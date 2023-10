Clippers paralisa negociação de troca por James Harden

A novela mais complicada da offseason vai se arrastar pela temporada da NBA. A troca do craque James Harden para o Los Angeles Clippers, por enquanto, não vai acontecer. Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, a equipe angelina decidiu paralisar as negociações com o Philadelphia 76ers pelo astro. Não existe uma previsão, a princípio, para a retomada das conversas.

“Com o início da temporada regular, o Clippers vai ‘recuar’ em seus esforços para trazer James. Então, tudo está paralisado pelo futuro próximo. Eles conversaram por meses com o Sixers, fizeram a sua melhor oferta, mas não rolou. Por isso, a intenção agora é avaliar como o time começa o ano com Kawhi Leonard e Paul George saudáveis”, contou o experiente repórter.

Durante a offseason, chegou-se a especular que os californianos haviam desistido da aquisição de Harden. Não era o caso nem na época, nem agora. Wojnarowski acredita que, antes de tudo, o interesse no armador segue em Los Angeles. Mas, por ora, a franquia precisa entender a sua situação competitiva antes de realizar negociações. Tudo continua em aberto, para resumir.

“A equipe deve voltar a explorar essa troca no futuro. No entanto, eles já sabem que são os únicos interessados no negócio nesse momento. Foi o único time que fez alguma proposta de fato por James. Não vão entrar, por isso, em um ‘leilão’ contra si mesmos. Aumentar a proposta para o Sixers não faz sentido nenhum”, explicou o jornalista.

Seguir em frente

O Clippers e Sixers negociam uma troca por Harden desde o começo da offseason, mas enfrentam diferenças grandes. O maior impasse está na inclusão de Terance Mann. A direção da Philadelphia não abre mão de adquirir o atleta, enquanto os angelinos o veem como intocável. Então, como sair desse ponto? Para o analista Bob Myers, também da ESPN, só o andamento da temporada pode forçar cessões.

“O pessoal de Los Angeles não precisa oferecer mais, pois já conversam há meses e nada mudou. A temporada começou e, como resultado, esse time precisa seguir em frente. Nada vai mudar. O que pode mudar é uma dessas equipes perderem quatro jogos seguidos, por exemplo. De repente, eles se veem na situação de precisarem fazer alguma coisa. E aí?”, explicou o ex-presidente do Golden State Warriors.

Ninguém sabe como Daryl Morey planeja conduzir a situação agora. Mas, na visão de Myers, o caminho está em ouvir quem mais importa. “Se sou um executivo do Sixers, eu vou até Joel Embiid e pergunto o que ele quer. E, se quiser que James volte, que assim seja. Faço o que os astros quiserem, pois eles são mais importantes para o time do que eu”, resumiu.

Melhor oferta

Sem o Clippers no páreo, o Sixers não deve ter perspectivas de troca para James Harden nas próximas semanas. O armador não treinou na semana passada, mas reapresentou-se para jogar. A franquia não aceitou e, por isso, decidiu afastá-lo. Não se sabe o que vai acontecer agora, mas uma coisa é certa: não vai melhorar ou ficar mais fácil para ninguém. O cenário só piora.

“Os angelinos se afastaram, então chegou a hora do Sixers avaliar a situação. Pode ser, afinal, que já tenham recebido a melhor oferta possível do mercado por James. Os jogos vão acelerar agora e, para piorar, o jogador só tem contrato até o final da temporada. Ou seja, por que pagar mais por um atleta que tem cada vez menos partidas a me oferecer?”, concluiu Wojnarowski.

