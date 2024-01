Clippers acerta extensão de contrato com Kawhi Leonard

O Los Angeles Clippers anunciou a extensão do contrato de Kawhi Leonard. De acordo com Shams Charania, do portal The Athletic, o novo acordo vale pelas próximas três temporadas e tem um valor estimado em US$152.4 milhões. O anúncio foi feito pelo presidente de operações da franquia, Lawrence Frank, que comemorou a permanência do astro.

“Estamos emocionados em continuar a nossa parceria com Kawhi. Ele é um jogador de elite, um parceiro incrível e um trabalhador incansável que sabe como vencer”, afirmou Frank. “Ele elevou nossa franquia desde o momento que chegou. Sentimos sorte por ter Leonard no Clippers há cinco anos e estamos animados para continuar construindo com ele”, completou.

Publicidade

Antes da renovação de contrato, Kawhi Leonard contava com uma opção contratual com o Clippers, para a temporada 2024/25. No entanto, agora, ele deve recusar o antigo acordo para ativar o novo.

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, a extensão prevê: US$52 milhões, na temporada 2024/25, além de US$100 milhões, entre as duas temporadas seguintes.

A renovação põe fim a uma das principais novelas dos últimos meses na NBA. Afinal, desde que o assunto se tornou tema, Leonard tentava afastar os rumores e mostrava não ter pressa para um novo acordo. No entanto, desde o início, sinalizava o interesse de permanecer na franquia.

Publicidade

Leia mais sobre o Clippers!

“A minha relação com a organização é boa. E as negociações, como resultado, vão bem. As pessoas esquecem que, em 2019, eu vim para cá porque queria jogar por essa equipe. E, hoje, posso dizer que os meus contatos com os dirigentes têm sido muito positivos”, afirmou o veterano, em outubro do ano passado.

A extensão também é um reconhecimento da excelente temporada do astro. Afinal, diferente dos quatro primeiro anos, Leonard enfim está saudável e é um dos pilares da campanha da equipe. Assim, em 32 partidas, tem médias de 23.8 pontos, 6.1 rebotes e 3.4 assistências.

Publicidade

Paul George

Enquanto anuncia um novo acordo com Leonard, o Clippers segue em negociações com Paul George. Afinal, o camisa 13 tem somente mais dois anos sob contrato, sendo o último uma opção no valor de US$ 48,7 milhões. De acordo com a ESPN, as tratativas estão em andamento e não devem demorar para serem finalizadas.

Como o companheiro, George também sofreu com lesões em seus anos com a camisa do time de Los Angeles. Assim, principalmente em playoffs, não pôde contribuir com o sonhado título. Com isso, recentemente, afirmou que seu legado pela franquia é não ter um título.

Publicidade

“O meu legado aqui é não ter sido capaz de finalizar o trabalho e ser campeão, por enquanto. Mas acho que, em vários sentidos, isso não esteve em meu controle. Eu sofri inúmeras lesões, por exemplo. Não consigo nem começar uma offseason com a orientação de treinar certos aspectos do meu jogo. Preciso achar um modo de ficar saudável”, refletiu o astro, em entrevista ao site AndScape.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA