarto com maior número de tocos, quinto em aproveitamento de lances-livres e o segundo com melhor aproveitamento nas bolas de fora.

Suas médias gerais são de 18.1 pontos, oito rebotes, 2.5 assistências e 2.3 tocos em 29.9 minutos por jogo.

