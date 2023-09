Clippers acerta contrato com jogador suspenso pela NBA

O Los Angeles Clippers acertou a contratação do jovem Josh Primo, jogador suspenso pela NBA na última temporada. De acordo com Adrian Wojnarowski, da ESPN, o contrato é no modelo two way. Ou seja, está apto a atuar em jogos do Clippers, bem como da equipe associada da G League, o Ontario Clippers.

O ex-jogador do San Antonio Spurs foi suspenso por quatro partidas pela NBA ainda nesta sexta-feira (29). A decisão aconteceu após uma investigação da liga. Nela, foi descoberto que ele “expôs a mulheres”. A acusação aconteceu em outubro do ano passado. Na ocasião, uma antiga psicóloga da franquia entrou com uma ação contra Primo. Hillary Cauthen alega que o Spurs “ignorou seus repetidos relatos de exposição indecente”.

A punição é sem remuneração e por conduta prejudicial à NBA. “A liga conduziu sua própria investigação e consultou especialistas relevantes. Após esse processo, descobriu que Primo se envolveu em comportamento inadequado ofensivo ao se expor a mulheres”, informou.

“Primo mantém que sua conduta não foi intencional. E a liga não encontrou evidências de que ele tenha se envolvido em qualquer conduta sexual. Ou então, outra má conduta além dessas exposições breves. No entanto, esse comportamento não está de acordo com os padrões. Então, justifica a disciplina”, completou em nota.

Assim, suspenso, perderá os quatro primeiros jogos como jogador do Clippers na NBA.

Saúde mental

Logo que a acusação se tornou pública, a franquia do Texas dispensou a 12ª escolha do Draft de 2021. Primo, neste caso, declarou que estava sofrendo com problemas de saúde mental.

“Eu sei que, a princípio, todos estão surpresos com a notícia. Eu já estou procurando ajuda para lidar com os traumas que sofri no passado. Por enquanto, quero focar em minha estabilidade mental. Preciso de um tratamento mais intensivo. Espero poder discutir esses problemas com todos no futuro. Pois vou ajudar outros que sofreram também”, declarou o atleta, em nota oficial.

Além disso, por meio de seu advogado, negou qualquer irregularidade. Contestou ainda as alegações da antiga funcionária do Spurs. O jogador alega que a profissional está “brincando com estereótipos e temores raciais para seu próprio benefício financeiro”.

“Em um ato de traição contra seu jovem cliente, a Dra. Cauthen, afirma falsamente que Josh Primo se expôs a ela durante suas inúmeras sessões de terapia. Portanto, as alegações são uma invenção completa. Ou seja, uma fantasia total. Então, Josh Primo nunca se expôs intencionalmente a ela ou a qualquer outra pessoa”, afirmou o advogado.

“O atleta, aliás, nem sabia que suas partes íntimas eram visíveis fora de seus shorts de treino. Enfim, o que torna as alegações ainda menos críveis é que a Dra. Cauthen nunca informou ao seu paciente sobre a suposta exposição dos órgãos sexuais”, completou.

Interpretação essa que, no entanto, não foi tomada pela NBA. Segundo Woj, para evitar novos casos, Primo tem realizado terapia contínua.

“Ele passou por avaliação com especialistas que consultam com o Clippers. Então, a organização acabou se sentindo confortável em lhe dar a oportunidade de retornar à NBA”, informou o jornalista.

A expectativa é que Primo passe um bom tempo na G League. “A equipe deve tratar como um jogador em desenvolvimento nesta temporada”.

Desde que surgiu na NBA, o ala-armador realizou 54 partidas. Suas médias foram de 5.9 pontos, 2.3 rebotes e 1.8 assistência.

