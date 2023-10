Com Holiday e Porzingis, Celtics vira favorito na NBA?

A diretoria do Boston Celtics se mexeu na offseason da NBA, realizando trocas por Kristaps Porzingis e Jrue Holiday. Mas as movimentações são suficientes para colocar o time de Massachusetts no topo entre os favoritos? É o que vamos tentar entender a partir de agora.

O Celtics foi às finais de Conferência em cinco dos últimos sete anos. No entanto, não foi o suficiente para ficar com um título. A equipe fez mudanças profundas nas campanhas anteriores na parte administrativa. Assim, Brad Stevens deixou de ser o treinador e assumiu o cargo de presidente. Ou seja, “caiu para cima”. Em seu lugar assumiu Ime Udoka, que ficou por apenas uma campanha no comando técnico. Depois, foi a vez de Joe Mazzulla gerir o grupo.

Mas nada disso foi o bastante para a equipe voltar a vencer.

Agora, a diretoria foi além. O Celtics fez trocas por Porzingis, Holiday e deixou alguns de seus jogadores mais importantes irem embora por um título na NBA. Sem Marcus Smart e Robert Williams, dois dos melhores defensores da liga há dois anos (nas premiações), o time quer deixar o “quase” no passado. Os investimentos para 2023/24 siginificam que o prazo encurtou.

Em contrapartida, é bom ressaltar que outras equipes também estão no ritmo de “título ou nada”. No Leste, o Milwaukee Bucks fechou troca por Damian Lillard. Enquanto no Oeste, o Phoenix Suns montou um elenco muito forte e o Los Angeles Lakers tem uma passagem de bastão de LeBron James para Anthony Davis. Claro, ainda tem o Denver Nuggets, que não foi campeão em 2022/23 por acaso.

Ou seja, a próxima temporada não tem exatamente um favorito, mas um grupo deles. É aí que o Boston Celtics entra com reforços experientes como Porzingis e Holiday em busca do topo na NBA. E quais motivos tirariam o time de Massachusetts dali?

Bem, as contusões podem ter um papel fundamental. Primeiro, porque o letão não é exatamente confiável em manter-se saudável por longos períodos. Mas tem ainda o fato de o elenco ter envelhecido.

Mazzulla também não foi lá muito confiável na última temporada. Apesar de o time terminar entre os primeiros do Leste, existe um sentimento de que sua participação seria menor do que o normal em situação similar. Ele não gostava de utilizar formações altas, as mesmas que funcionaram com Udoka. Além disso, havia problema de relacionamento entre Malcolm Brogdon e o treinador.

O técnico afirmou que Derrick White seria o titular antes de Brogdon sair em troca para o Portland Trail Blazers. Então, claro, o vencedor do prêmio de melhor reserva na última temporada ficou bem irritado. Isso, sem contar que o Celtics queria envolver o jogador na troca por Porzingis e, de última hora, tudo mudou. Foi aí que Smart saiu para o Memphis Grizzlies.

O que Holiday e Porzingis acrescentam?

Bem, são dois excepcionais defensores. Enquanto Holiday ainda consegue ser um bom organizador, Porzingis é um pivô que joga aberto. No que a NBA pratica hoje, é a tendência natural. Mas o armador vem de três temporadas com aproveitamento médio acima dos 40% do perímetro, outro ponto que Mazzulla gosta. Aliás, quem não?

Então, eles são ótimos complementos a Jayson Tatum e Jaylen Brown. Enquanto Al Horford está mais velho, Porzingis pode fazer a diferença nos dois lados da quadra. O problema é que as adições deles deixou o Celtics menos profundo.

É provável que White seja titular, mas como ala-armador. Brown vai de ala e Tatum de ala-pivô. Horford, por outro lado, deve sair do banco. Aí entram outros reforços menos renomados, como Oshae Brissett, Dalano Banton, Wenyen Gabriel e Svi Mykhailiuk. Todos devem ter tempo de quadra na rotação de Mazzulla.

São ótimos?

Longe disso, mas devem contribuir dentro daquilo que os times candidatos ao título andam fazendo. Primeiro, eles fazem um ótimo quinteto. Depois, colocam peças que podem ajudar aqui e ali.

O Boston Celtics quer o título, mas outras 29 equipes entram em quadra a partir do dia 24 pensando no mesmo. Uns mais, outros menos. Mas o fato é que para vencer será necessário chegar aos playoffs inteiro.

E ainda tem o fato de que o time não vence desde 2008.

Portanto, o torcedor do Celtics não vai aceitar uma nova queda nas finais do Leste.

Na sua opinião, quem é o favorito ao título da NBA?

