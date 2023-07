Chris Paul garante que entrosamento com jogadores do Warriors não o preocupa

Nesta offseason um novo astro chegou a San Francisco. Enquanto alguns possam não ver sentido na adição de um armador, Chris Paul garante que o encaixe com os jogadores do Golden State Warriors não será problema. De acordo com o veterano, apesar de não saber como será, acredita que a equipe vai descobrir a melhor maneira de o usar durante os campos de treinamento.

“No final das contas, é basquete”, afirmou Paul. “Estou entrando em uma situação na qual tem um bando de atletas que jogam juntos há anos. Então não estou preocupado como o resto das pessoas. Iremos entender melhor sobre o encaixe nos campos de treinamento. Não há respostas para isso no momento. Vamos treinar juntos e com certeza iremos aprender coisas. Irei descobrir coisas sobre eles, assim como eles irão sobre mim”, comentou o armador.

Ainda não se sabe como será o papel de Chris Paul diante dos jogadores do Warriors. No entanto, o mais provável é que ele seja o sexto homem da equipe, assumindo a função de comandar o banco de reservas. Algo antes feito por Jordan Poole.

De acordo com Paul, ele ainda não falou com o técnico do Warriors, Steve Kerr, sobre sua função na rotação. Entretanto, está disposto a fazer algo inédito em seus 18 anos de NBA: se tornar reserva.

Além disso, a ida do armador para Golden State é algo um tanto quanto inesperado. Segundo Paul, nem sua família imaginava a troca.

“Minha família também não acredita que isso estava acontecendo”, contou em sua primeira entrevista coletiva com a franquia.

Por muitos anos, Paul teve a função de marcar Stephen Curry em seus confrontos. Ao mesmo tempo que Klay Thompson o segurava na defesa. Desse modo, admite que é engraçado se unir aos jogadores após tanto tempo sendo adversário.

“Já refleti bastante sobre isso”, disse Paul. “Hoje mesmo, durante o treino, estávamos rindo sobre isso. É uma ótima oportunidade e uma bênção de podermos nos unir nesta idade”.

Após a troca, Chris Paul foi perguntado se está perto de se aposentar do basquete. Aos 38 anos, estará no penúltimo ano de seu contrato na temporada 2023/24. Para a próxima campanha, então, receberá US$30,8 milhões. Além disso, não pensa ainda em de parar de jogar.

“Isso é o esporte. É divertido. É trabalho, mas posso jogar basquete todo dia e levar minha vida assim. Não iria passar tanto tempo treinando e longe da minha família se não amasse o que eu faço. Isso não mudará”, conlcuiu o novo reforço do Warriors.

