Charles Barkley: “Stephen Curry falharia nos anos 80”

Stephen Curry afirmou recentemente que é o melhor armador de todos os tempos da NBA, mas Charles Barkley pensa um pouco diferente. De acordo com o analista da TNT americana, o astro do Golden State Warriors teria muitas dificuldades com o jogo físico nos anos 90. Em entrevista ao The Bill Simmons Podcast, o membro do Dream Team original apontou problemas que sustentam sua opinião.

“Você precisa admitir que é muito mais fácil jogar basquete hoje porque você não pode encostar em ninguém”, disse Barkley. “Enquanto eu amo Stephen Curry e eu amo Stephen Curry, você pode imaginar se os Bad Boys (Detroit Pistons dos anos 80) bateria muito nele? Consegue imaginar? Enquanto eu amo Stephen Curry, você acha que ele aguentaria aquelas pancadas de John Salley, Dennis Rodman e Bill Laimbeer? Michael Jordan, Scottie Pippen e eu mesmo sofremos com aquilo, mas você acha que Stephen Curry não iria falhar? Muito difícil”.

Barkley relembra o período em que Jordan e Pippen passaram enquanto o Pistons era campeão ou superava o Chicago Bulls nos playoffs por diversos anos. Para o ex-jogador da NBA, Curry seria alvo fácil daqueles jogadores.

Mas existem muitas diferenças quando se comparam gerações completamente diferentes. Stephen Curry de 2020 não jogaria no mesmo estilo em 1990, assim como Charles Barkley daquela época teria problemas no basquete atual. Até pela exigência da NBA hoje, tudo tem a ver com adaptação ao jogo e como ele acontece em sua época. Barkley, por ter um arremesso do perímetro ruim em sua carreira, teria de treinar mais o artifício para se destacar. Por outro lado, Curry buscaria mais o condicionamento físico.

Enquanto comparações sempre vão existir, seja qual for a época e o jogador, Stephen Curry é o melhor arremessador de todos os tempos. Nos anos 90, por exemplo, Reggie Miller corria a quadra toda em busca de um espaço para arremessar. E existem movimentos similares de Curry hoje. No vídeo abaixo, perceba que Miller fazia muitas jogadas sem a bola para receber livre. Exatamente o que acontece no basquete atual, especialmente com o astro do Warriors.

Comparar jogadores da mesma geração é difícil, mas quando o faz em outras eras, é necessário entender qual atributo faria a diferente em época diferente. Stephen Curry tem o arremesso, Magic Johnson tinha o passe. Atletas, acima de tudo, de estilos nada similares.

De fato, Barkley tem razão ao dizer que Curry teria dificuldades há três ou quatro décadas, mas ele faria de tudo para ser genial em qualquer tempo. Johnson também seria diferente na NBA atual. Apesar de ser muito mais organizador, ele afirmou recentemente que treinaria o arremesso do perímetro. Além disso, existem as regras diferentes. Hoje, o hand check é proibido. Ou seja, o atleta não pode marcar usando as mãos.

Mas ainda existe o detalhe que, às vezes, não se leva em consideração. A liga só implementou a linha de três pontos após o seu 30° ano de existência. Portanto, jogadores como Michael Jordan ou Magic Johnson já jogavam basquete antes disso, seja em nível colegial ou universitário. Miller, que era um especialista no quesito (39.5% de aproveitamento), arremessava 4.7 bolas de três por partida. Na última temporada, ele ficaria apenas em 91° em tentativas.

Ou seja, por mais que exista um jogador similar hoje, comparações normalmente são injustas pelo estilo de jogo que acontece em sua época.

