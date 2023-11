Com triplo-duplo de Joel Embiid, 76ers atropela Lakers

O Philadelphia 76ers recebeu o Los Angeles Lakers na noite de segunda-feira, mas a noite foi mesmo de Joel Embiid. O atual MVP obteve o seu primeiro triplo-duplo da temporada para garantir o 12° triunfo da equipe em 17 jogos. Por outro lado, o Lakers teve Anthony Davis e LeBron James como seus principais jogadores. Agora, a equipe de Los Angeles soma dez vitórias e oito derrotas.

No primeiro quarto, nada dava certo para os visitantes, enquanto Philadelphia conseguia as melhores ações ofensivas. A equipe de Los Angeles liderou por 8 a 3, após cesta de Anthony Davis. No entanto, Tyrese Maxey e Joel Embiid deixaram o 76ers na frente por 19 a 13 diante do Lakers. Então, a diferença rapidamente passou dos dez pontos e foi a 15 quando Embiid fez cesta.

A situação seguia a mesma no segundo período, enquanto o Lakers tentava absolutamente de todo. Mas com uma rotação mais curta e sem diversos jogadores importantes, o time californiano não tinha forças para encostar. Então, a vantagem pulou para 25 quando Joel Embiid fez cesta de três e o 76ers vencia o Lakers por 64 a 39. No entanto, o reserva Austin Reaves iniciou uma reação, ainda que tímida. Mas aquilo foi suficiente para a diferença cair. Ao fim do primeiro tempo, o Sixers liderava por 68 a 53.

Na volta do intervalo, Taurean Prince iniciou o terceiro quarto com duas cestas de três consecutivas, enquanto o Sixers via a diferença cair. Entretanto, De’Anthony Melton acertou três de longa distância em pouco tempo e os anfitriões conseguiram controlar melhor o jogo. Mas sempre que parecia que Philadelphia resolveria a partida de forma rápida, vinha uma cesta de três do Lakers. Joel Embiid, então, já tinha um triplo-duplo, enquanto o 76ers liderava por 98 a 80 sobre o Lakers.

Então, nos 12 minutos finais, os reservas do 76ers aumentaram a vantagem para 23 pontos. Pouco depois, já estava em 27. Mas como a diferença estava grande demais, o técnico Darvin Ham desistiu do jogo restando oito minutos para acabar e sacou todos os principais jogadores da rotação. Assim, o 76ers confirmou a vitória diante do Lakers.

(10-8) Los Angeles Lakers 94 x 138 Philadelphia 76ers (12-5)

Los Angeles

Anthony Davis: 17 pontos, 11 rebotes

LeBron James: 18 pontos, cinco assistências

D’Angelo Russell: 12 pontos, sete assistências

Austin Reaves: 12 pontos

Philadelphia

Joel Embiid: 30 pontos, 11 rebotes, 11 assistências, 10-12 em lances livres

Tyrese Maxey: 31 pontos, oito assistências

Marcus Morris: 16 pontos

Patrick Beverley: 12 pontos, seis rebotes

Nicoas Batum: dez pontos, seis rebotes, quatro assistências, três roubos de bola

(3-14) Washington Wizards 126 x 107 Detroit Pistons (2-15)

Washington

Kyle Kuzma: 32 pontos, 12 rebotes, oito assistências, 10-11 em lances livres

Deni Avdija: 16 pontos, seis rebotes, cinco assistências

Danilo Gallinari: 16 pontos

Tyus Jones: 12 pontos, quatro assistências

Landry Shamet: 12 pontos

Jordan Poole: dez pontos

Detroit

Cade Cunningham: 26 pontos, sete assistências, cinco rebotes

Ausar Thompson: 16 pontos, quatro rebotes

Jaden Ivey: 15 pontos, sete rebotes, sete assistências

Jalen Duren: 12 pontos, 14 rebotes, cinco bloqueios, seis erros de ataque

(5-12) Portland Trail Blazers 114 x 110 Indiana Pacers (9-7)

Portland

Jerami Grant: 34 pontos, sete rebotes, três bloqueios

Deandre Ayton: 22 pontos, 13 rebotes

Malcolm Brogdon: 24 pontos, sete assistências

Shaedon Sharpe: 11 pontos, seis assistências, cinco rebotes, três roubos de bola

Scoot Henderson: 13 pontos

Indiana

Tyrese Haliburton: 33 pontos, nove assistências

Myles Turner: 11 pontos, oito rebotes

Bennedict Mathurin: 11 pontos, quatro rebotes

Bruce Brown: 11 pontos

Em andamento

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Mais tarde

Denver Nuggets x Los Angeles Clippers

