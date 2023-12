Chicago Bulls queria troca por astro do Cleveland Cavaliers

Uma grande troca que envolveria múltiplos jogadores All-Stars foi oferecida pelo Chicago Bulls ao Cleveland Cavaliers. Mas não deu certo. No suposto acordo, o Bulls enviaria Zach LaVine, enquanto o Cavaliers mandaria Darius Garland. A informação é do insider Jake Fischer, do portal Yahoo Sports.

De acordo com o jornalista, Chicago está procurando acordos que levem o astro para outro time. Porém, como outros já citaram, seu valor não é tão alto quanto o Bulls pensava na offseason. Ele ainda cita que qualquer troca envolvendo o camisa oito vai acontecer antes de DeMar DeRozan ou Alex Caruso.

Publicidade

Do mesmo modo, citou que o armador de Cleveland é o tipo de jogador que eles procuram como retorno.

“O mercado é lento. Isso não é uma surpresa para eles. Apesar de entrar como melhor jogador do time para a temporada 2023/24, todos sabem que Chicago avaliou o valor de LaVine no mercado. Mas tudo tem sido muito lento. Não se encontrou um pacote que valha a pena para a franquia. Mesmo assim, é provável que a troca de Zach seja a primeira peça do dominó a cair no time. O que poderia levar, portanto, a DeRozan e Caruso”, explicou.

Publicidade

“Uma ideia de pacote para eles é o que os times, em geral, recebem por um jogador que foi ao All-Star Game várias vezes: um titular estabelecido na NBA, jovens jogadores e escolhas de primeira rodada no Draft. Mas não foi a única tentativa. O Chicago Bulls tentou trocar por um jogador semelhante, um craque comprovado: Darius Garland do Cleveland Cavaliers. No entanto, não houve sucesso”, afirmou.

Leia mais sobre Bulls e Cavaliers!

É provável que não vejamos mais rumores desse tipo, afinal, Garland fraturou a mandíbula em duelo com o Boston Celtics na última quinta-feira (14) e deve ficar fora das quadras por tempo não definido. O camisa dez tem médias de 20.7 pontos, 5.9 assistências, 2.8 rebotes e 1.6 roubo de bola. Além disso, possui 47% nos arremessos de quadra e 34.6% nas bolas de três.

Publicidade

Bulls segue confiante

Se não vai rolar um acordo com o Cavaliers, o Bulls segue confiante em conseguir negociar a estrela. A equipe entende que vários times estão a uma peça de um maior passo em direção ao título. A direção também confia nas opiniões de especialistas, que afirmam que o Draft de 2024 deve ser uma classe menos talentosa em relação aos últimos anos.

“A falta de times interessados desde que a offseason aconteceu é um tema recorrente na franquia. Desde que o play-in começou, a competitividade aumentou na NBA, o que pode trazer times para a mesa de negociação pelo astro. Além disso, o Draft de 2024 não deve ser tão bom quanto os últimos. Portanto, isso pode aumentar o fluxo de troca de escolhas de primeira rodada”, explicou.

Publicidade

Ele ressalta, por fim, que é difícil avaliar times que estão interessados. O Philadelphia 76ers está satisfeito com sua gama de opções atual no elenco. E o Los Angeles Lakers não deu novos indícios desde que o ala se machucou. Portanto, de acordo com Fischer, a lentidão ainda predomina os rumores em relação a LaVine.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA