Com polêmica em arremesso de LeBron James, Timberwolves vence Lakers

O Minnesota Timberwolves venceu o Los Angeles Lakers, mas o detalhe no arremesso de LeBron James fez toda a diferença. James recebeu a bola em contra-ataque, restando 3.1 segundos para o fim e acertou a cesta. No entanto, ele pisou na linha no último instante em que saltava. Assim, o Timberwolves garantiu a vitória por 108 a 106. Aniversariante da noite, LeBron completou 39 anos em quadra e por pouco não conseguiu levar a partida para a prorrogação.

LeBron James terminou com 26 pontos e seis assistências, mas quem brilhou pela equipe californiana foi Anthony Davis, autor de 33 pontos, 17 rebotes e oito assistências. Por outro lado, Anthony Edwards ficou com 31.

Embora o jogo fosse em Minneapolis, o Lakers conseguiu abrir 12 a 4 nos primeiros minutos. A vantagem chegou a ser de 11 após cesta de Davis, mas Minnesota virou minutos depois, em 22 a 21. Entretanto, os times começaram a trocar a liderança várias vezes até terminar a primeira parcial em favor do Lakers por 31 a 29 sobre o Timberwolves.

No segundo quarto, LeBron James enterrou para deixar o Lakers em vantagem por 35 a 29 diante do Timberwolves. Então, a diferença voltou para a casa dos dois dígitos quando Christian Wood acertou lance livre. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns sofria com as faltas. Mas os anfitriões anotaram nove pontos consecutivos e cortaram para apenas um. Anthony Edwards virou e, após lance livre, deixou em 47 a 46. Ao fim do primeiro tempo, os donos da casa venciam por 61 a 57.

Então, na volta do intervalo, a equipe de Minnesota abriu cinco após cesta de Anthony Edwards. No entanto, LeBron James fez quatro pontos consecutivos para o Lakers cortar a diferença para um contra o Timberwolves. Enquanto o time da casa conseguia pontuar e começar a abrir, rapidamente os visitantes descontavam. Ou seja, a vantagem nunca era grande o suficiente. Tanto que depois, Davis empatou em 75.

Mas no último período, Austin Reaves virou e o Lakers liderava por 84 a 83. Kyle Andreson deixou em 87 a 84, mas logo depois Christian Wood empatou. Então, os donos da casa finalmente conseguiram abrir vantagem, após ótima sequência de Edwards. Assim, Minnesota vencia por 102 a 95, restando dois minutos para acabar.

Faltavam 35 segundos para o fim e o Timberwolves estava na frente por 104 a 100, mas a partir daí, LeBron James comandou o Lakers. Ele anotou cinco pontos, mas o arremesso decisivo acabou virando de dois. James empataria a partida em 107, com 3.1 segundos no relógio. Após revisão, a arbitragem indicou que o camisa 23 teria pisado, de fato, na linha. Apesar de protestos após verem no monitor, os jogadores de Los Angeles pediam para validar a cesta em vão.

Edwards sofreu falta, mas só acertou um lance livre. Faltava apenas 1.4 segundo para o Lakers tentar empatar. No entanto, LeBron James não conseguiu arremessar em tempo, confirmando o resultado em favor do Timberwolves.

(17-16) Los Angeles Lakers 106 x 108 Minnesota Timberwolves (24-7)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 33 17 8 4 2 LeBron James 26 3 6 3 1 Austin Reaves 9 2 0 0 0 Taurean Prince 9 2 1 3 0 Jarred Vanderbilt 8 5 1 2 0

Três pontos: 7-24; Prince: 3-6

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 31 3 3 0 3 Naz Reid 21 5 1 2 2 Mike Conley 15 4 7 1 0 Rudy Gobert 13 13 0 2 1 Karl-Anthony Towns 9 9 2 0 0

Três pontos: 12-34; Conley: 4-9

(19-13) Miami Heat 109 x 117 Utah Jazz (14-19)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 28 16 3 3 3 Tyler Herro 25 6 6 1 1 Kevin Love 12 6 2 0 0 Duncan Robinson 11 4 4 2 2 Jaime Jaquez 9 1 1 0 0

Três pontos: 9-31; Robinson: 3-5

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 22 2 5 1 0 Kelly Olynyk 19 6 10 1 1 Kayonte George 21 6 2 0 0 Walker Kessler 10 8 0 0 2 Lauri Markkanen 12 5 1 2 0

Três pontos: 11-41; George: 5-8

(12-20) Toronto Raptors 127 x 129 Detroit Pistons (3-29)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 35 5 4 0 0 Dennis Schroder 30 0 9 0 0 Gary Trent Jr 24 1 4 4 1 Scottie Barnes 22 9 2 2 1 Jakob Poeltl 4 14 5 1 3

Três pontos: 12-24; Trent: 6-9

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 30 3 12 1 0 Bojan Bogdanovic 19 7 3 0 0 Jalen Duren 18 17 2 0 0 Kevin Knox 17 2 2 1 1 Alec Burks 16 0 1 0 0

Três pontos: 12-28; Burks: 3-3

(17-15) New York Knicks 126 x 140 Indiana Pacers (17-14)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 38 6 2 4 1 Julius Randle 28 12 4 0 0 Jalen Brunson 28 1 6 0 1 Josh Hart 10 10 1 1 0 Evan Fournier 10 2 2 3 0

Três pontos: 17-37; DiVincenzo: 7-11

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 22 5 23 2 1 Myles Turner 28 8 2 0 0 Aaron Nesmith 25 1 2 1 0 Bennedict Mathurin 20 0 0 0 0 Andrew Nembhard 14 5 5 2 0

Três pontos: 23-42; Nesmith: 7-11

(22-10) Philadelphia 76ers 126 x 140 Chicago Bulls (15-19)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 20 0 7 1 0 Tobias Harris 15 7 4 0 1 Paul Reed 11 6 3 4 1 Kelly Oubre 11 5 2 2 1 De’Anthony Melton 9 3 0 4 0

Três pontos: 9-38; Nicolas Batum: 3-5

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 24 6 4 0 0 Coby White 20 8 2 0 0 Andre Drummond 15 23 2 2 3 Alex Caruso 14 2 5 1 1 Patrick Williams 13 3 3 0 0

Três pontos: 7-25; Caruso: 3-5

(19-14) Dallas Mavericks 132 x 122 Golden State Warriors (15-17)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 39 8 10 1 1 Dante Exum 19 0 5 1 0 Josh Green 18 0 2 0 0 Tim Hardaway Jr 16 6 5 0 0 Dereck Lively 12 14 1 0 0

Três pontos: 16-40; Doncic: 5-13

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 25 2 7 1 0 Chris Paul 24 2 6 2 1 Trayce Jackson-Davis 17 6 2 1 0 Jonathan Kuminga 16 9 3 1 0 Brandin Podziemski 13 9 4 1 0

Três pontos: 19-48; Paul: 6-9

