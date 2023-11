Clippers tem interesse em troca por pivô do Pacers

O Los Angeles Clippers está em busca de um pivô e uma das opções pode chegar através de uma troca com o Indiana Pacers. De acordo com o insider Shams Charania, do portal The Athletic, a equipe angelina vai ao mercado para reforçar o garrafão. O objetivo é encontrar um substituto para Mason Plumlee, que sofreu uma entorse no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A princípio, o veterano vai desfalcar o Clippers por cerca de dois meses.

Desse modo, a franquia de Los Angeles avalia alguns pivôs veteranos. Um dos alvos de troca por parte do Clippers é o pivô Daniel Theis, encostado no Pacers. Campeão mundial pela Alemanha, em 2023, o jogador de 31 anos ainda não jogou na temporada da NBA.

Nos últimos dias, inclusive, Theis reclamou de sua atual condição. O pivô, obviamente, não está feliz com a falta de oportunidades. Apesar disso, ele entende que é uma decisão do técnico Rick Carlisle. Assim, garante que estará pronto quando a oportunidade aparecer.

“Obviamente, depois de uma ótima offseason, não estou feliz com a situação que me encontro agora. Quero jogar e levar todas as coisas boas da Copa do Mundo para a temporada da NBA, que é longa. Há comunicação, mas também é uma decisão do treinador. Eu apenas fico pronto, faço o meu trabalho e o que acontecer, acontecerá. Enfim, vamos ver o que está rolando”, disse o alemão.

Durante a offseason da NBA, Theis foi titular da Alemanha na conquista do título inédito da Copa do Mundo de Basquete. Aliás, ele foi peça importante na campanha, com médias de 10,9 pontos e 5,4 rebotes. Além disso, o pivô converteu cerca de 59% dos arremessos de quadra.

Mas, em Indiana, o veterano não consegue sequer entrar em quadra. Myles Turner é o titular indiscutível da posição. Além disso, na rotação de pivôs, os jovens Jalen Smith e Isaiah Jackson estão à frente de Theis.

O Clippers, por sua vez, tem apenas Ivica Zubac para a poisção 5. Outra opção poderia ser o jovem Moussa Diabate. Porém, o francês de 21 anos é muito cru e passa a maior parte da temporada na G League (Liga de Desenvolvimento). Dessa forma, a franquia busca um pivô veterano com senso de urgência.

Pacers deve facilitar saída de Theis

Segundo Charania, a franquia de Indianápolis está aberta a negociar Theis. Ou seja, deverá facilitar a saída do atleta. Por isso, uma troca entre Pacers e Clippers pelo pivô é um cenário real.

O alemão vai receber US$9,1 milhões em salários nesta temporada. Mas, em 2024/25, a equipe de Theis terá a opção de encerrar o vínculo com o atleta. Com isso, ele se tornaria agente livre irrestrito. Ou seja, poderia assinar com qualquer time na próxima offseason.

Portanto, a tendência é que Theis não saia “caro” para o Clippers. A princípio, o time de Los Angeles poderia envolver jogadores com contrato baixo, como Amir Coffey, BJ Boston e o próprio Plumlee. Além disso, pode incluir alguma escolha de segunda rodada do Draft.

