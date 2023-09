Câmera flagra motivo de prisão do presidente do Cleveland Cavaliers

Câmeras de segurança flagraram o momento da prisão do presidente de operações do Cleveland Cavaliers, Koby Altman. O executivo foi preso após dirigir sob a influência de álcool, em Cleveland, no último sábado (16).

Altman foi abordado por uma equipe da Patrulha Rodoviária do Estado de Ohio por uma infração de trânsito. Ele recusou o teste do bafômetro e tentou, antes de ser detido, provar aos policiais que não estava bêbedo, através do teste de sobriedade.

As imagens da câmara corporal dos policiais mostram esse momento. Assim, é possível ver quando Altman fica sob uma perna, realizando o teste de caminhar e virar. Além disso, ele culpou os policiais, que estariam o atrapalhando.

Publicidade

O presidente do Cleveland Cavaliers ainda tentou se identificar antes da prisão e informou que estava cansado após uma viagem ao exterior. Por fim, assumiu que bebeu durante um jantar no início da noite.

Diante disso, os policiais prenderam Altman por dirigir sob a influência de álcool. Posteriormente, o acusaram de violação de faixa de trânsito.

Leia mais!

Jornalista projeta troca de astros na próxima temporada da NBA

Veja quem é o melhor jogador de cada time na temporada 2023/24 da NBA

Boletim de rumores da NBA (20/09/2023)

Publicidade

Nessa quarta-feira (20), o Cleveland Cavaliers emitiu uma nota, onde informou que: “exigimos de nossos membros um alto padrão de conduta e esperamos que eles representem o Cavaliers com integridade, profissionalismo e responsabilidade”, disse a franquia.



“Continuaremos a acompanhar de perto os fatos e circunstâncias deste assunto e aguardaremos a resolução do processo legal”, completou.

Publicidade

Body cam video of Cavaliers executive Koby Altman’s OVI arrest (h/t @mateomayorga23) pic.twitter.com/Okthx6GHqI — NBACentral (@TheDunkCentral) September 19, 2023 Publicidade

Koby Altman está no quadro de Cleveland há 11 anos, quando assumiu a função de diretor de pessoal. Em 2017, após o título inédito da franquia, recebeu a promoção para ocupar o cargo de gerente geral. No último ano, por fim, conquistou a vaga que ocupa atualmente.

Publicidade

Entre suas negociações, está a que trouxe Donovan Mitchell do Utah Jazz.

Últimas movimentações

Antes da polêmica, Altman comentava apenas sobre o futuro de Cleveland. Com um quarteto sólido, que conta com Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley e Jarrett Allen, o executivo garantiu que não deve fazer grandes movimentações. Afinal, juntos, tiveram uma das melhores campanhas do Leste e ganharam a confiança do diretor.

Publicidade

“A intenção é que esse seja o caso”, disse Altman quando perguntado se manterá o quarteto. “Nunca faço promessas em caso de algo milagroso acontecer. No entanto, esses quatro sabem o quão importantes são”, seguiu.

O presidente informou que algumas equipes até procuraram a diretoria visando uma troca. No entanto, não há interesse. “Tirando os outros times ligando para fazerem ofertas, nenhuma conversa aconteceu com o objetivo de nos separar. É um grupo que venceu 51 jogos na última temporada e pode conquistar muito mais. Acho que iremos ficar melhores”.

Publicidade

Enquanto o quarteto segue intacto, Altman aguarda uma decisão do Cavaliers, para saber se ele também segue no comando da franquia.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA