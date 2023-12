Caso Draymond Green: apenas quatro suspensões na NBA foram por tempo indeterminado

O caso Draymond Green se tornou uma raridade na história da NBA; afinal, suspensões por tempo indeterminado não são normais. Existem apenas outros quatro casos como esse em todos os tempos. Mas os resultados foram bem diferentes, motivados também por razões igualmente divergentes.

O que se sabe é que o ala-pivô do Golden State Warriors passa por sua segunda suspensão em 2023/24. Após perder cinco jogos depois da confusão com Rudy Gobert em um duelo com o Minnesota Timberwolves, Green está proibido de jogar novamente. Dessa vez, porém, sem data para um retorno e também precisando passar por aconselhamento.

Mas afinal, quais foram as outras quatro suspensões da história da NBA que tiveram a descrição de tempo indeterminado? Vamos das mais recentes, com dois jogadores que ainda atuam na liga, até as duas mais antigas.

Kyrie Irving: oito jogos em 2022/23

Jogando pelo Brooklyn Nets no início da temporada de 2022/23, Irving foi suspenso por tempo indeterminado após compartilhar um um filme antissemita.

Envolto em polêmicas fora das quadras, ele ficou afastado de vários jogos em 2021/22. Além disso, o astro chegou a ser afastado de sua própria franquia durante o período de suspensão da liga. No entanto, o drama não durou muito. Em oito jogos, Irving estava liberado para voltar após fazer um pedido de desculpas oficial em suas redes sociais.

Após o episódio, Irving esteve, na maior parte do tempo, mais distante de polêmicas. Por fim, escapou de uma punição mais severa, seja da NBA ou do Nets. Isso antes antes de deixar a franquia ainda na mesma temporada, indo para o Dallas Mavericks.

Malik Monk: oito jogos em 2019/20

Peça importante do Sacramento Kings atualmente, Malik Monk ainda não era um nome muito falado na liga em seu terceiro ano pelo Charlotte Hornets. Entretanto, ele apareceu na mídia de forma não muito agradável, sendo suspenso por tempo indeterminado por violar o programa antidrogas da NBA.

A suspensão duraria até que ele cumprisse todos os protocolos do programa, que ganhou grande importância na liga no final da década passada. No entanto, a suspensão não durou muito. Pelo mesmo período de Irving, apenas oito jogos. O retorno de Monk só ocorreu na temporada 2020/21. Esse seria seu último ano na equipe antes de se juntar ao Los Angeles Lakers.

Ele foi descartado do jogo em 11 de março de 2020, quando poderia atuar, para se recondicionar. Esse foi o último jogo daquela campanha para o Hornets, pois a temporada seria suspensa no mesmo dia e só retornaria na “bolha” da Disney, mas Charlotte não foi uma das equipes convidadas.

Gilbert Arenas: 50 jogos em 2009/10

Essa é uma história que marcou a liga. All-Star na época, Arenas se envolveu em uma discussão com um companheiro de equipe dentro do ginásio do Washington Wizards. Não era dia de jogo, mas o astro levou armas para o vestiário.

A história começa com apostas. O companheiro de Arenas, Javaris Crittenton, foi provocado pelo armador após perder em um jogo com o ainda ativo JaVale McGee.

O ala-armador, que só jogou na NBA por dois anos, não gostou nada do ocorrido. Durante o voo em que estavam, Crittenton disse que atiraria em Arenas, que então provocou, dizendo que ele levaria as suas armas para o jovem atleta de 21 anos.

A história parecia ter morrido ali, mas não foi o que aconteceu. Dois dias depois, o astro voltou com quatro armas descarregadas para o vestiário e pediu que o jovem escolhesse uma delas. Crittenton, então, sacou a sua arma de forma surpreendente para o próprio craque. Caron Butler era um nome que atuava pelo time e conseguiu contornar a situação. De acordo com ele, todos os outros atletas deixaram o vestiário quando viram a cena.

Em um primeiro momento, Arenas foi suspenso por tempo indeterminado, enquanto Crittenton foi suspenso pelo resto da temporada 2009/10. Por fim, o veterano levou uma pena de 50 jogos. Ele jamais foi um All-Star depois do ocorrido. Aliás, essa é a quinta maior suspensão de todos os tempos na liga.

Richard Dumas: Temporadas de 1991/92 e 1993/94

Dumas detém vários dos recordes de suspensão da liga e é um dos nomes reconhecidos em listas de jogadores não muito queridos pela NBA. O ala foi a 46ª escolha do Draft de 1991 pelo Phoenix Suns. Antes mesmo de jogar na NBA, o ala levou a primeira das cinco suspensões por tempo indeterminado que viriam depois dele: abuso de drogas.

Mas a segunda suspensão também foi dele. Após participar da campanha da franquia até as finais da NBA de 1993, e com mais de 10.9 pontos e 20 minutos de média nos playoffs, ele voltou a sofrer uma punição. Novamente, uso de drogas, reincidência. O atleta seria suspenso novamente por um ano, ficando fora de toda a campanha de 1993/94.

O jogador voltou em 1994/95, seu último ano em Phoenix. Mas a campanha seguinte marcaria uma nova suspensão, dessa vez com tempo determinado: para sempre. Ele foi banido da liga após violar uma cláusula de seu contrato com a liga, que não o permitia consumir álcool. O atleta estava no Philadelphia 76ers na ocasião. Ele é uma das 19 pessoas que são banidas da liga.

