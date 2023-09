Coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil – 17/09

Atendendo a vários pedidos (de uma só pessoa) a coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil segue neste domingo 17/09, trazendo o lado fora das quadras da NBA.

Luta

Pronto para lutar por mais um título, o Denver Nuggets inicia o período de treinos com aulas de Jiu-jítsu.

Adding Jiu-Jitsu to the resume ☑️ pic.twitter.com/WpB1fjg8fs Publicidade — Denver Nuggets (@nuggets) September 15, 2023

Valioso

Bronny James é o universitário mais bem pagos entre todos os atletas no ano letivo de 2023/24, de acordo com o relatório divulgado pela página TheJasmineBrand. Bronny, cujo nome real é LeBron James Jr., com 18 anos, liderou a lista, faturando uma estimativa de US$6 milhões de dólares este ano. O filho de LeBron recebeu seu primeiro grande patrocínio com a Beats by Dr. Dre em 2022, enquanto ainda estava no ensino médio. Mas a marca também patrocina seu famoso pai e lançou um comercial com a dupla em outubro.

Bafômetro

O presidente das operações de basquete do Cleveland Cavaliers, Koby Altman, foi detido na sexta-feira (15) por dirigir sob a influência de álcool, de acordo com um relatório do I-Team da FOX 8.

“Os patrulheiros iniciaram uma parada de trânsito e, então, durante a interação com o motorista, observaram indicadores de embriaguez”, disse um policial, de acordo com a FOX 8. “O motorista foi posteriormente preso por dirigir sob a influência e logo depois ofereceu um teste do bafômetro, que ele recusou”. A FOX 8 informou que a patrulha acrescentou que Altman, apesar de ser preso, foi “respeitoso e cooperativo com os patrulheiros”.

Coração

A Universidade de Michigan anunciou que o treinador do time de basquete, Juwan Howard, passou por um procedimento cardíaco bem-sucedido. Howard foi jogador da NBA por longos 19 anos, mas seu filho (Jett Howard) seguiu seus passos e será atleta do Orlando Magic em 2023/24.

A cirurgia tinha objetivo de “remover um aneurisma aórtico e reparar uma válvula aórtica”. Segundo o médico que realizou o procedimento, Dr. Himanshu Patel, o período de recuperação será de seis a 12 semanas. Melhoras!

Coleção

Por fim, para fechar a coluna Fastbreak da NBA Jumper Brasil, deste dia 17, a marca de roupas Lululemon lançou uma nova campanha com a estrela da NBA, Jordan Clarkson, armador do Utah Jazz. A coleção masculina, sob o nome de “Space to Create” (Espaço para Criar), apresenta designs co-criados e projetados pelo próprio Clarkson, voltados para o treinamento confortável. Veja algumas peças e decida qual você gostaria de comprar

