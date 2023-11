“Celtics é o melhor time da NBA hoje”, elege Joel Embiid

O Boston Celtics deu uma prova de força incontestável na quarta-feira. O time venceu o confronto direto pela primeira posição do Leste, contra o Philadelphia 76ers, mesmo sem dois titulares. Jaylen Brown e Kristaps Porzingis não entraram em quadra. Além disso, a partida aconteceu na Pensilvânia. Pouca gente apostava nas chances do Celtics, mas, para Joel Embiid, não se pode vacilar contra o melhor time da NBA.

“É uma sequência difícil para nós, pois já atuamos duas vezes contra Indiana. E, agora, enfrentamos o melhor time da liga em um back-to-back. Eles são muito bons, então é duro. Mas não podemos ficar procurando desculpas. Nós somos atletas profissionais e esse é o calendário de jogos. Precisamos entrar em quadra e fazer o nosso trabalho”, afirmou o craque do Sixers.

A questão de ser um jogo pela segunda noite seguida, aliás, não foi só lembrada pelo pivô camaronês. Muitos jogadores do Sixers indicaram esse fato e, ao mesmo tempo, analistas tiveram a impressão de que o time da casa estava mais cansado. O técnico Nick Nurse notou que a sua equipe demorou a “entrar no jogo”. E, depois, sofreu no enfrentamento do jogo de imposição e contato.

“Nós tivemos problemas com a abordagem física deles na bola. E, como resultado, não conseguimos executar as nossas movimentações tão bem quanto gostaríamos. Não é sempre fácil ‘pegar no tranco’ na segunda noite seguida em quadra. Só adquirimos o ritmo ideal após alguns minutos, cedemos pontos fáceis nesse intervalo e, assim, entramos em um buraco”, avaliou o treinador.

Má fase

Joel Embiid teve a sua atuação mais discreta na temporada da NBA até agora contra o Celtics. Ele teve a sua menor pontuação da campanha (20) e não conseguiu um duplo-duplo só pela terceira vez na competição. O trabalho defensivo de Al Horford nele foi bastante elogiado. No entanto, o astro acredita que a performance comprova que não vive uma boa fase.

“Eu não venho atuando bem nos últimos jogos. Ninguém é perfeito, então não se pode ter ótimas atuações todas as noites. É normal e entendo. Mas preciso aprender com o que acontece em quadra e tomar melhores decisões. Tenho que ser melhor para esse time”, cobrou o jogador de 29 anos. Além dos 20 pontos, ele registrou nove rebotes e sete assistências.

Embiid acredita que, acima de tudo, precisa ser mais rápido em tomar decisões com a bola e mantê-la em movimentação. “Muitas equipes decidem dobrar a marcação em mim o tempo inteiro. O plano é tirar-me do jogo e, assim, fazer com que os nossos outros atletas carreguem o nosso ataque. Preciso fazer melhores leituras para que tiremos vantagem disso”, explicou.

Rivalidade

O Celtics é um adversário recorrente para Embiid ao longo da carreira. Além dos vários jogos em temporadas regulares, o Sixers enfrentou o time de Massachussets em três séries de playoffs nos últimos cinco anos. Boston, para resumir, venceu todas. Se você juntar todas as partidas, o pivô perdeu 24 de 38 jogos para o oponente. Isso levou os torcedores nas redes sociais a lembrarem de uma declaração que ele deu em 2018.

“As pessoas falam que temos uma rivalidade, mas eu não acho que seja. Não sei qual é o nosso histórico contra Boston, mas sei que é bem ruim. Por isso, não consigo nos ver como uma rivalidade. Afinal, eles sempre chutam o nosso traseiro”, disparou o craque na época, depois de uma dessas derrotas para o Celtics.

