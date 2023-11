Com Lonzo Ball, site lista jogadores que devem sair em troca na NBA

A temporada 2023/24 começou há apenas um mês, mas já tem time aguardando a trade deadline. De acordo com o jornalista Yossi Gozlan, do site HoopsHype, algumas equipes devem se movimentar até fevereiro. Então, ele fez uma lista de jogadores que devem sair em troca na NBA, incluindo o armador Lonzo Ball, do Chicago Bulls.

No entanto, existem outros atletas “sobrando”. Um exemplo é o pivô James Wiseman, do Detroit Pistons. Apesar de jovem, o ex-jogador do Golden State Warriors não consegue se firmar em sua segunda equipe na liga. Sem impacto no Pistons, Wiseman pode acabar em outro time antes do fim de 2023/24.

Entretanto, ele não é o único atleta do Pistons.

O armador Monte Morris “concorre” com Killian Hayes. A questão é que Morris não está jogando por conta de uma lesão. Então, a diretoria de Detroit quer analisar o que o atleta pode fazer pela equipe antes de uma movimentação.

A lista de possíveis jogadores da NBA candidatos a trocas também inclui:

Bones Hyland (Los Angeles Clippers)

O armador do Los Angeles Clippers perdeu espaço após a aquisição de James Harden, então virou uma boa moeda de troca. Embora tenha talento, Bones Hyland não vai conseguir ter minutos em um time com Russell Westbrook, Norman Powell, Terance Mann e, claro, Harden.

Monte Morris (Detroit Pistons)

Armador do Detroit Pistons, Monte Morris tem uma lesão na coxa e ainda não estreou pela nova equipe. Então, ele seria o “primeiro na fila” para uma eventual troca. Entretanto, o Pistons possui outros nomes que o mercado poderia absorver, como Joe Harris.

Bol Bol (Phoenix Suns)

O jogador do Phoenix Suns impressiona pelo fato de sequer jogar, mesmo quando o time está vencendo por larga vantagem. Bol Bol é o último na rotação do Suns, então existe a chance de ele sair em uma negociação em breve.

John Konchar (Memphis Grizzlies)

Apesar de John Konchar ser um reserva sólido no Memphis Grizzlies, seu papel deve mudar quando Ja Morant voltar de suspensão e Marcus Smart se recuperar de lesão. Entre os jogadores do Grizzlies, Konchar seria a primeira opção de troca.

Lonzo Ball (Chicago Bulls)

Lonzo Ball vai ficar mais de duas temporadas sem jogar na NBA, então existe uma chance real de o Chicago Bulls o envolver em uma troca. Apesar de ele ter uma lesão difícil no joelho, Ball vai entrar no último ano de contrato em 2024/25. Ou seja, é um nome que o mercado pode apostar baixo. Embora seu salário seja relativamente “salgado”, na pior das hipóteses seria por apenas um ano e o time liberaria US$21.4 milhões.

Implosão do Chicago Bulls

De acordo com rumores, o primeiro time a partir para uma reconstrução pode ser o Chicago Bulls. Apesar de a direção estar com medo de abrir mão da atual temporada, o fim do atual elenco se aproxima. Jogadores como Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso e até Nikola Vucevic podem deixar a equipe. Afinal, cinco vitórias em 18 jogos não é nada animador.

