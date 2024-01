Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets bate Bucks

Nikola Jokic obteve um triplo-duplo na vitória do Denver Nuggets sobre o Milwaukee Bucks por 113 a 107. Apesar de jogar em casa, o Nuggets teve muitos problemas com os arremessos e o Bucks se aproveitou disso para liderar por 13 pontos. No entanto, Jamal Murray “pegou fogo” no último quarto, anotando 14 pontos, garantindo o triunfo.

Era a estreia de Doc Rivers como técnico do Bucks, mas Nikola Jokic e o Nuggets tinham outros planos. Rivers assumiu o cargo que era de Adrian Griffin, demitido após 43 partidas (30 vitórias e 13 derrotas). Mas o novo treinador conseguiu, ao menos, algo na defesa. Denver converteu somente quatro das 18 tentativas do perímetro, enquanto Milwaukee acertou 16 em 39.

Apesar de jogar fora de casa, Milwaukee começou com tudo e anotou os sete primeiros pontos da partida. Depois, Malik Beasley deixou em 12 a 3. Khris Middleton fez o Bucks liderar por 26 a 13, mas Nikola Jokic liderou a reação do Nuggets. Em pouco tempo, a diferença caiu para um.

Então, DeAndre Jordan virou em 28 a 26 no início do segundo período. O Nuggets chegou a abrir quatro pontos no segundo quarto, mas rapidamente o Bucks virou enquanto Nikola Jokic estava no banco. Milwaukee abriu seis com Damian Lillard, mas por pouco tempo. Ao fim do primeiro tempo, as equipes empatavam em 56.

Na volta do intervalo, Bucks e Nuggets não conseguiam abrir vantagem, mas Nikola Jokic deixou em 74 a 70 e, na sequência, ele deu assistência para Reggie Jackson abrir seis pontos. Então, o sérvio deu passe para Peyton Watson deixar em 80 a 72.

Milwaukee cortou para um quando Bobby Portis acertou de três já no último quarto. Então, Giannis Antetokounmpo virou em 90 a 88. Mas a liderança do Bucks parou ali, pois Jamal Murray comandou o time do Colorado nos últimos cinco minutos, não dando a menor chance ao oponente.

Foi o 14° triplo-duplo de Nikola Jokic na temporada pelo Nuggets, segundo do Oeste, enquanto o Bucks segue na mesma posição no Leste.

(32-15) Milwaukee Bucks 107 x 113 Denver Nuggets (33-15)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 29 12 4 1 1 Damian Lillard 19 3 5 0 1 Brook Lopez 18 2 2 0 2 Khris Middleton 14 8 3 0 1 Bobby Portis 9 12 2 0 0

Três pontos: 16-39; Lopez: 5-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 25 16 12 3 2 Jamal Murray 35 2 5 2 0 Michael Porter 13 8 0 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 1 2 1 0 Aaron Gordon 8 6 2 0 1

Três pontos: 4-18; Gordon: 1-2

(30-17) New York Knicks 113 x 92 Charlotte Hornets (10-35)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 32 4 7 1 0 Donte DiVincenzo 28 6 5 0 1 Josh Hart 8 12 7 0 0 Isaiah Hartenstein 10 4 1 3 0 Precious Achiuwa 9 5 0 0 1

Três pontos: 12-37; Brunson: 5-15

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Miller 29 7 3 0 1 Camisa 0 21 10 5 3 1 PJ Washington 16 2 2 0 1 Cody Martin 14 6 8 1 0 Nick Richards 5 8 1 0 2

Três pontos: 11-32; Martin: 3-5

(30-15) Los Angeles Clippers 108 x 118 Cleveland Cavaliers (28-16)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 30 8 3 2 0 Norman Powell 18 3 2 0 0 Paul George 13 5 3 2 1 James Harden 11 7 10 1 1 Russell Westbrook 13 4 3 0 0

Três pontos: 11-34; Powell: 4-7

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 28 4 12 2 1 Jarrett Allen 20 17 3 1 1 Isaac Okoro 17 1 3 1 0 Max Strus 14 7 4 2 0 Evan Mobley 10 9 0 1 0

Três pontos: 13-40; Okoro: 3-4

(26-21) New Orleans Pelicans 112 x 118 Boston Celtics (35-11)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 28 7 6 1 1 Zion Williamson 26 4 3 2 0 CJ McCollum 16 2 2 0 1 Trey Murphy 15 4 0 0 0 Jonas Valanciunas 11 7 2 1 1

Três pontos: 10-35; Herb Jones: 3-4

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 28 10 8 3 1 Jaylen Brown 22 11 7 0 1 Jrue Holiday 20 3 2 1 0 Derrick White 17 1 4 1 1 Al Horford 11 8 4 0 1

Três pontos: 17-46; White: 4-10

(24-24) Utah Jazz 114 x 147 Brooklyn Nets (19-27)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 21 4 3 0 0 John Collins 15 7 0 1 2 Lauri Markkanen 13 9 2 0 0 Jordan Clarkson 13 1 1 0 0 Walker Kessler 11 7 0 0 1

