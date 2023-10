Chris Paul reage à possibilidade de ser reserva no Warriors

É sempre um ponto crítico na carreira de um astro da NBA quando perde o posto de titular pela primeira vez. Afinal, alguns deles não reagem lá tão bem à mudança de status na liga. Chris Paul encara essa realidade agora, com a chance de ser reserva em sua estreia no Golden State Warriors. Mas, para quem espera drama, ele garante que não vai dar motivos para polêmica na franquia.

“Acho que todos que me conhecem sabe que faço tudo para vencer. Esquecem, por exemplo, que já saí do banco nas Olimpíadas de 2008. Então, isso não é novidade como dizem. E, além disso, eu estou aqui para fazer tudo o que for necessário para vencermos. Isso é tudo o que importa para mim, no fim das contas”, assegurou o craque, durante a reapresentação do time para a pré-temporada.

Essa discussão vai sair de foco na preparação, pois Paul está quase garantido como titular nesse período. Segundo Kendra Andrews, da ESPN, o veterano vai iniciar os jogos amistosos porque Draymond Green deverá ser poupado nessas partidas. O ala-pivô lida com uma lesão no tornozelo. Mas o próprio atleta reconhece que isso só adia uma decisão que parece ser inevitável.

“Eu vou conversar com o técnico quando for o momento para vermos qual é a sua visão para a equipe. Mas já treinei com o resto do elenco na offseason inteira. Por isso, acredito que essa temporada vai ser unicamente sobre ganhar para todos. É sobre mostrar e provar para todos o que já tenho feito em minha carreira inteira: compromisso em vencer”, apontou o armador.

Outro armador

Paul como titular no Warriors, certamente, significa que o time vai jogar com dois armadores. Não há realidade em que Stephen Curry seria reserva da equipe no momento. Diferente de diversos rivais, Golden State não se acostumou a utilizar formações com dois atletas da posição nos últimos anos. O ídolo da franquia, no entanto, está ansioso para dividir a quadra com o novo reforço.

“Eu nunca tive um armador com as habilidades de Chris ao meu lado. É um cara que, para começar, elevou o nível de times por onde passou. E a beleza do meu jogo e de Klay Thompson é como podemos ser eficientes sem a bola nas mãos. Nós sabemos o talento que Chris possui, então estamos preparados para deixá-lo entregar tudo o que pode para o time”, garantiu o ícone.

Abdicar de ter a posse da bola na maior parte do tempo, muitas vezes, revela-se uma questão de ego. Mas Curry está pronto para fazer isso por um talento como Paul. “Para mim, a adaptação deve ser muito fácil. Não importa quem esteja em quadra, esse cara pode iniciar o ataque e fazer com que tudo funcione. Ou seja, só tenho a aproveitar”, avaliou.

Estranhamento

Como reserva ou titular, estar no Warriors por si só é uma razão de estranhamento para Chris Paul. Foram muitos anos de rivalidade. Pode-se dizer, aliás, que ele está até agora em busca do seu primeiro título da NBA por causa de Golden State. Os torcedores, então, acham curioso que o antigo desafeto agora seja um aliado. No entanto, podem apostar, não mais do que o próprio jogador.

“Tudo é uma adaptação. É um período de transição para mim, para resumir. Não é normal reapresentar-me e ver todos falando sobre ‘Dub Nation’. Esse é um termo, afinal, que não gostava muito de ouvir antigamente. Mas, para ser sincero, já nem sei quantos anos mais faz isso. Ficou para trás, pois estou em uma nova etapa”, finalizou o animado veterano.

