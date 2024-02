Clippers bate Warriors em virada incrível, apesar de recorde de Stephen Curry

O Los Angeles Clippers superou a ausência de Kawhi Leonard para vencer o Golden State Warriors fora de casa por 130 a 125. Apesar de Stephen Curry brilhar e atingir mais um recorde na carreira, o Warriors não conseguiu segurar o ataque do Clippers. O time de Los Angeles estava atrás por 15 pontos, mas virou após anotar 44 no quarto decisivo. Enquanto Curry chegou ao quarto jogo consecutivo de sete cestas de três ou mais, os visitantes se juntaram depois da expulsão do técnico Tyronn Lue e garantiram a vitória.

No primeiro quarto, Stephen Curry não brilhava, mas o Warriors conseguia se manter na liderança sobre o Clippers. Então, Amir Coffey deixou em 11 a 10 para a equipe de Los Angeles. Mas ficou por aí. Golden State pressionou e a diferença foi para sete após lances livres de Brandin Podziemski, mas Russell Westbrook cortou para quatro. No entanto, os donos da casa voltaram a vencer por sete quando o placar mostrava 30 a 23.

Publicidade

Mas Podziemski estava em grande noite, o suficiente para deixar Golden State na frente. Enquanto isso, Stephen Curry acompanhava o Warriors vencer por 37 a 31 em cima do Clippers do banco. Ele voltou à quadra e, então, a diferença subiu para dez. Então, o camisa 30 fez 13 pontos para deixar os anfitriões na frente por 59 a 52 antes do intervalo.

Leia mais

Então, na volta dos vestiários, o Warriors fez o que sempre faz no terceiro quarto e, com Stephen Curry em ritmo incrível, a diferença sobre o Clippers começou a subir. Primeiro, Curry deixou em 82 a 73. Depois, ele acertou de três e o placar apontava 89 a 76. Apesar de todos os esforços do time de Los Angeles, poucas coisas funcionavam para os visitantes.

Publicidade

Último quarto

Embora estivesse sumido do jogo, Klay Thompson finalmente apareceu e fez sete pontos para deixar Golden State na frente por 103 a 91. Então, Mason Plumlee fez falta estranha e violenta em Podziemski e tomou técnica. Mas na sequência, o técnico Tyron Lue reclamou da arbitragem e foi expulso. Enquanto isso, começou uma confusão entre os dois times. Draymond Green provocou Paul George, mas a situação se acalmou na sequência.

Restavam cerca de nove minutos para o fim, enquanto o Warriors liderava por 106 a 94. Então, o caminho estava mais fácil. Mas apenas na teoria.

George anotou sete pontos iniciando a reação do Clippers, enquanto Stephen Curry parou de pontuar para o Warriors. Aliás, Golden State não conseguia mais fazer cestas e, então, Norman Powell virou em 111 a 108. Ou seja, em cerca de cinco minutos, Los Angeles fez 17 a 2. Então, Curry e Podziemski ainda recolocaram os donos da casa na liderança. Green ampliou para 115 a 111, mas os visitantes voltaram a fazer uma grande sequência. Desta vez, de 10 a 0.

Publicidade

Stephen Curry e Brandin Podziemski seguiram pontuando para o Warriors, mas Klay Thompson fez falta desnecessária e levou o Clippers para a linha do lance livre. Assim, Russell Westbrook e James Harden garantiram o triunfo fora de casa.

