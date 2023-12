Cavaliers vence Mavericks apesar de grande noite de Luka Doncic

Um toco de Max Strus no último segundo garantiu a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Dallas Mavericks apesar da grande atuação de Luka Doncic nesta quarta-feira (27). A equipe de Ohio foi ao Texas muito desfalcada, mas conseguiu vencer por 113 a 110 e se aproximar por vaga direta nos playoffs da NBA.

Sem Donovan Mitchell, o veterano Caris LeVert assumiu o protagonismo pelo time de Cleveland. O ala-armador anotou 29 pontos e converteu seis bolas do perímetro. Além disso, Jarrett Allen teve outra atuação impressionante com 24 pontos e 23 rebotes. Pelo Mavs, Doncic foi o destaque com 39 pontos.

Publicidade

Jogando com apoio de sua torcida, os donos da casa iniciaram o jogo a todo vapor. O Mavericks venceu o primeiro quarto por 39 a 27 com 20 pontos de Luka Doncic e dez de Seth Curry, enquanto o Cavaliers não tinha respostas. O Mavs ainda aumentou a vantagem em mais três pontos no segundo quarto e parecia ter a partida dominada.

Contudo, o Cavs voltou diferente do intervalo. Allen e Isaac Okoro iniciaram a reação da equipe visitante que diminuiu a desvantagem de 15 para quatro pontos nos oito primeiros minutos do terceiro quarto.

Leia mais

O Mavs voltou a abrir 12, mas LeVert decidiu comandar a virada. O camisa 3 do Cavaliers anotou 15 pontos somente no quarto período. Com dois minutos para o fim do jogo, LeVert colocou o Cavs na frente com uma bola do perímetro. A equipe, então, não olhou para trás, abriu seis de vantagem. No fim, Luka Doncic diminuiu para três e deu esperança aos torcedores do Mavericks, mas Strus fechou o jogo com o derradeiro toco em Curry no último lance, confirmando a vitória do Cavaliers.

Publicidade

(18-13) Cleveland Cavaliers 113 x 110 Dallas Mavericks (18-13)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Caris LeVert 29 2 7 0 0 Jarrett Allen 24 23 6 2 0 Isaac Okoro 22 3 1 0 1 Georges Niang 16 2 3 1 1 Craig Porter Jr. 9 12 7 3 1

Três pontos: 17-43; Caris LeVert (6-11)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 39 7 6 2 2 Seth Curry 19 4 1 2 0 Tim Hardaway Jr. 14 4 1 0 0 Dante Exum 13 4 6 3 0 Derrick Jones Jr. 12 5 1 1 3

Três pontos: 10-37; Seth Curry (5-9)

Publicidade

(12-18) Toronto Raptors 132 x 102 Washington Wizards (5-25)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 26 6 2 0 0 Pascal Siakam 22 6 11 1 0 Scottie Barnes 20 12 8 3 2 Jakob Poeltl 10 8 2 2 1 Dennis Schroder 9 4 10 0 0

Três pontos: 15-38; Scottie Barnes (4-8)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 14 4 7 0 0 Jordan Poole 14 4 4 0 1 Corey Kispert 13 2 2 1 0 Daniel Gafford 12 8 1 4 1 Tyus Jones 11 2 5 2 0

Três pontos: 8-33; Jordan Poole (1-7)

Publicidade

(21-9) Philadelphia 76ers 112 x 92 Orlando Magic (18-12)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 23 6 2 0 1 Tobias Harris 22 7 2 1 0 De’Anthony Melton 22 5 1 2 0 Paul Reed 15 10 3 1 3 Marcus Morris Sr. 14 3 0 0 0

Três pontos: 10-28; De’Anthony Melton (4-7)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 24 5 3 1 0 Jalen Suggs 20 2 1 1 1 Paolo Banchero 19 9 4 1 1 Caleb Houstan 7 6 2 0 0 Cole Anthony 5 6 1 0 0

Três pontos: 11-46; Bane (5-14)

Publicidade

(23-8) Milwaukee Bucks 144 x 122 Brooklyn Nets (15-16)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 32 10 8 0 2 Khris Middleton 27 3 10 0 1 Cameron Payne 18 4 6 2 0 Bobby Portis 14 6 4 2 2 Damian Lillard 12 3 4 0 0

Três pontos: 23-51; Cameron Payne (5-8)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Wilson 21 10 2 0 0 Trendon Watford 17 5 4 2 0 Dennis Smith Jr. 14 7 8 1 0 Noah Clowney 14 4 2 0 0 Day’Ron Sharpe 12 4 4 0 1

Três pontos: 7-32; Armoni Brooks (3-9)

Publicidade

(17-13) New York Knicks 120 x 129 Oklahoma City Thunder (20-9)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 25 9 2 0 0 Jalen Brunson 24 4 7 2 1 Immanuel Quickley 22 0 2 0 0 Donte DiVincenzo 17 0 2 0 0 RJ Barrett 14 4 4 0 0

Três pontos: 14-34; Donte DiVincenzo (5-9)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 36 7 8 2 2 Jalen Williams 36 0 3 1 1 Chet Holmgren 22 5 1 0 4 Isaiah Joe 8 2 0 0 0 Josh Giddey 7 6 2 0 2

Três pontos: 14-32; Jalen Williams (5-5)

Publicidade

(15-15) Phoenix Suns 129 x 113 Houston Rockets (15-14)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 27 10 16 2 1 Eric Gordon 27 0 1 0 3 Devin Booker 20 4 7 2 0 Grayson Allen 16 4 3 0 1 Jusuf Nurkic 8 10 0 0 2

Três pontos: 14-33; Eric Gordon (7-11)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 24 5 1 2 0 Jalen Green 23 5 3 1 0 Aaron Holiday 13 2 2 0 0 Fred VanVleet 10 2 6 0 0 Tari Eason 6 3 2 5 0

Três pontos: 17-41; Jalen Green (6-12)

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA