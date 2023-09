Christian Wood é o novo jogador do Los Angeles Lakers

Aconteceu! Christian Wood é jogador do Los Angeles Lakers. A informação é de Adrian Wojnarowski do canal ESPN. Vários rumores das últimas semanas apontaram para este desfecho. A concorrência, de acordo com os rumores, era do Miami Heat. No entanto, o ala-pivô vai jogar na Califórnia em 2023/24. Ele é o 7ª reforço do Lakers para a próxima temporada.

O contrato é um mínimo de veteranos. No entanto, com um ano a mais de duração, que será uma opção do próprio jogador. Portanto, ele vai receber US$2.7 milhões no próximo ano e terá a opção de renovar por US$3 milhões em 2024/25. A ideia é se valorizar novamente no mercado, de acordo com Keith Smith do portal Spotrac. Wood não recebeu propostas acima de tal valor.

O Dallas Mavericks estava interessado em envolvê-lo em uma sign and trade. Ou seja, ele assinaria uma extensão com a equipe texana para, depois, sair em troca. A ideia era obter ativos, mesmo que não houvesse mais interesse em uma renovação contratual. Mas a assinatura com o Lakers mostra que a operação fracassou.

De acordo com Marc Stein, do portal Substack, Lakers e Heat eram os principais interessados, mas não se envolveriam em uma troca com os texanos. A única opção para os dois times era através de um contrato mínimo de veteranos. No fim, Christian Wood fechou para ser jogador do Los Angeles Lakers pelo valor. Enquanto isso, Dallas não encontrou interessados.

Na última campanha, ele registrou médias de 16.6 pontos e 7.3 rebotes em 25.9 minutos por jogo. Apesar de os números não serem ruins, seu valor de mercado caiu muito na agência livre de 2023. Com muitas críticas sobre seu jogo defensivo e rumores de que ele seria “estrela”, o atleta ficou boa parte da offseason sem saber de seu futuro. No entanto, existe a expectativa que ele consiga se adequar ao sistema do técnico Darvin Ham.

A franquia de Los Angeles ainda assim, tem uma vaga aberta em seu elenco para 2023/24. Mas espera-se que este último posto seja preenchido durante a temporada ou durante os treinamentos que começam dentro de algumas semanas. O atleta se junta a outros reforços da equipe no ano, como por exemplo, Gabe Vincent e Taurean Prince.

Aos 27 anos, Christian Wood iniciou sua carreira pelo Philadelphia 76ers. Entretanto, sem muito espaço na equipe, ele foi para o Charlotte Hornets, onde também não recebeu muitos minutos. Depois, em 2018/19, Wood passou por Milwaukee Bucks e New Orleans Pelicans. No entanto, neste último, ele mostrou ter talento ofensivo. Na temporada seguinte, pelo Detroit Pistons, o atleta seguiu jogando bem e ganhando certo protagonismo.

Por fim, no Houston Rockets, sua melhor passagem na NBA. Ali, ele foi titular em 108 dos 109 jogos, produzindo 19.1 pontos, 9.9 rebotes, além de um aproveitamento de 38.4% nos arremessos do perímetro. Antes do início da última temporada, Christian Wood foi para o Mavs em troca.

