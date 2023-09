Canadá vence Espanha e Brasil fica sem ganha vaga nas Olimpíadas de 2024

O Brasil quase garantiu vaga nas Olimpíadas de 2024. A seleção de Gustavo de Conti perdeu mais cedo para a Letônia e, como resultado, deixou a Copa do Mundo. No entanto, ainda existia a chance de conquistar um lugar nos Jogos Olímpicos. Para acontecer, a Sérvia precisava superar a República Dominicana e, depois, os espanhóis vencerem os canadenses.

Os sérvios venceram com tranquilidade (112 a 79). Então, a torcida ficou por conta da Espanha para que o Brasil conseguisse a vaga nas Olimpíadas de 2024. A situação não era tão fácil, já que o Canadá saiu da primeira fase invicto. Mas o triunfo dos brasileiros sobre os canadenses na última sexta-feira seria crucial. Só que Shai Gilgeous-Alexander e Dillon Brooks tinham outros planos.

No primeiro tempo, a Espanha dominou e liderava parcialmente por 48 a 38. Entretanto, o terceiro quarto preocupou os brasileiros. Em uma partida de recuperação, o Canadá encostou aos poucos e, então, Dillon Brooks empatou em 52. Depois, Shai Gilgeous-Alexander virou para os canadenses em 53 a 52 e Dwight Powell ampliou para 55 a 52. No entanto, Santi Aldama passou a tomar conta do ataque espanhol. Ele fez uma grande enterrada e a Espanha virou. Usman Garuba deixou em 73 a 61.

Por fim, no quarto período, Brooks fez de três e a diferença caiu para nove. Mas a Espanha começou a cometer vários erros de ataque e Brooks, de três, cortou para quatro. Após quase quatro minutos sem pontuar, os espanhóis finalmente mexeram no placar com Aldama.

Restando dois minutos para o fim, a diferença era de apenas quatro em favor da Espanha, mas Gilgeous-Alexander fez cesta, sofreu falta e acertou o lance livre. Assim, o placar estava em 78 a 77. Willy Hernangomez fez dois lances livres para os espanhóis e o marcador apontava 80 a 77. Brooks, então, empatou com arremesso de três e Gilgeous-Alexander virou em 82 a 80. O astro do Oklahoma City Thunder ampliou para 84 a 80, mas Juan Nunez descontou.

Só que Gilgeous-Alexander brilhou nos lances livres e, mesmo com a Espanha diminuindo para um, os canadenses tiveram o armador na linha mais uma vez. O Canadá estava na frente por 88 a 85, mas Alex Abrines teve a última chance de levar o jogo para a prorrogação. No entanto, ele falhou e deu números finais ao embate.

Agora, o Brasil ainda tem chance de se classificar para as Olimpíadas. São duas vagas para as Américas entre os dias 2 e 7 de julho do ano que vem.

Espanha 85 x 88 Canadá

Espanha

Willy Hernangomez: 25 pontos, seis rebotes

Santi Aldama: 20 pontos, 4-7 em três pontos

Alex Abrines: 11 pontos

Canadá

Shai Gilgeous-Alexander: 30 pontos, sete assistências, quatro rebotes, três roubos de bola

Dillon Brooks: 22 pontos, cinco rebotes, 3-3 em três pontos

RJ Barrett: 16 pontos, cinco rebotes

Próxima fase

Itália x Estados Unidos

Lituânia x Servia

Canadá x Eslovênia

Alemanha x Letônia

