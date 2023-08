Função de Chris Paul no Warriors será determinada em treinos para a temporada

Ainda não existe confirmação sobre o sobre o papel de Chris Paul na temporada 2023/24 pelo Golden State Warriors. O armador nunca começou qualquer um de seus 1.214 jogos no banco de reservas. Isso, aliás, virou tema de uma recente entrevista de Steve Kerr. O técnico que vai comandar os EUA na Copa do Mundo de 2023, falou sobre o assunto com Tim Bontemps, da ESPN, na última sexta feira (4).

“Não há uma decisão. Os treinos que faremos durante a pré-temporada serão muito importantes. Vamos, acima de tudo, olhar para todos os tipos de combinações e quintetos possíveis. Então, serão três semanas cheias antes do primeiro jogo”,comentou Kerr.

“Para mim, o principal é sabermos que esses caras vão jogar muitos minutos. Mas é, definitivamente, um luxo que possamos ter Chris Paul para a temporada 2023/24 no Warriors. Ele é um dos grandes armadores de todos os tempos. Então, eu o acho uma adição realmente notável para nós. Sua capacidade de cuidar da bola, controlar o ritmo dos jogos é privilegiada”, explicou o treinador.

As perguntas começaram a surgir após uma entrevista de Paul pouco depois de ser trocado para Golden State. Quando o armador foi questionado sobre como seria sair do banco pela primeira vez na carreira, ele retrucou. “É você quem está treinando o Golden State Warriors pelo visto”.

O quinteto titular do Golden State Warriors, foi a segunda formação mais eficiente da temporada 2022/23. Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green e Kevon Looney, superaram os adversários por mais de 145 pontos totais, em 330 minutos juntos.

Essa marca só é superada pelo quinteto titular do Denver Nuggets, campeão da NBA. O detalhe é que o time titular jogou por mais de 700 minutos juntos. Para fazer parte da formação inicial, portanto, Chris Paul terá que colocar algum dos cinco no banco.

Em outro ponto da entrevista, Steve Kerr contou que o Warriors chegou a odiar Chris Paul, mas isso mudou.

“Uma das coisas engraçadas nessa liga é que você compete contra certos jogadores por anos e, de repente, tudo muda. Nós já enfrentamos Chris várias vezes seguidas nos playoffs, enquanto ele jogava pelo Houston Rockets. E, do nada, estamos do mesmo lado. Então, você revê os vídeos das nossas discussões e só consegue dar risada”, contou o técnico à ESPN.

“Essa situação lembra-me da minha história como jogador com Reggie Miller, pois a gente enfrentou-se em todo lugar. Detestava o cara porque jogamos contra, ano após ano, na universidade e NBA. Então, nós trabalhamos juntos como analistas e viramos muito amigos. Acho que vai ser assim com Chris. A gente o odiava porque era muito bom, mas, agora, já o amamos”, garantiu o veterano.

