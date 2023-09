Campeão pelo Golden State Warriors é deportado da Bélgica

Campeão da NBA pelo Golden State Warriors, Patrick McCaw passou por uma situação constrangedora. Nesse fim de semana, o jogador foi deportado da Bélgica após ficar preso por três dias.

De acordo com o portal Sporza, as autoridades aeroportuárias consideraram o passaporte de McCaw roubado ou perdido. Isso ocorreu durante a verificação da imigração. Os belgas, então, revogaram o passaporte do atleta e o detiveram.

Segundo a publicação, o vice-primeiro-ministro da Bélgica, Johan Vande Lanotte, tentou ajudar McCaw. Mas, para azar do jogador, o político não conseguiu tirá-lo do centro de detenção.

Posteriormente, as autoridades de imigração deportaram McCaw de volta para os Estados Unidos, quatro dias após sua chegada à Bélgica. Além disso, ele receberá seu passaporte de volta somente daqui a vários meses.

Recentemente, McCaw assinou contrato com o Oostende, principal clube de basquete da Bélgica. Mas, após o incidente, o ala de 27 anos não pisará em solo belga tão cedo. A equipe, por sua vez, busca um substituto para o norte-americano.

McCaw fez parte do Golden State Warriors campeão da NBA em 2017 e 2018. Na época, a equipe tinha os astros Stephen Curry e Kevin Durant no auge. Além disso, o ala conquistou o terceiro título no ano seguinte, mas pelo Toronto Raptors. Ou seja, ele era uma espécie de talismã das equipes.

No entanto, após o tricampeonato, McCaw perdeu espaço na NBA. Em novembro de 2019, o jogador passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Ele seguiu no Raptors por mais algum tempo, mas foi dispensado em abril de 2021. Desde então, McCaw não teve mais chances na liga.

Assim, na última temporada, ele atuou pelo Delaware Blue Coats, da G League. Além disso, a fama de talismã não abandonou o atleta. Afinal, o afiliado do Philadelphia 76ers foi campeão da Liga de Desenvolvimento. McCaw, portanto, adicionou mais uma conquista ao currículo.

Na NBA, McCaw disputou 199 partidas. Suas médias foram de 3,8 pontos e 1,6 rebote. Ou seja, mais do que a produção em quadra, o ala era um amuleto de sorte.

Agora, portanto, o duas vezes campeão pelo Golden State Warriors terá mais um desafio na carreira: encontrar uma equipe para jogar basquete. E, claro, erguer mais um troféu.

