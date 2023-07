Fique de olho! Confira cinco novos elencos de times na NBA

Os talentos da agência livre estão acabando e os elencos dos times da NBA já estão tomando forma. Então, a revista Sports Illustrated separou cinco quintetos titulares interessantes para ficar de olho em 2023/24. Veja, então, a opinião dos analistas sobre as novas formações da liga.

Vale lembrar que ainda há muito para acontecer antes do início da temporada. Damian Lillard e James Harden são dois astros que irão mudar de times. Além disso, outros acordos ainda podem acontecer, de acordo com rumores.

Memphis Grizzlies

Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr e Steven Adams.

Com Smart no lugar de Dillon Brooks, o quinteto titular do Grizzlies funcionará como o das últimas duas temporadas. A Sports Illustrated afirma que essa formação fez sucesso nos últimos anos, em especial perto do aro.

Os analistas, então, sabem que essa equipe será boa. No entanto, será que Smart pode fazer ela se tornar uma das melhores da liga? O veterano de 29 anos trará um consistência que Brooks não possuía. Entretanto, precisaremos esperar para ver esses cinco juntos, já que Ja Morant está suspenso dos primeiros 25 jogos da temporada.

Dallas Mavericks

Kyrie Irving, Luka Doncic, Dante Exum, Grant Williams e Maxi Kleber.

Sim, esse é um dos elencos titulares mais esquisitos entre os times da NBA. Será que esses três jogadores ao lado de Doncic e Irving serão o suficiente para a equipe possuir uma defesa razoável?

Williams é um bom reforço para equipe e pode ajudar na defesa com certeza. No entanto, os analistas tem dúvidas sobre seu encaixe com os dois astros. Ao mesmo tempo, veem Kleber como um dos melhores “pivôs” arremessadores da liga e um defensor mediano.

Exum é a verdadeira dúvida. Ele só participou de seis jogos na NBA desde 2020 e o principal motivo disso é não conseguir arremessar do perímetro. Se ele melhorou nesse aspecto, essa formação pode ser a melhor que o Mavs teve nos últimos dois anos.

Boston Celtics

Derrick White, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford e Kristaps Porzingis.

O Celtics está melhor ou pior do que na última temporada? Precisaremos ver. O que é fato é que Porzingis tem um poder ofensivo maior do que Robert Williams III e um defensivo maior do que Grant Williams no garrafão.

No entanto, sua chegada fez com que perdessem jogadores fundamentais para a defesa, que é a principal característica da equipe. White, Tatum, Brown e Horford são um sucesso juntos, seja o quinto homem Marcus Smart, Grant ou Rob Williams. Desse modo, a aquisição do novo astro pode resultar em muito sucesso ou fracasso.

Golden State Warriors

Chris Paul, Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins e Draymond Green.

A troca de Jordan Poole por Chris Paul é um dos acordos mais surpreendentes da offseason. Isso não quer dizer que é algo bom. Até o momento, Paul disse que não teve conversas sobre seu papel na rotação, mas é esperado que ele ocupe o papel de sexto homem. Entretanto, não se sabe como ele irá reagir em se tornar reserva pela primeira vez após 18 temporadas na NBA.

Essa formação foi utilizada na duas últimas temporadas, com Poole no lugar de Paul. Apesar de ser importante para o título de 2022, a falta de tamanho no quinteto machucava a equipe dentro do garrafão. Então, em partidas que as bolas de três pontos não estão caindo, não espere ver esses cinco em quadra por muito tempo.

Os analistas consideram que Paul com certeza irá melhorar a segunda unidade do Warriors. No entanto, acreditam que ele também participará de momentos decisivos pela sua importância na NBA.

Los Angeles Lakers

Gabe Vincent, Austin Reaves, Taurean Prince, LeBron James e Anthony Davis.

Por fim, a Sports Illustrated considera que o Lakers conseguiu uns dos melhores reforços de elencos de times nesta offseason da NBA. A franquia já tem seus três principais jogadores em James, Davis e Reaves. Então, se Vincent manter o nível de jogo que apresentou no último playoffs, será uma bênção para a franquia.

No entanto, a principal dúvida é se o quinto jogador da formação será Prince ou Rui Hachimura. O ala japonês teve uma campanha surpreendente nos playoffs, mas nunca mostrou essa consistência na temporada regular. Ao mesmo tempo, seu concorrente é um jogador 3 and D que nunca teve muito espaço na liga e pode aproveitar essa oportunidade para se provar.

