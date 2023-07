Channing Frye admite que jogadores do Cavs tentaram forçar suspensão de Draymond Green

O Cleveland Cavaliers conseguiu virar nas finais de 2016 sobre o Golden State Warriors, conquistando o seu primeiro título na NBA. Mas não aconteceu sem polêmica. De acordo com Channing Frye, jogadores do Cavs tentaram forçar uma suspensão de Draymond Green. De fato, conseguiram e, assim, o astro não participou do quinto jogo daquela decisão.

“Claro, é claro que sim”, disse Frye. “Todo mundo na equipe estava tentando. Você está brincando? Draymond Green não deveria fazer faltas daquele jeito, chutar as pessoas no s***, então todo o time do Cavs tentou forçar a suspensão”.

Draymond Green estava a uma falta técnica de uma suspensão. O elenco de Cleveland, então, tratou de conseguir. Não foi tão fácil, entretanto. O lance ocorreu apenas no fim do quarto jogo. Aliás, o Cavaliers perdeu aquele embate por 108 a 97. Ali, o Warriors liderava por 3 a 1.

“Então, nós tínhamos de tirar alguma vantagem daquilo. É parte do jogo, mas ele sabia o que a gente estava fazendo. Se você assistir ao jogo, vai perceber que todo mundo estava tentando. Eles [Warriors] se irritaram com aquilo. Mas sabe o que eles deviam ficar bravos? Com as outras 25 faltas técnicas que ele teve. Malucas, inclusive”.

Mas com a suspensão de Green, Golden State chegou para o quinto jogo sem o mesmo ritmo. Afinal, o atleta era parte crucial do esquema de Steve Kerr. Naquela temporada, ele teve 13 triplos-duplos, o maior número em toda a carreira (31 no total).

Como resultado, o Cavs se aproveitou da suspensão de Draymond Green e venceu a quinta partida por 112 a 97, em Oakland. Perdendo por 3 a 2, a equipe jogaria a próxima em casa. Então, LeBron James somou 41 pontos, 11 assistências e oito rebotes no triunfo por 115 a 101, empatando a série. Por fim, no embate derradeiro, James deu um toco em Andre Iguodala restando menos de dois minutos e, depois, Kyrie Irving fez de três, deixando em 92 a 89. No lance livre, LeBron deu números finais: 93 a 89.

Foi o único título de Cleveland até o momento. Enquanto isso, o Warriors, que já havia vencido no ano anterior, ganhou outros dois contra o Cavaliers e, depois, superou o Boston Celtics em 2021/22. No total Golden State soma seis campeonatos, sendo quatro apenas nos últimos nove anos.

Frye, que fez parte do elenco do Cavaliers, se aposentou em 2019, após quatro temporadas na equipe de Ohio. Desde então, ele trabalhou na NBC Sports Northwest até 2021 e participa do Road Trippin’ podcast, ao lado de Richard Jefferson, seu colega na equipe. Além disso, o ex-jogador faz parte do grupo de comentaristas da TNT Sports.

Green, por outro lado, levou outras suspensões. incluindo na última edição dos playoffs, quando pisou no peito de Domantas Sabonis. Agora, o veterano estendeu seu contrato com o Warriors e fica em San Francisco até 2027.

James e Irving, campeões em 2016, tentaram reunião

Apesar de Kyrie Irving pedir troca no Cavs um ano após o título com LeBron James, os dois tentaram jogar juntos novamente. Primeiro, quando Irving repetiu o ato no Brooklyn Nets. Ali, o armador queria atuar mais uma vez com James, agora, no Los Angeles Lakers.

A ideia, aliás, era recíproca. No entanto, Joe Tsai, dono do Nets, recusou negociar com o Lakers e o enviou para o Dallas Mavericks. Na época, LeBron reclamou de sua diretoria.

Já na agência livre, Irving seguia com planos de se juntar a James, mas esbarrou na falta de flexibilidade financeira do time californiano. Existe, entretanto, um rumor antigo de que, após o fim da próxima temporada, o ala irá para o Mavs. Depende, também, se a equipe texana vai selecionar o filho dele, Bronny James, no Draft de 2024.

Após cogitar a aposentadoria, LeBron insiste que vai jogar até poder atuar ao lado de Bronny.

