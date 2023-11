Campeão da NBA, Nikola Jokic é o líder da Corrida para o MVP

Não que seja exatamente uma grande surpresa, mas Nikola Jokic já é o líder da Corrida para o MVP da NBA. O astro do Denver Nuggets, que já ganhou o prêmio duas vezes na carreira, abriu a temporada 2023/24 em grande forma. Na primeira edição da publicação que a liga faz a cada semana, o sérvio aparece em primeiro, enquanto Joel Embiid, o vencedor de 2022/23, está em segundo. O esloveno Luka Doncic é o terceiro, completando o pódio. Ou seja, os três primeiros são estrangeiros.

A lista oficial da NBA possui vários nomes que coincidem com a Corrida para o MVP que o Jumper Brasil está fazendo quinzenalmente, com Jokic em primeiro, mas tem inversão entre Embiid e Doncic. A grande diferença está entre Tyrese Maxey, que não aparece entre os dez da liga. Em contrapartida, eles indicaram Shai Gilgeous-Alexander em seu lugar.

Confira a lista da NBA

10. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) – 9° Jumper Brasil

9. Tyrese Haliburton (Indiana Pacers) – 7°

8. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) – 10°

7. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) – 6°

6. Stephen Curry (Golden State Warriors) – 5°

5. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) – NR

4. Jayson Tatum (Boston Celtics) – 4°

3. Luka Doncic (Dallas Mavericks) – 2°

2. Joel Embiid (Philadelphia 76ers) – 3°

1. Nikola Jokic (Denver Nuggets) – 1°

Embora existam diferenças, o site da NBA indicou que Maxey aparece como “outros cinco” possíveis jogadores para a Corrida. Além do armador do Philadelphia 76ers, a publicação tem Scottie Barnes (Toronto Raptors), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns) e Damian Lillard (Milwaukee Bucks).

Um dos fatores que Embiid aparece em segundo, de acordo com a liga, é que o camaronês obteve o seu quinto duplo-duplo consecutivo na vitória do Sixers sobre o Boston Celtics. Ou seja, o pivô está em grande forma e fazendo sua equipe ter grande campanha, mesmo sem James Harden.

E a classificação também vem sendo utilizada como base para a lista do MVP da NBA. Enquanto o Nuggets está em primeiro no Oeste, o 76ers lidera o Leste. O Mavericks, por outro lado, é o segundo, atrás apenas de Denver.

As performances de Jokic contra grandes times nas primeiras semanas da nova temporada da NBA também ganham importância. Diante do Golden State Warriors, por exemplo, ele não obteve um triplo-duplo, mas contabilizou 35 pontos, 13 rebotes e cinco assistências. Assim, o Nuggets atingiu a oitava vitória em nove jogos em 2023/24.

A única derrota de Denver na atual campanha foi para o Minnesota Timberwolves, de Anthony Edwards. Aliás, o Timberwolves também derrotou o Celtics, que vinha com 100% de aproveitamento até aquela partida. Não por menos, Edwards é o sétimo na lista do MVP da NBA.

Fato curioso

Campeão em 2022/23 pela primeira vez, o sérvio apareceu diversas vezes durante suas férias comemorando ou fazendo outras coisas que não tinham a ver com basquete. Enquanto isso, seus adversários treinaram no período. Alguns deles, inclusive, disputaram a Copa do Mundo em setembro. Sua seleção ficou com o vice, mesmo sem sua presença.

Agora, o Nuggets e ele terão um obstáculo difícil. O armador Jamal Murray se machucou e deve perder o restante do mês. Mas mesmo sem Murray nos últimos dois jogos, Jokic atuou como um verdadeiro MVP, anotando 35 pontos em cada um deles, liderando Denver em vitórias sobre New Orleans Pelicans e Golden State Warriors.

Jokic possui médias de 29.1 pontos, 12.9 rebotes, 8.0 assistências e acertou 62.2% dos arremessos gerais em nove partidas até o momento.

