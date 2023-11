Com brasileiro, confira lista dos jogadores que passaram mais tempo nos times da NBA

Você sabia que na lista dos jogadores que atuaram por mais tempo em cada um dos 30 times da NBA existe um brasileiro presente? Então, o Jumper Brasil traz o ranking de 30 atletas por ordem de maior tempo de casa nas equipes da liga. Uma curiosidade é que cinco nomes que ainda jogam na liga estão presentes. E nenhum deles é LeBron James.

Além do tempo com a mesma franquia, cada nome será acompanhado pelas conquistas que alcançou no período em que vestiu a camisa do time.

Além disso, é importante dizer que o ranking compreende os anos consecutivos de cada jogador, e não os anos totais. Michael Jordan é o exemplo perfeito, já que apesar de ser o nome que atuou por mais temporadas no Bulls, não fez isso de maneira seguida. Isso por conta da aposentadoria em 1993.

Publicidade

Então, vamos descobrir quais são os jogadores que passaram mais anos seguidos em cada um dos 30 times da NBA, incluindo um grande nome do basquete brasileiro.

Aliás, os três primeiros nomes da lista de jogadores que atuaram mais tempo pelos times da NBA não ficaram mais de dez anos em sua equipe e nenhum deles é o brasileiro presente na relação.

Publicidade

30. David West: 8 anos no New Orleans Pelicans (2003-2011)

Números: 530 jogos, 16.4 pontos, 7.3 rebotes e duas assistências em 32.4 minutos por jogo.

Prêmios: All-Star em 2008 e 2009.

Mais perto que passou do título: Segunda rodada em 2008.

29. Brook Lopez: 9 anos no Brooklyn Nets (2008-2017)

Números: 562 jogos, 18.6 pontos, 7.1 rebotes e 1.7 toco em 32.2 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 2013 e All-Rookie em 2009.

Mais perto que passou do título: Primeira rodada em 2013 e 2015.

28. DeMar DeRozan: 9 anos no Toronto Raptors (2009-2018)

Números: 675 jogos, 19.7 pontos, 4.1 rebotes, 3.1 assistências e um roubo de bola em 34.1 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 2014, 2016, 2017 e 2018, All-NBA em 2017 e 2018

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 2016.

Aliás, um adendo. DeRozan está empatado com Kyle Lowry no dado com nove temporada. Porém, o ala tem mais jogos pela franquia do que o armador.

27. DeAndre Jordan: 10 anos no Los Angeles Clippers (2008-2018)

Números: 750 jogos, 9.4 pontos, 10.7 rebotes e 1.7 toco em 28.1 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 2017, All-NBA de 2015 até 2017 e All-Defense em 2014 e 2015.

Mais perto que passou do título: Segunda rodada em 2012, 2014 e 2015.

26. Nick Anderson: 10 anos no Orlando Magic (1989-1999)

Números: 692 jogos, 15.4 pontos, 5.3 rebotes, 2.8 assistências e 1.5 roubo de bola em 32.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: Nenhum.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA em 1995.

25. Dell Curry: 10 anos no Charlotte Hornets (1988-1998)

Números: 701 jogos, 14 pontos, 2.9 rebotes, duas assistências e 1.1 roubo de bola em 25.1 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: Sexto homem do ano em 1994.

Mais perto que passou do título: Segunda rodada em 1993 e 1998.

24. Alex English: 10 anos no Denver Nuggets (1980-1990)

Números: 837 jogos, 25.9 pontos, 5.6 rebotes, 4.4 assistências e um roubo de bola em 35.7 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star de 1982 até 1989 e All-NBA em 1982, 1983 e 1986.

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 1985.

23. Michael Redd: 11 anos no Milwaukee Bucks (2000-2011)

Números: 578 jogos, 20 pontos, quatro rebotes, 2.3 assistências e um roubo de bola em 33.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star e All-NBA em 2004.

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 2001.

22. Scottie Pippen: 11 anos no Chicago Bulls (1987-1998)

Números: 833 jogos, 17.9 pontos, 6.7 rebotes, 5.3 assistências e 2.1 roubos de bola em 35.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 1990 e de 1992 até 1997, All-NBA de 1992 até 1998. All-Defense de 1991 até 2000 e MVP do All-Star Game em 1994.

Títulos: Campeão de 1991 até 1993 e de 1996 até 1998.

21. Sam Lacey: 11 anos no Sacramento Kings (1970-1981)

Números: 888 jogos, 11.1 pontos, 10.5 rebotes, quatro assistências, 1.7 toco e 1.5 roubo de bola em 33.8 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 1975.