Três pontos: 9-27; Kris Dunn: 3-3

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 33 3 4 1 0 Cam Thomas 25 7 0 1 1 Lonnie Walker 19 2 4 1 1 Cam Johnson 17 6 3 1 0 Ben Simmons 10 8 11 1 1

Três pontos: 21-45; Thomas: 4-5

(27-20) Phoenix Suns 118 x 105 Miami Heat (24-23)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 22 8 7 1 1 Kevin Durant 20 8 7 1 2 Eric Gordon 23 4 5 2 2 Bradley Beal 19 5 7 1 0 Josh Okogie 11 7 0 1 1

Três pontos: 14-40; Gordon: 5-12

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 26 8 4 1 0 Terry Rozier 21 2 3 0 1 Tyler Herro 17 6 4 0 0 Caleb Martin 12 6 2 2 0 Bam Adebayo 8 11 5 1 3

Três pontos: 14-36; Herro: 5-12

(24-24) Los Angeles Lakers 119 x 135 Houston Rockets (22-24)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 23 6 10 1 1 Anthony Davis 23 7 2 2 1 D’Angelo Russell 23 1 5 1 0 Rui Hachimura 16 5 1 1 0 Austin Reaves 8 3 5 1 0

Três pontos: 13-35; Davis: 3-3

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 34 12 7 1 0 Alperen Sengun 31 12 7 2 1 Cam Whitmore 20 6 0 0 0 Jabari Smith Jr 18 9 4 3 1 Dillon Brooks 17 3 1 1 0

Três pontos: 12-36; Green: 4-10

(27-18) Sacramento Kings 103 x 94 Memphis Grizzlies (18-29)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 20 26 5 0 0 De’Aaron Fox 23 5 4 2 0 Kevin Huerter 17 4 3 2 1 Harrison Barnes 12 3 4 0 0 Trey Lyles 10 1 1 1 0

Três pontos: 11-38; Huerter: 3-8

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 22 3 2 0 0 Santi Aldama 16 7 2 2 0 Xavier Tillman 10 5 3 3 0 GG Jackson 12 6 2 1 0 Scotty Pippen 12 2 5 3 1

Três pontos: 13-36; Aldama: 5-8

(33-14) Minnesota Timberwolves 107 x 101 Oklahoma City Thunder (32-15)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 27 4 4 1 0 Karl-Anthony Towns 21 10 6 1 1 Rudy Gobert 12 18 1 1 1 Jaden McDaniels 13 3 1 1 0 Nickeil Alexander-Walker 12 2 3 2 0

Três pontos: 14-29; Edwards: 3-5

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 37 7 8 2 0 Jalen Williams 20 2 3 0 0 Josh Giddey 13 4 2 0 1 Chet Holmgren 4 7 2 0 3 Kenrich Williams 8 1 0 1 0

Três pontos: 14-35; Williams: 4-7

(9-37) Washington Wizards 118 x 113 San Antonio Spurs (10-37)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Kuzma 18 11 5 0 2 Daniel Gafford 16 13 2 2 1 Tyus Jones 15 2 9 2 1 Marvin Bagley 15 3 1 0 0 Bilal Coulibaly 13 1 1 2 1

Três pontos: 9-25; Coulibaly: 2-2

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 22 11 4 1 3 Devin Vassell 24 5 4 0 1 Cedi Osman 20 3 2 2 0 Keldon Johnson 14 5 3 3 0 Tre Jones 11 2 8 0 0

Três pontos: 12-30; Osman: 4-6

(24-23) Orlando Magic 129 x 131 Dallas Mavericks (26-21)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 36 9 7 2 0 Franz Wagner 21 5 6 1 0 Anthony Black 20 3 1 0 1 Moritz Wagner 16 3 1 1 0 Cole Anthony 11 2 9 0 0

Três pontos: 19-35; Doncic: 8-13

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 45 9 12 2 0 Tim Hardaway Jr 36 8 1 1 0 Dereck Lively 20 11 1 1 1 Jaden Hardy 20 1 7 1 1 Richaun Holmes 4 1 0 0 0

Três pontos: 13-27; Hardaway Jr: 5-9

(29-16) Philadelphia 76ers 104 x 130 Portland Trail Blazers (14-33)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre 25 6 1 0 0 Patrick Beverley 14 1 5 1 0 Paul Reed 11 6 3 1 2 Tobias Harris 9 4 1 0 0 Marcus Morris 9 2 0 0 0

Três pontos: 5-29; Reed: 1-1

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 27 5 3 0 1 Malcolm Brogdon 24 5 9 1 1 Deandre Ayton 18 6 2 1 0 Scoot Henderson 22 2 4 2 1 Anfernee Simons 15 1 6 0 1

Três pontos: 12-28; Henderson: 3-4

