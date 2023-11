A primeira fase da Copa da NBA acabou na noite de terça-feira e, então, já temos a classificação final. Enquanto Indiana Pacers e Los Angeles Lakers tinham suas vagas garantidas, as outras seis foram definidas apenas na última rodada. Mas as equipes entraram em quadra sabendo o que precisavam e todo mundo fez a sua parte. No entanto, alguns foram melhores que outros.

O Boston Celtics, por exemplo, tinha de vencer o Chicago Bulls por larga vantagem e torcer para o Brooklyn Nets superar o Toronto Raptors. Assim, aconteceria um tríplice empate e o Celtics ficou com a vaga. E foi o que aconteceu.

Por outro lado, só um time poderia passar na repescagem e o New York Knicks, com o triunfo sobre o Charlotte Hornets, garantiu a melhor campanha de um segundo colocado em todo o Leste.

No Oeste, a situação não era menos difícil. Apenas o Lakers tinha vaga, enquanto outras três teriam a decisão nesta terça-feira de Copa da NBA. O Minnesota Timberwolves até fez sua parte, mas venceu o Oklahoma City Thunder por apenas três de diferença. Como resultado, o Phoenix Suns ficou com a melhor segunda campanha da Conferência. Enquanto isso, o Dallas Mavericks bateu o Houston Rockets e tirou a chance da equipe de Alperen Sengun de se classificar. Assim, o New Orleans Pelicans garantiu o primeiro lugar do Grupo B.

Então, a última vaga dependia do jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings.

O Warriors precisava vencer o Kings por 12 pontos no único real confronto direto da noite. Mas o Kings venceu por 124 a 123 e determinou a classificação final da Copa da NBA.

Resultados da última rodada

A Leste: Cavaliers 128 x 105 Hawks

B Leste: Bucks 131 x 124 Heat

B Leste: Knicks 115 x 91 Hornets

C Leste: Celtics 124 x 97 Bulls

C Leste: Nets 115 x 103 Raptors

B Oeste: Mavericks 121 x 115 Rockets

C Oeste: Timberwolves 106 x 103 Thunder

C Oeste: Warriors 123 x 124 Kings

Classificação final da Copa da NBA

Leste Grupo A

Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Indiana Pacers 4 0 100 546 507 +39 Classificado 2 Cleveland Cavaliers 3 1 75 474 445 +29 Eliminado 3 Philadelphia 76ers 2 2 50.0 485 476 +9 Eliminado 4 Atlanta Hawks 1 3 25 499 531 -32 Eliminado 5 Detroit Pistons 0 4 0.0 439 484 -45 Eliminado Leste Grupo B Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Milwaukee Bucks 4 0 100 502 456 +46 Classificado 2 New York Knicks 3 1 75 440 398 +42 Classificado via repescagem 3 Miami Heat 2 2 50 454 450 +4 Eliminado 4 Charlotte Hornets 1 3 25 419 473 -54 Eliminado 5 Washington Wizards 0 4 0.0 458 496 -38 Eliminado Leste Grupo C Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Boston Celtics 3 1 75 449 422 +27 Classificado 2 Orlando Magic 3 1 75 446 424 +22 Eliminado 3 Brooklyn Nets 3 1 75 455 435 +20 Eliminado 4 Toronto Raptors 1 3 25 436 457 -21 Eliminado 4 Chicago Bulls 0 4 0.0 409 457 -48 Eliminado * Confronto direto: Boston venceu Brooklyn, Brooklyn venceu Orlando Publicidade Leia mais Klay Thompson reage às críticas após fase ruim no Warriors: ‘não ligo’

Após críticas Kyle Kuzma defende Jordan Poole no Wizards: “Não é fácil”

Com Lonzo Ball, site lista jogadores que devem sair em troca na NBA Oeste Grupo A Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Los Angeles Lakers 4 0 100.0 494 420 +74 Classificado 2 Phoenix Suns 3 1 75 480 446 +34 Classificado via repescagem 3 Utah Jazz 2 2 50.0 469 482 -13 Eliminado 4 Portland Trail Blazers 1 3 25.0 416 455 -39 Eliminado 5 M emphis Grizzlies (E) 0 4 0.0 430 486 -56 Eliminado Oeste Grupo B Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 New Orleans Pelians 3 1 75 463 430 +33 Classificado 2 Houston Rockets 2 2 50 424 414 +10 Eliminado 3 Dallas Mavericks 2 2 50 489 497 -9 Eliminado 4 Denver Nuggets 2 2 50 432 442 -10 Eliminado 5 LA Clippers 1 3 25 446 470 -25 Eliminado Oeste Grupo C Time V D % PTS PC Saldo Situação 1 Sacramento Kings 4 0 100 482 452 +30 Classificado 2 Minnesota Timberwolves 3 1 75 438 438 0 Eliminado 3 Golden State Warriors 2 2 50 483 479 +4 Eliminado 4 Oklahoma City Thunder 1 3 25 360 333 +27 Eliminado 5 S an Antonio Spurs 0 4 0 429 487 -58 Eliminado Legenda V: vitória

D: derrota

PTS: pontos a favor

PC: pontos contra

Próxima fase

Então, com os resultados de terça-feira, os próximos confrontos acontecem apenas na próxima semana. Ou seja, na sexta-feira, um dos dias normais de jogos da Copa da NBA, será apenas para a temporada regular.

O Milwaukee Bucks, time de melhor campanha do Leste, enfrenta o New York Knicks, que veio da repescagem. Enquanto isso, Indiana Pacers e Boston Celtics fazem o outro confronto.

Por outro lado, o Los Angeles Lakers encara o Phoenix Suns e o New Orleans Pelicans joga diante do Sacramento Kings.

As próximas partidas da Copa da NBA acontecem nos dias 4 e 5 de dezembro, ainda valendo para a temporada regular.