(36-17) Los Angeles Clippers 130 x 125 Golden State Warriors (26-26)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 26 8 7 0 1 Paul George 24 5 5 2 1 Norman Powell 21 2 0 0 0 Russell Westbrook 15 5 6 1 0 Ivica Zubac 13 10 3 2 2

Três pontos: 13-38; Powell: 5-7

Publicidade

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 41 4 5 0 0 Brandin Podziemski 25 7 8 1 0 Jonathan Kuminga 13 8 6 0 0 Andrew Wiggins 10 6 3 4 0 Klay Thompson 12 3 1 0 1

Três pontos: 18-47; Curry: 9-19

Publicidade

(24-31) Atlanta Hawks 99 x 122 Charlotte Hornets (13-41)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 19 12 0 0 2 De’Andre Hunter 21 3 1 1 0 Saddiq Bey 14 4 1 0 1 Dejounte Murray 13 7 4 1 2 Trae Young 12 2 12 0 0

Três pontos: 9-38; Hunter: 2-4

Publicidade

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 26 6 4 1 3 Tre Mann 21 8 6 2 0 Grant Williams 15 10 2 2 0 Camisa 0 17 5 4 1 1 Vasilije Micic 13 2 5 0 0

Três pontos: 15-37; Mann: 4-5

Publicidade

(33-22) New York Knicks 100 x 118 Orlando Magic (30-25)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 33 1 6 2 0 Precious Achiuwa 23 14 5 0 0 Alec Burks 13 3 0 0 0 Jacob Toppin 11 4 0 0 0 Jericho Sims 8 8 1 1 0

Três pontos: 11-29; Brunson: 5-8

Publicidade

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 7 5 1 0 Franz Wagner 21 3 6 3 1 Cole Anthony 11 2 1 0 2 Moritz Wagner 10 2 1 1 1 Wendell Carter 9 6 1 0 1

Três pontos: 12-26; Banchero: 6-10

Publicidade

(30-25) Miami Heat 109 x 104 Philadelphia 76ers (32-22)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 23 14 4 2 0 Tyler Herro 23 7 7 0 0 Duncan Robinson 20 1 4 1 0 Haywood Highsmith 16 2 1 2 1 Jaime Jaquez 12 9 3 2 0

Três pontos: 11-35; Robinson: 5-7

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 30 6 7 0 0 Buddy Hield 22 3 10 2 0 Paul Reed 18 12 2 0 1 Ricky Council 13 4 2 0 0 KJ Martin 9 5 3 0 0

Três pontos: 10-35; Hield: 5-11

Publicidade

(21-33) Brooklyn Nets 86 x 136 Boston Celtics (43-12)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Trendon Watford 15 2 1 0 0 Mikal Bridges 10 4 4 1 0 Keon Johnson 9 1 2 0 0 Dennis Smith 7 0 5 1 0 Nic Claxton 6 8 3 0 0

Três pontos: 10-31; Watford: 2-2

Publicidade

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Derrick White 27 5 4 1 0 Payton Pritchard 28 4 3 0 0 Jayson Tatum 20 7 9 0 0 Kristaps Porzingis 15 5 1 0 1 Sam Hauser 14 5 2 1 0

Três pontos: 22-44; Pritchard: 6-9

Publicidade

(26-29) Chicago Bulls 105 x 108 Cleveland Cavaliers (36-17)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 32 7 4 1 0 DeMar DeRozan 24 2 6 0 0 Andre Drummond 10 15 0 1 1 Ayo Dosunmu 12 4 2 0 0 Alex Caruso 10 2 3 2 1

Três pontos: 14-33; White: 5-8

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 6 7 2 0 Evan Mobley 14 9 0 1 1 Jarrett Allen 13 10 3 1 1 Isaac Okoro 16 1 2 0 0 Darius Garland 12 1 7 1 0

Três pontos: 12-37; Okoro: 4-8

Publicidade

(31-25) Indiana Pacers 127 x 125 Toronto Raptors (19-36)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 21 4 12 2 0 Pascal Siakam 23 5 7 1 1 Isaiah Jackson 15 11 1 0 4 Obi Toppin 15 5 0 2 2 Andrew Nembhard 14 3 5 2 0

Três pontos: 17-41; Haliburton: 5-9

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 29 12 8 1 1 RJ Barrett 23 9 3 1 1 Jakob Poeltl 19 11 3 1 2 Immanuel Quickley 14 6 7 0 0 Bruce Brown 12 3 3 1 0

