Celtics faz troca por Xavier Tillman

O Boston Celtics acertou uma troca com o Memphis Grizzlies pelo pivô Xavier Tillman, de acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN. Em contrapartida, o time de Massachusetts enviou duas escolhas de segunda rodada (2027, via Atlanta Hawks e 2030, via Dallas Mavericks), além do ala-pivô Lamar Stevens.

Xavier Tillman chega ao Celtics em troca com um expirante de US$1.9 milhão. Com a ida de Stevens Boston não precisou utilizar parte dos US$6.2 milhões de uma trade exception (Grant Williams para o Mavericks). Portanto, a franquia manteve o valor completo à disposição. Da mesma forma, ainda há uma vaga disponível no elenco celta. De acordo com Bobby Marks, também da ESPN, a equipe ainda conta com seis escolhas de segunda rodada disponíveis.

Tillman, de 25 anos, está em sua quarta temporada na NBA, sempre jogando pelo Grizzlies. Nas últimas duas campanhas, entretanto, ele voltou a ganhar espaço na equipe por conta de lesões dos principais jogadores de garrafão. Steven Adams e Brandon Clarke, por exemplo, se machuraram em 2022/23. Enquanto Adams voltou a se lesionar antes do início da atual temporada, Clarke sequer estreou em 2023/24.

Então, Xavier Tillman foi titular em 13 dos 34 jogos, obtendo 7.8 pontos e 6.3 rebotes nas partidas que começou jogando. No entanto, seu aproveitamento deixou a desejar. Por atuar muito tempo fora do garrafão em Memphis, ele acertou apenas 40.8% dos arremessos, além de 22.6% do perímetro. Em outros anos, atuando mais perto da cesta, seu percentual foi muito maior: 61.4% em 2022/23, por exemplo.

Mas a chegada de Xavier Tillman no Celtics pode significar a saída de algum dos pivôs reservas. Hoje, o time utiliza Luke Kornet e o português Neemias Queta como opções para Kristaps Porzingis. Enquanto isso, o veterano Al Horford alterna jogos como titular e vindo do banco.

Com 2,03 metros e 111 quilos, Tillman é bastante atlético e contribuiu com 4.6 rebotes e 1.0 bloqueio nas 34 partidas de 2023/24 pelo Grizzlies. O Celtics não tinha um jogador com características similares desde a saída de Grant Williams para o Dallas Mavericks. Apesar de baixo para a posição, o atleta passou 62% de seus minutos como pivô na atual campanha.

O Celtics ocupa o primeiro lugar não só da Conferência Leste, mas também tem a melhor campanha da NBA. A equipe soma 38 vitórias em 50 partidas e ainda pode realizar mais trocas até amanhã. Isso porque possui mais US$1.8 milhão da trade exception de Justin Jackson (negociação para o Oklahoma City Thunder em 2023).

A trade deadline da NBA acontece no dia 8 de fevereiro (quinta-feira) e, então, o Jumper Brasil terá uma live especial em seu canal do YouTube a partir das 15h (horário de Brasília).

