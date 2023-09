Coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil – 02/09

Atendendo a vários pedidos (de uma só pessoa) a coluna Fastbreak @ Jumper Brasil está de volta neste sábado 02/09, trazendo o lado fora das quadras da NBA.

Legendary link up in the Philippines. pic.twitter.com/1h3qIOV7h6 — Golden State Warriors (@warriors) September 1, 2023 Publicidade

Rolê aleatório

Klay Thompson, do Golden State Warriors, e Manny Pacquiao, pugilista, se encontraram para um duelo de… xadrez. Kevon Looney também participou do encontro, mas ninguém se importa.

Fininho

Shaquille O’Neal, lenda da NBA, revelou essa semana que já perdeu 25 kg em 2023, e por enquanto, não vai parar por aí. Atualmente, O’Neal garante estar pesando 160 kg, dez quilos a menos de quando venceu o campeonato de 2001 da NBA, pelo Los Angeles Lakers.

Shaquille O'Neal is determined to get his body back to a championship-caliber level.https://t.co/w7oZQebNPF — Entertainment Tonight (@etnow) September 1, 2023

Apoio

Dwight Howard, Vince Carter, Patrick Ewing e Marcin Gortat são alguns membros da comunidade da NBA que estão dando apoio ao técnico Stan Van Gundy, que recentemente perdeu sua esposa, Kimberly Van Gundy, aos 61 anos de idade. “Já passamos por tudo isso e estes são os momentos em que mais precisamos um do outro. Minhas mais profundas condolências, pensamentos e orações vão para você do fundo do meu coração”, disse Diwght Howard, pivô que atuou no Magic de Van Gundy e que teve alguns atritos com o treinador na carreira. (TMZ)

Vídeo

Jamal Murray, campeão da NBA pelo Denver Nuggets, aparece no novo vídeo de Jack Harlow com a música que leva o nome da cidade, Denver.

