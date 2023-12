Gilbert Arenas revela motivo da polêmica entre filho de Chris Paul e árbitro da NBA

Que Chris Paul e o árbitro da NBA, Scott Foster, não se gostam, todos sabem, mas o ex-jogador Gilbert Arenas revelou o real motivo da briga. Em seu podcast Gil’s Arena, o antigo armador do Washington Wizards explicou que o camisa 3 lhe contou o motivo da questão, incluindo o envolvimento do filho do atleta do Golden State Warriors.

Quando abordou o assunto pela primeira vez após ser ejetado no último jogo do Warriors que Foster apitou, Paul já havia dito que a situação tinha a ver com seu filho. Além disso, disse que todos na NBA sabiam sobre isso, mas não revelou o motivo durante a coletiva.

Publicidade

“Sem dúvida, é algo pessoal. Tivemos um grande problema anos atrás, e é pessoal. A liga sabe o que é, todo mundo sabe, tivemos uma reunião e tudo mais. É uma situação que envolve o meu filho e, enfim, isso diz tudo”, contou.

“Eu fico tranquilo sobre pessoas falando besteira, sejam jogadores ou juízes. Mas eu não acho correto usar uma falta técnica e a sua autoridade para expressar algum tipo de opinião ou sei lá. Então, não estou me isentando disso, preciso melhorar e estar sempre presente para o meu time. Porém, é o tipo de coisa que não deveria acontecer na NBA”, afirmou.

Publicidade

Arenas, que defendeu o jogador quando o ocorrido aconteceu, revelou a história por trás do filho de Chris Paul e o árbitro da NBA, Scott Foster.

Leia mais sobre o Warriors!

Após algum jogo, enquanto ele ainda estava no Los Angeles Clippers, o filho de Paul estava brincando em um dos túneis do ginásio. Foster estava de carro com outros árbitros e passou buzinando para que ele saísse do caminho. Mas não de uma forma elegante. Ele xingou, disse vários palavrões. Isso para uma criança. Então, eu me coloco no lugar de Chris. Imagine que façam isso com um de nossos filhos?”, questionou.

Publicidade

“Ele mesmo me contou isso, então não estou mentindo. A liga sabe sobre isso e precisou intervir. Senão, teríamos tido uma briga física entre os dois. Paul queria bater em Foster. A coisa é bem séria mesmo”, explicou.

“E tem mais, depois disso, ele me disse que o juiz o provocava antes dos jogos, sobretudo nos playoffs. Em um confronto com o San Antonio Spurs, Paul disse que Scott chegou até ele e lembrou do fato de que ele jamais havia apitado um jogo de playoffs em que o camisa 3 venceu. Isso não é algo esportivo, eu juro pra vocês”, garantiu.

Publicidade

Polêmica recente

O confronto no qual o astro foi ejetado e que posteriormente disse que as coisas entre ambos eram pessoais, foi disputado contra o Phoenix Suns em 22 de Novembro.

Em um lance no fim do primeiro tempo do confronto, uma falta de Paul em Kevin Durant, marcada por Foster, incomodou o astro. Entre reclamações e troca de farpas, o árbitro expulsou o camisa 3 da partida.

Chris Paul, então, ofendeu o juiz e foi segurado por Stephen Curry. “Você é uma vadia”, dizia o craque. Enquanto várias pessoas relembraram do histórico de atritos e até mesmo do retrospecto de equipes do veterano em jogos apitados por Foster. Foi a sétima expulsão dele em sua carreira. São apenas duas vitórias em 19 jogos de playoffs quando o jogo é apitado por Foster.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA