Clippers e Celtics quase fecharam outra troca envolvendo Malcolm Brogdon

O Los Angeles Clippers esteve ativo nesta offseason para tentar achar um bom armador para seu elenco. James Harden era o principal alvo, mas havia dúvidas se Daryl Morey queria o trocar e, agora, foi revelado que não. De acordo com Law Murray, do portal The Athletic, a franquia californiana esteve muito interessada em Malcolm Brogdon e uma troca com o Boston Celtics quase aconteceu.

“O Clippers sabe que precisa resolver os defeitos em seu elenco e o tempo está correndo. Eles estão interessados em Harden, até certo ponto. Mas o time também esteve interessado em Chris Paul antes de ele ir para o Golden State Warriors. Em seguida, eles focaram em uma troca por Malcolm Brogdon, o Sexto Homem do Ano do Celtics. O Clippers, então, estava pronto para trocar [Marcus] Morris Sr., [Amir] Coffey e a escolha de Draft, que depois usaram para selecionar [Kobe] Brown”, revelou Murray.

“Mas eles ficaram com um pé atrás pelo histórico de lesão de Brogdon. O Clippers perdeu a oportunidade de fechar o acordo. O Celtics resolveu manter Brogdon, enquanto trocava Marcus Smart para o Memphis Grizzlies. Incluindo Harden, o Clippers teve a chance de realizar três possíveis trocas para conseguir um armador. Mas perderam a chance”.

Publicidade

Murray revelou dois eventos que poderiam mudar o rumo da próxima temporada da franquia de Los Angeles. De fato, a equipe teve interesse em Chris Paul. Mas chegou perto de verdade de conseguir Malcolm Brogdon em troca com o Celtics. De acordo com o jornalista, o armador de Boston fazia sentido com o plano do Clippers de rejuvenescer seu elenco.

Leia mais!

“Na noite do Draft, Lawrence Frank, presidente do Clippers, disse: ‘o time que você tem em junho não precisa ser o que você tinha em fevereiro”. Além disso, Frank afirmou que ele e o GM Trent Redden estão priorizando ‘um equilíbrio maior entre jogadores que estão chegando em seus auges e os que estão no momento contrário’. Apenas o Milwaukee Bucks teve uma equipe com uma média de idade superior ao Clippers na última temporada”.

Publicidade

“Mas, até o momento, a única grande mudança no elenco foi a saída de Eric Gordon. E também por conta da chegada dos jovens KJ Martin Jr. e Kobe Brown. Todos os alas-pivôs veteranos (Morris Sr., Nicolas Batum e Robert Covington) ainda estão lá. Martin Jr. e Brown, então, chegaram para mudar a dinâmica desta posição. Mas, até onde sei, eles serão forçados a jogar em outras posições ou excluídos da rotação por conta da profundidade da equipe”, completou Murray.

Então, o jornalista revelou que Harden se tornou o principal interesse do Clippers porque ele era o melhor armador que ainda poderiam conseguir no mercado de trocas. Além disso, Murray reafirmou que o Clippers continuará ativo nas negociações para tentar deixar seu elenco mais jovem. A maioria dos veteranos da equipe estão em contratos expirantes. Mas a franquia também sente a necessidade de conseguir jogadores que aguentem muitos minutos em quadra. Desse modo, irá poupar Kawhi Leonard e Paul George para os playoffs.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like. Ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp

Threads

Guia Futebol