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 1981.

20. Anderson Varejão: 12 anos no Cleveland Cavaliers (2004-2016)

Números: 596 jogos, 7.5 pontos, 7.5 rebotes e 1.2 assistências em 24.8 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Defense em 2010.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA em 2007 e 2015

O pivô jogou 31 jogos na campanha do título do Cavaliers em 2016. Porém, foi trocado ao longo da campanha, justamente para o adversário da equipe nas finais, o Golden State Warriors. Ele é o único brasileiro presente na lista de jogadores que passaram mais tempo nos times da NBA.

Publicidade

Leia mais!

19. Dominique Wilkins: 12 anos no Atlanta Hawks (1982-1994)

Números: 882 jogos, 26.4 pontos, 6.9 rebotes, 2.6 assistências e 1.4 roubo de bola em 36.9 minutos por jogo.

Prêmios: All-Star de 1986 até 1994, All-NBA de 1986 até 1989, 1991 e 1993. All-Rookie em 1983.

Mais perto que passou do título: Segunda rodada em 1986, 1987 e 1988.

18. Clyde Drexler: 12 anos no Portland Trail Blazers (1983-1995)

Números: 867 jogos, 20.8 pontos, 6.2 rebotes, 5.7 assistências e 2.1 roubos de bola em 34 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 1986 e de 1988 até 1994. All-NBA em 1988 e de 1990 até 1992.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA em 1990 e 1992.

17. Mike Conley: 12 anos no Memphis Grizzlies (2007-2019)

Números: 788 jogos, 14.9 pontos, 5.7 assistências, três rebotes e 1.5 roubo de bola em 32.6 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Defense em 2013.

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 2013.

16. Kevin Garnett: 12 anos no Minnesota Timberwolves (1995-2007)

Números: 927 jogos, 20.5 pontos, 11.3 rebotes, 4.4 assistências, 1.6 toco e 1.4 roubos de bola em 37.3 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP em 2004, All-Star em 1997, 1998 e de 2000 até 2007, All-NBA de 1999 até 2007 e All-Defense de 2000 até 2007.

Mais perto que passou do título: Final de conferência em 2004.

15. Wes Unseld: 13 anos no Washington Wizards (1968-1981)

Números: 984 jogos, 10.8 pontos, 14 rebotes, 3.9 assistências e 1.9 toco em 36.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP, Calouro do ano, All-NBA e All-Rookie em 1969. MVP das finais em 1978, All-Star em 1969, 1971, 1972, 1973 e 1975.

Título: Campeão em 1978.

14. Alvan Adams: 13 anos no Phoenix Suns (1975-1988)

Números: 988 jogos, 14.1 pontos, sete rebotes, 4.1 assistências, 1.3 roubo de bola em 27.5 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: Calouro do ano, All-Star e All-Rookie em 1976.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA em 1976.

13. Joe Dumars: 14 anos no Detroit Pistons (1985-1999)

Números: 1.018 jogos, 16.1 pontos, 4.5 assistências, 2.2 rebotes em 34.5 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais em 1989, All-Star de 1990 até 1993, 1995 e 1997, All-NBA em 1990, 1991 e 1993. All-Defense de 1989 até 1993 e All-Rookie em 1986.

Títulos: Campeão em 1989 e 1990.

Apenas doze jogadores da história da NBA, jogaram por mais de 15 anos por alguns dos times da liga, confira quem são eles no ranking que contém o brasileiro Anderson Varejão.

12. Nick Collison: 15 anos no Oklahoma City Thunder/Seattle SuperSonics (2003-2018)

Números: 910 jogos, 5.9 pontos, 5.2 rebotes e uma assistência em 20.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: Nenhum.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA em 2012.

11. Hal Greer: 15 anos no Philadelphia 76ers (1958-1973)

Números: 1.122 jogos, 19.2 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em 35.5 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star de 1961 até 1970, All-NBA de 1963 até 1969 e MVP do All-Star Game em 1968.

Título: Campeão em 1967.

10. Patrick Ewing: 15 anos no New York Knicks (1985-2000)

Números: 1.039 jogos, 22.8 pontos, 10.4 rebotes, 2.7 tocos, duas assistências e um roubo de bola em 36.2 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 1986 e de 1988 até 1997, All-NBA de 1988 até 1993 e 1997, All-Defense em 1988, 1989 e 1992. Calouro do ano e All-Rookie em 1986.

Mais perto que chegou do título: Finais da NBA de 1994 e 1999.

9. Stephen Curry: 15 anos no Golden State Warriors (2008-atualmente)

Números: 893 jogos, 24.7 pontos, 6.5 assistências, 4.7 rebotes e 1.6 roubo de bola em 34.3 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais em 2022, MVP em 2015 e 2016. All-Star e All-NBA de 2014 até 2019 e de 2021 até 2023. All-Rookie em 2010, MVP das finais da conferência Oeste em 2022, MVP do All-Star Game em 2022.

Títulos: Campeão em 2015, 2017, 2018 e 2022.

8. John Havlicek: 16 anos no Boston Celtics (1962-1978)

Números: 1.270 jogos, 20.8 pontos, 6.3 rebotes, 4.8 assistências e 1.2 roubos de bola em 34.1 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais de 1974. All-Star de 1966 até 1978, All-NBA em 1964, 1966, e de 1968 até 1976, All-Defense de 1969 até 1976. All-Rookie em 1963.

Títulos: Campeão de 1963 até 1966, 1968, 1969, 1974 e 1976.

7. Hakeem Olajuwon: 17 anos no Houston Rockets (1984-2001)

Números: 1.177 jogos, 22.5 pontos, 11.4 rebotes, 3.2 tocos, 2.5 assistências e 1.8 roubo de bola em 36.4 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais de 1994 e 1995, MVP em 1994, Defensor do ano em 1993 e 1994. All-Star de 1985 até 1990 e de 1992 até 1997, All-NBA de 1986 até 1991, 1993 até 1997 e em 1999. All-Defense em 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996 e 1997. All-Rookie em 1985.

Títulos: Campeão em 1994 e 1995.

6. Reggie Miller: 18 anos no Indiana Pacers (1987-2005)

Números: 1.389 jogos, 18.2 pontos, três rebotes, três assistências e 1.1 roubo de bola em 34.3 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star em 1990, 1995, 1996, 1998 e 2000, All-NBA em 1995, 1996 e 1998.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA de 2000.

5. John Stockton: 19 anos no Utah Jazz (1984-2003)

Números: 1.504 jogos, 13.1 pontos, 10.5 assistências, 2.7 rebotes e 2.2 roubos de bola em 31.8 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Star de 1989 até 1997 e 2000, All-NBA de 1988 até 1997 e 1999. All-Defense em 1989, 1991, 1992, 1995 e 1997. MVP do All-Star Game de 1993.

Mais perto que passou do título: Finais da NBA de 1997 e 1998.

4. Tim Duncan: 19 anos no San Antonio Spurs (1997-2016)

Números: 1.392 jogos, 19 pontos, 10.8 rebotes, três assistências e 2.2 tocos em 34 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais de 1999, 2003 e 2005, MVP em 2002 e 2003. All-Star em 1998, de 2000 até 2011, 2013 e 2015, All-NBA e All-Defense de 1998 até 2010, 2013 e 2015. MVP do All-Star Game de 2000, Calouro do ano e All-Rookie em 1998.

Títulos: Campeão em 1999, 2003, 2005, 2007 e 2014.

Apenas três jogadores conseguiram ficar mais de 20 anos em times da NBA em todos os tempos, confira o final do ranking que contou com o brasileiro Anderson Varejão.

3. Udonis Haslem: 20 anos no Miami Heat (2003-2023)

Números: 879 jogos, 7.5 pontos e 6.6 rebotes em 24.7 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: All-Rookie em 2004.

Títulos: Campeão em 2006, 2012 e 2013.

2. Kobe Bryant: 20 anos no Los Angeles Lakers (1996-2016)

Números: 1.346 jogos, 25 pontos, 5.2 rebotes, 4.7 assistências e 1.4 roubos de bola em 36.1 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais de 2009 e 2010, MVP em 2008. All-Star em 1998 e de 2000 até 2016, All-NBA de 1999 até 2013. All-Defense de 2000 até 2004 e de 2006 até 2012. MVP do All-Star Game em 2002, 2007, 2009 e 2011.

Títulos: Campeão de 2000 até 2002 e em 2009 e 2010.

1. Dirk Nowitzki: 21 anos no Dallas Mavericks (1998-2019)

Números: 1.522 jogos, 20.7 pontos, 7.5 rebotes e 2.4 assistências, em 33.8 minutos por jogo.

Publicidade

Prêmios: MVP das finais de 2011, MVP em 2007. All-Star de 2002 até 2012, 2014, 2015 e 2019, All-NBA de 2001 até 2012.

Títulos: Campeão em 2011.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA