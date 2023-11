Chet Holmgren frustra retorno de Curry e Thunder derrota Warriors

Chet Holmgren roubou a cena para o Oklahoma City Thunder no retorno de Stephen Curry ao Golden State Warriors. Afinal, o novato teve a melhor atuação da carreira e frustrou uma noite de festa em San Francisco com requintes de crueldade. Ele empatou o duelo no estouro do cronômetro e, assim, forçou a prorrogação entre os times. Já no tempo extra, os visitantes levaram a vitória por 130 a 123.

O equilíbrio marcou um primeiro período movimentado. Os visitantes saíram na frente, mas a liderança inicial logo deu lugar à “trocação” no marcador. Houve cinco instantes de empate nesse intervalo, além de sete mudanças de liderança no quarto. A última mudança aconteceu com uma cesta de três pontos de Isaiah Joe e, assim, o Thunder tinha 33 a 31 em seu favor.

A partida mudou de cara de forma racial na segunda metade do segundo quarto. Depois de cinco minutos em que o equilíbrio seguiu, o Warriors disparou no placar rumo a uma liderança bem segura. O time conseguiu emplacar uma parcial de 17 a seis e, com isso, tomou as rédeas do jogo. Foi assim que chegou ao intervalo com dígitos duplos de vantagem.

No meio do terceiro período, então, a diferença em favor dos donos da casa chegou à maior margem da noite. Eram 18 pontos de frente. Tudo caminhava para o fim da sequência de cinco derrotas seguidas de Golden State. Mas o jogo ainda tinha muito roteiro.

Segundo tempo

A recuperação do Thunder começou assim que a diferença flertou com os 20 pontos. Shai Gilgeous-Alexander e Holmgren combinaram para 15 pontos, enquanto os locais responderam com só quatro. Assim, a diferença já despencou para sete pontos. Então, Joe fez os cinco pontos finais do quarto e levou os visitantes para o último período com só uma posse de bola atrás.

A vantagem não voltou a ficar em mais de duas posses de bola no último quarto. O Thunder assumiu a liderança com sete minutos para o fim, mas os donos da casa tinham as bolas de três pontos. Em particular, de Andrew Wiggins. O ala acertou quatro chutes nesses minutos decisivos. Isso incluiu uma bola a três segundos do fim para dar a frente para o Warriors: 117 a 114.

O jogo parecia encerrado, mas Holmgren não deixou. Uma cesta de longa distância do calouro com um décimo de segundo no relógio empatou a partida. A bola valeu. Como resultado, a frustração e incredulidade tomaram conta do ginásio. Vamos para o tempo extra!

Prorrogação

Na prorrogação, o Warriors até manteve o emparelhamento nos dois minutos iniciais. Mas, daí em diante, Gilgeous-Alexander tomou conta do jogo. Ele marcou dez pontos seguidos para o Thunder e, ajudado pela defesa, deixou o time com cinco pontos de vantagem a 50 segundos do fim. Wiggins e Klay Thompson tiveram a chance de diminuir, mas não acertaram.

Nos lances livres, Jalen Williams garantiu a vitória dos visitantes. A frustração dos donos da casa, para piorar, reflete-se na classificação. Depois de um bom início de temporada, os comandados de Steve Kerr perderam pela sexta vez consecutiva e estão em queda livre no Oeste.

Mas a rodada desse sábado teve mais do que só Holmgren e o Thunder “estragando” a volta de Curry ao Warriors. Em um jogo de reviravoltas, Giannis Antetokounmpo e o Bucks derrotaram Luka Doncic e o Mavericks. O Bulls virou uma partida que começou perdendo por 20 a 1 e, assim, bateu o Heat. Foi o fim de uma série de três derrotas da equipe de Chicago, aliás. Confira tudo o que aconteceu na rodada:

(9-4) Oklahoma City Thunder 130 X 123 Golden State Warriors (6-8)

Destaques

Oklahoma City

Shai Gilgeous-Alexander: 40 pontos, sete rebotes e seis assistências

Chet Holmgren: 36 pontos, dez rebotes e cinco assistências

Jalen Williams: 22 pontos e seis rebotes

Josh Giddey: 11 pontos e cinco rebotes

Isaiah Joe: dez pontos e quatro rebotes

Golden State

Andrew Wiggins: 31 pontos

Stephen Curry: 25 pontos e sete rebotes

Klay Thompson: 16 pontos (3-9 3pt.)