Três pontos: 6-26; Gary Trent Jr: 2-6

Publicidade

(24-30) Houston Rockets 113 x 121 Memphis Grizzlies (19-36)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 19 12 3 2 1 Alperen Sengun 19 5 6 1 1 Dillon Brooks 16 10 2 2 0 Aaron Holiday 19 2 0 1 0 Jeff Green 10 4 0 0 0

Três pontos: 10-35; Holiday: 5-8

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK GG Jackson 20 9 0 0 3 Jaren Jackson Jr 18 2 3 0 1 Luke Kennard 19 2 2 1 0 Vince Williams 12 8 7 3 1 Lamar Stevens 14 7 1 0 2

Três pontos: 15-35; Kennard: 4-6

Publicidade

(9-45) Washington Wizards 126 x 133 New Orleans Pelicans (34-22)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 43 15 3 0 1 Corey Kispert 20 4 6 1 0 Jordan Poole 19 5 7 3 0 Tyus Jones 14 2 14 1 0 Marvin Bagley 14 10 2 0 2

Três pontos: 21-45; Avdija: 6-10

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 36 6 8 0 1 CJ McCollum 26 3 6 1 0 Brandon Ingram 18 3 8 2 1 Trey Murphy 13 5 3 3 1 Jonas Valanciunas 10 5 3 0 1

Três pontos: 10-32; McCollum: 3-9

Publicidade

(11-44) San Antonio Spurs 93 x 116 Dallas Mavericks (32-23)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 26 9 5 1 3 Malaki Branham 19 2 1 0 0 Devin Vassell 11 4 6 3 0 Jeremy Sochan 10 4 1 3 0 Zach Collins 6 12 5 0 1

Três pontos: 10-45; Branham: 4-5

Publicidade

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 34 9 7 2 1 Luka Doncic 27 9 8 2 2 Daniel Gafford 10 10 2 0 1 Josh Hardy 13 2 1 0 1 Derek Lively 8 5 1 0 3

Três pontos: 11-30; Irving: 4-9

Publicidade

(31-23) Sacramento Kings 102 x 98 Denver Nuggets (33-19)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 30 8 8 2 0 Domantas Sabonis 20 13 7 3 0 Harrison Barnes 20 5 0 0 1 Kevin Huerter 8 5 2 1 2 Keegan Murray 6 5 1 0 1

Três pontos: 9-33; Barnes: 3-6

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Gordon 25 15 2 0 0 Michael Porter 19 4 2 0 0 Nikola Jokic 15 5 8 0 1 Reggie Jackson 12 5 9 1 0 Justin Holiday 8 4 2 1 0

Três pontos: 9-26; Porter: 3-7

Publicidade

(8-46) Detroit Pistons 100 x 116 Phoenix Suns (33-22)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Simone Fontecchio 18 1 1 2 0 Ausar Thompson 14 7 1 2 1 Cade Cunningham 13 4 8 1 2 Shake Milton 13 9 2 1 1 Evan Fournier 10 4 1 1 1

Três pontos: 10-37; Milton: 3-6

Publicidade

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 25 6 6 1 2 Saben Lee 16 6 2 4 0 Jusuf Nurkic 10 13 7 0 2 Eric Gordon 13 1 2 2 2 Royce O’Neale 9 7 3 2 0

Três pontos: 10-31; O’Neale: 3-6

Publicidade

(30-26) Los Angeles Lakers 138 x 122 Utah Jazz (26-29)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 37 15 1 0 1 Rui Hachimura 36 2 1 0 1 Austin Reaves 22 4 7 3 0 D’Angelo Russell 11 9 17 1 0 Spencer Dinwiddie 10 0 4 2 0

Três pontos: 14-31; Hachimura: 6-8

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 16 8 1 0 1 Collin Sexton 18 0 3 0 2 Jordan Clarkson 17 3 5 0 0 Walker Kessler 12 7 1 0 3 Keyonte George 13 5 7 2 0

Três pontos: 14-45; George: 3-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA