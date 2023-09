Coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil – 24/09

Atendendo a vários pedidos (de uma só pessoa) a coluna Fastbreak NBA Jumper Brasil segue neste domingo 24/09, trazendo o lado fora das quadras da NBA.

Grego News

Giannis Antetokounmpo está com uma offseason bastante movimentada. Primeiro, o grego foi ao Twitter/X anunciar a chegada da filhinha, Eva.

Welcome Home Eva Brooke Antetokounmpo 🤍 Daddy's Little Girl and Brother's Baby Sister 👦🏽👦🏽👧🏽 pic.twitter.com/s64nPZcP7d — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 16, 2023

Depois, Giannis anunciou que está expandindo seu portfólio de negócios com um investimento notável no Avli, um restaurante grego moderno, no bairro Brewers Hill, em Milwaukee. O Avli confirmou oficialmente a parceria, expressando entusiasmo sobre a colaboração com Giannis e sua equipe, que inclui seu agente Alex Saratsis e Giorgos Panos. Esse investimento demonstra o compromisso de Antetokounmpo tanto com sua herança grega quanto com seu envolvimento em negócios locais.

Moda

O livro “Fly: The Big Book of Basketball Fashion“, do escritor vencedor do Prêmio Pulitzer, Mitchell S. Jackson, compila uma história da história da moda na NBA. O livro é, antes de tudo, uma lição de história e uma análise cultural que examina o impacto da política e da cultura nas escolhas de moda dos jogadores da NBA ao longo do tempo. A história começa a ser contada ainda na década de 1940 e mostra todas as mudanças até os dias atuais. O livro está disponível para venda no site da Amazon.

Leron

O colombiano Michael Martinez mostra como o pai dele pronuncia o nome de jogadores famosos da NBA, incluindo “Leron James” e outros.

This Colombian dad pronouncing NBA player names just made my day 😂 (via michaelmartinez__/TT) pic.twitter.com/ZH5NlLyPdP — Overtime (@overtime) September 21, 2023

Investimento

Mas que tal comprar uma fatia do poderoso Golden State Warriors? Um grupo de sócios minoritários deve vender sua participação de 10% na equipe, estimada em US$ 7 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Uma participação de 10% na franquia Golden State valeria US$ 700 milhões, então, um número recorde entre as franquias da NBA até hoje. Portanto, chegou a hora de juntar as moedas e acompanhar de perto a parceria Chris Paul e Draymond Green.

Mural

Por fim, para fechar a coluna Fastbreak da NBA Jumper Brasil, deste dia 24, Anthony Edwards foi homenageado em Atlanta, sua cidade natal, com um mural que também traz as imagens de sua mãe e avó, já falecidas. Que gesto!

what a surprise 🫶 📍Anthony Edwards mural in ATL pic.twitter.com/QOpjOArCpa — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) September 23, 2023