Jonathan Kuminga: 13 pontos e cinco rebotes

Chris Paul: 12 pontos, 11 rebotes e três roubos de bola

(8-5) New York Knicks 122 X 108 Charlotte Hornets (3-9)

Destaques

New York

Jalen Brunson: 32 pontos e sete assistências

Donte DiVincenzo: 25 pontos (7-10 3pt.)

Julius Randle: 21 pontos, seis rebotes e oito assistências

RJ Barrett: 15 pontos

Charlotte

LaMelo Ball: 34 pontos, cinco rebotes e nove assistências

Brandon Miller: 29 pontos (10-15 FG)

Nº0: 19 pontos

(9-3) Minnesota Timberwolves 121 X 120 New Orleans Pelicans (6-7)

Destaques

Minnesota

Karl-Anthony Towns: 29 pontos (10-11 FG), seis rebotes e nove assistências

Anthony Edwards: 23 pontos

Rudy Gobert: 17 pontos e 11 rebotes

Jaden McDaniels: 12 pontos

Nickeil Alexander-Walker: dez pontos em 18 minutos

New Orleans

Brandon Ingram: 30 pontos e sete rebotes

Jonas Valanciunas: 26 pontos, 11 rebotes e três tocos

Jordan Hawkins: 15 pontos

Dyson Daniels: 13 pontos, cinco rebotes e seis assistências

Herb Jones: 13 pontos e oito assistências

(8-5) Miami Heat 97 X 102 Chicago Bulls (5-9)

Destaques

Miami

Jimmy Butler: 25 pontos

Bam Adebayo: 24 pontos, dez rebotes e cinco assistências

Duncan Robinson: 17 pontos e sete assistências

Chicago

DeMar DeRozan: 23 pontos

Nikola Vucevic: 15 pontos e oito rebotes

Coby White: 14 pontos e cinco assistências

Zach LaVine: 13 pontos, oito rebotes, seis assistências e três roubos de bola

Alex Caruso: 11 pontos

(3-9) Memphis Grizzlies 120 X 108 San Antonio Spurs (3-10)

Destaques

Memphis

Jaren Jackson Jr.: 27 pontos e cinco rebotes

Desmond Bane: 26 pontos, cinco rebotes e quatro assistências

Santi Aldama: 17 pontos e dez rebotes

Ziaire Williams: 17 pontos, sete rebotes e cinco assistências

Bismack Biyombo: 14 pontos e nove rebotes

San Antonio

Keldon Johnson: 22 pontos

Victor Wembanyama: 19 pontos, 13 rebotes e oito tocos

Zach Collins: 16 pontos, sete rebotes e seis assistências

Jeremy Sochan: 16 pontos e cinco rebotes

Cedi Osman: 13 pontos e cinco rebotes

(9-4) Dallas Mavericks 125 X 132 Milwaukee Bucks (9-4)

Destaques

Dallas

Kyrie Irving: 39 pontos e seis assistências

Luka Doncic: 35 pontos, nove rebotes e nove assistências

Tim Hardaway Jr.: 17 pontos

Grant Williams: 14 pontos e sete rebotes

Milwaukee

Giannis Antetokounmpo: 40 pontos, 15 rebotes e sete assistências

Damian Lillard: 27 pontos e 12 assistências

Pat Connaughton: 16 pontos e cinco rebotes

Brook Lopez: 12 pontos

Bobby Portis: 11 pontos e sete rebotes

Cameron Payne: 11 pontos

