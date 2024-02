Com Lillard MVP e recorde de pontos, Leste bate Oeste no All-Star Game da NBA

Recordes, 200 pontos de um lado e cestas de três a todo momento. O All-Star Game 2024 da NBA terminou com vitória do Leste diante do Oeste, por 211 a 186 e teve Damian Lillard como MVP. O astro do Milwaukee Bucks iniciou um Jogo das Estrelas pela primeira vez em sua carreira e vez valer. Afinal, marcou 39 pontos, sendo 33 deles do perímetro.

As cestas de três pontos, aliás, foram o principal ponto do roteiro da partida. Os primeiros pontos de cada Conferência saíram do perímetro, das mãos de Jayson Tatum e Shai-Gilgeous Alexander. Mas, no primeiro quarto, foi o jogador da casa, Tyrese Haliburton, quem roubou a cena. O astro do Indiana Pacers acertou cinco cestas de longe seguidas e levou a torcida a loucura.



Ainda assim, os jogadores do Oeste também conseguiram responder bem e não permitiram o Leste distanciar no placar. Assim, no quarto mais dividida de todo o confronto, o time de Giannis Antetokounmpo encerrou vencendo por 53 a 47.

O segundo quarto, então, marcou o início do domínio do Leste diante do Oeste, graças a um show de Lillard. O MVP do confronto marcou 13 pontos no período e começou sua busca pelo prêmio. Com o craque quente, seu time chegou a abrir 18 pontos nos primeiros minutos. A partir daí, bastou controlar o placar no período.

Pelo lado do Oeste, Karl-Anthony Towns e Stephen Curry até tentaram seguir na cola do adversário. No entanto, o jovem elenco do Leste seguiu melhor. Assim, o quarto terminou em 104 a 89.

Segundo tempo

Novamente, Lillard começou o terceiro quarto com tudo. O armador matou duas bolas de três seguidas, que foram respondidas por outras duas do Oeste. Contudo, o Leste se mostrou mais uma vez melhor. Afinal, até a metade do quarto, Antetokounmpo e companhia marcaram 28 pontos, contra 19 dos adversários. Assim, ampliaram a vantagem para 24.

Assim, mais uma vez, bastou controlar o marcador, com mais 32 pontos na segunda metade do quarto, para o Leste encerrar o quarto em 160 a 136.

Por fim, o último e mais parelho quarto. Com mais oportunidades para os reservas, o quarto contou com um destaque em particular: Karl-Anthony Towns. Cestinha do confronto, o pivô, marcou 31 dos 50 pontos do Oeste no período. No entanto, não foi suficiente. Afinal, o Leste marcou 51, com direito a última cesta de Lillard do meio da quadra, e venceu o Oeste no All-Star Game da NBA.

Leste amplia vantagem

Com a vitória, o Leste ampliou seu recorde de vitórias no All-Star Game. Em 67 confrontos contra o Oeste, a Conferência venceu 38 e perdeu 29. Vale lembrar que o formato ficou inativo durante sete anos. Portanto, o time também garantiu a primeira vitória no retorno do modelo.

O Leste, além disso, se tornou o primeiro a ultrapassar a marca de 200 pontos no duelo, com 211. Assim, somado aos 186 do Oeste, as conferências também bateram o recorde de pontos no Jogo das Estrelas, com 397.

Lillard MVP

Justo em sua primeira participação como titular do All-Star Game da NBA, Damian Lillard garantiu o prêmio de MVP da partida. Algo que não surpreende. Afinal, o armador do Bucks foi o cestinha da Conferência, com 39 pontos, além de 11 cestas do perímetro.

A disputa pelo prêmio, no entanto, foi intensa. O principal adversário: Tyrese Haliburton. O armador da casa seguiu os conselhos de Shaquille O’Neal e decidiu pontuar. Somente no primeiro quarto, foram cinco bolas seguidas do perímetro. No final, ele terminou com dez. Além disso, foram 32 pontos, sete rebotes e seis assistências. No entanto, não foi o suficiente para o prêmio. Algo que, aliás, até rendeu vaias no ginásio, após a entrega do troféu para Lillard.

Pelo lado do Oeste, Towns foi o principal destaque. O pivô do Minnesota Timberwolves foi o cestinha do embate, com 50 pontos, sendo 31 somente no último quarto. Ele ainda ficou a apenas cinco pontos de empatar o recorde de pontos do evento.

Conferência Leste 211 x 186 Conferência Oeste

Leste

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 39 3 6 1 0 Jaylen Brown 36 8 3 1 0 Tyrese Haliburton 32 7 6 0 0 Giannis Antetokounmpo 23 7 1 0 0 Jayson Tatum 20 3 3 1 1

Três pontos: 42-97; Lillard: 11-23

Oeste

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 50 8 3 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 31 4 6 1 0 Kevin Durant 18 5 5 2 0 Stephen Curry 16 5 8 0 1 Devin Booker 15 4 7 2 0

Três pontos: 25-71; Gilgeous-Alexander: 7-10

