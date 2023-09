Charles Barkley manda recado a LeBron James e Anthony Davis

O ex-jogador e analista da TNT, Charles Barkley, mandou um recado a LeBron James e Anthony Davis, dupla de astros do Los Angeles Lakers. Para ele, o maior cestinha da história da NBA deveria pressionar o ala-pivô. Em participação recente no podcast de Bill Simmons, Barkley cobrou mais protagonismo de Davis. Afinal, LeBron está entrando em sua 21ª temporada na liga e, portanto, não é mais nenhum garoto.

“Em algum ponto, LeBron James vai ter que olhar para Anthony Davis e dizer: cara, pelo amor de Deus, eu tenho 100 anos. Você está no seu auge. Então, essa é a sua vez de ser o dono do time”, disse o integrante do Hall da Fama.

Barkley, acima de tudo, é um notório crítico de Davis. O motivo principal é o histórico de lesões do ala-pivô de 30 anos. Além disso, o ex-jogador acredita que o camisa 3 do Lakers não tem “instinto assassino” em quadra. Ou seja, não chama a responsabilidade e se esconde em determinados momentos.

Finalista da Conferência Oeste na última temporada, o Lakers é considerado um dos favoritos ao título em 2023/24. Mas, segundo Barkley, a equipe vai precisar que Davis atue em nível de MVP para ser campeão.

“É como eu disse na temporada passada: tudo dependerá de Anthony Davis. O Lakers não irá a lugar nenhum se ele não for um candidato a MVP”, afirmou o comentarista.

Desde que chegou ao Lakers, na offseason de 2019, Davis convive com lesões. Aliás, a última vez que disputou 65 ou mais jogos foi em 2018, quando estava no New Orleans Pelicans. Já pela equipe de Los Angeles, o ala-pivô atuou em 194 partidas em 307 possíveis. Portanto, desfalcou o time em 37% dos compromissos.

Na última temporada, Anthony Davis assumiu o protagonismo no Lakers quando LeBron James esteve afastado por lesão. Assim, ele produziu médias de 25,9 pontos, 12,5 rebotes e 2.0 tocos, em 56 partidas. Nos playoffs, entretanto, o atleta produziu 22,6 pontos, 14,1 rebotes e 3,1 tocos.

Recentemente, Davis fechou uma extensão contratual com a franquia. Desse modo, vai receber US$270 milhões em salários até 2028. O alto valor, inclusive, foi alvo de críticas nos EUA. OPor exemplo, o analista Stephen A. Smith, da ESPN, classificou o contrato de absurdo.

“Olha, adoro o Davis. Que isso fique claro. É um grande jogador. O seu talento vale ouro, mas sua consistência, no entanto, não. Eu não daria esse contrato se fosse o Lakers. Em um dia, ele aparece e é o craque do time. Mas, no outro, vai ficar fora do jogo lesionado, ou com um desempenho pior. Por exemplo, veja o desempenho dele nos playoffs. Contra o Warriors foram 30 pontos no jogo 1. Caiu para 11 no outro. Isso aconteceu novamente contra o Nuggets. Então, é um valor que não compensa”, disparou Smith.

Expectativa para 2023/24

Enquanto Anthony Davis tem um vínculo de longo prazo, LeBron James pode deixar o Lakers em breve. O astro, que está prestes a completar 39 anos, tem contrato garantido somente até o final da próxima temporada. Assim, na offseason de 2024, o veterano terá a opção de testar o mercado. Ou seja, poderemos ver a última campanha da dupla em Los Angeles.

A princípio, as movimentações recentes do GM Rob Pelinka animaram a torcida. Os jovens Austin Reaves e Rui Hachimura, por exemplo, vão seguir na equipe com contratos bastante razoáveis. Além disso, o time conseguiu reforços inesperados como Gabe Vincent e Christian Wood. E, aliás, tudo isso foi feito mesmo com recursos bem limitados.

O próprio técnico do Lakers acredita que a franquia formou um elenco campeão. Portanto, Darvin Ham está empolgado para a próxima temporada.

“Acho que estamos perto de um time campeão. Temos lideranças como LeBron James e Anthony Davis. Além disso, conseguimos manter alguns talentos como Rui Hachimura, Austin Reaves e D’Angelo Russell. Acho que o céu é o limite para o que seremos capazes de fazer. Mas, obviamente, precisamos ter um time cheio de caras dispostos a sacrificar seus objetivos pessoais. Isso é o que pode nos levar a ganhar o título”, afirmou o treinador.

Desse modo, a esperança dos fãs do Lakers é que a dupla LeBron James e Anthony Davis leve a equipe a mais uma conquista. Afinal, os dois foram fundamentais em 2020, quando o time ganhou o seu 17° título da NBA.

