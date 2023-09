Campeão da NBA, Jason Terry é envolvido em escândalo bizarro

O mundo pode ter mais caloteiros do que se pensa. O campeão da NBA, Jason Terry, está envolvido em um escândalo bem esquisito. O ex-jogador, que atuou na liga por 19 temporadas, foi acusado por um joalheiro de não pagar um relógio de US$25 mil. Vale lembrar que ao longo de sua carreira, o armador acumulou mais de US$109 milhões somente em salários.

O relógio era um Rolex banhado em ouro, personalizado. De acordo com o joalheiro, Terry à princípio, alugou o acessório. No entanto, decidiu comprá-lo posteriormente. Os relatos dão conta de que ele estava com o relógio, por exemplo, durante a Summer League de Las Vegas que aconteceu há algumas semanas.

O problema veio depois que resolveu optar pela compra do relógio. As partes concordaram no valor de US$25 mil pelo objeto. Mas mesmo com uma mensagem que pedia os dados da conta bancária do profissional, enviadas pelo próprio ex-jogador, o pagamento nunca foi feito. A mercadoria, claro, ficou sob posse do ex-jogador.

Mesmo que tentativas de contato tenham acontecido, a falta de uma resposta do ex-atleta levou a um processo oficial nesta segunda-feira (3). O caso é realmente bizarro, já que o joalheiro deixou claro que um acordo pelo valor do relógio foi aceito pelo campeão da NBA em 2011, Jason Terry.

Por fim, o caso virou judicial. Enquanto isso, o veterano não deu qualquer declaração sobre o tema. Atualmente, ele está na comissão técnica de Will Hardy, no Utah Jazz.

Carreira longa

Além do título, o jogador conquistou o prêmio de sexto homem do ano em 2009 pelo Dallas Mavericks. A passagem pela franquia texana foi a mais marcante de sua carreira, ficando por oito anos na equipe. Por lá, obteve médias de 15 pontos em sete das oito campanhas. Foi um dos grandes nomes da primeira e única conquista do time em 2011.

Antes de chegar a Dallas, a história de Terry na NBA começou no Atlanta Hawks, onde foi titular constante por cinco anos. Além disso, atuou por quatro equipes em seus últimos seis anos na liga: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Houston Rockets e Milwaukee Bucks.

Muito mais coadjuvante no fim de carreira, ele esteve envolvido em alguns momentos históricos. Foi trocado juntamente com Paul Pierce e Kevin Garnett para o Nets em 2013. Para muitos, aliás, um dos piores negócios da história da liga. Antes disso, no Celtics, levou uma enterrada marcante de LeBron James em duelo contra o Miami Heat.

Antes de trabalhar com Hardy em Utah, chegou a ser técnico na G League e assistente técnico na universidade do Arizona.

