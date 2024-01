Com triplo-duplo de Nikola Jokic, Nuggets domina Pelicans

O duas vezes MVP Nikola Jokic comandou o Denver Nuggets em vitória sobre o New Orleans Pelicans na noite de sexta-feira por 125 a 113 em seus domínios. Apesar de a diferença superar os 20 pontos algumas vezes, Zion Williamson conseguia manter New Orleans no jogo, especialmente no último quarto. Jokic terminou com um triplo-duplo, o 12° da temporada, o 117° da carreira. Ele somou 27 pontos, 14 assistências e dez rebotes, enquanto Williamson liderou o Pelicans com 30 pontos, seis rebotes e cinco assistências.

Nikola Jokic liderou o Nuggets desde o início diante do Pelicans. Logo nos primeiros minutos, o sérvio participou de 11 dos primeiros 15 pontos de Denver. No entanto, os visitantes lideravam por três. Então, os donos da casa viraram após uma sequência de 11 a 2. Assim, após outra cesta do duas vezes MVP, os anfitriões estavam na frente por 26 a 20. Mas quando os reservas entraram em quadra, a vantagem começou a aumentar. Com cesta de Christian Braun, a liderança estava em 37 a 25.

Publicidade

Mas a situação ficou ainda pior para New Orleans no segundo quarto. Jamal Murray e Reggie Jackson ampliaram a vantagem para 17. Entretanto, com cestas de três, os visitantes esboçaram reação. Então, a diferença caiu para dez após outro arremesso do perímetro. Mas ficou por aí. Em pouco tempo, o Nuggets voltou a abrir em cima do Pelicans, especialmente com Nikola Jokic. A vantagem chegou aos 19 quando Michael Porter acertou de longe. Então, ao fim do primeiro tempo, o Nuggets vencia por 66 a 51.

Leia mais

Mas na volta do intervalo, o Nuggets rapidamente abriu 20 sobre o Pelicans com Nikola Jokic e Michael Porter. Então, Porter fez mais uma e o placar estava em 73 a 51. No entanto, New Orleans anotou 16 a 6 e a diferença caiu para 14 em sequência de 11 pontos de Jonas Valanciunas. Então, Kentavious Caldwell-Pope converteu de três. New Orleans tentava diminuir, mas nada funcionava. Aos poucos, a vantagem voltou a subir enquanto Aaron Gordon ampliava para os anfitriões. Depois, com sua décima segunda assistência, Jokic passou para Porter após rebote ofensivo e Denver estava na frente por 94 a 73. O Pelicans seguia tentando de tudo, mas a resposta vinha na sequência. Reggie Jackson fez cesta e os atuais campeões lideravam por 100 a 80.

Publicidade

Por fim, no quarto período, Jamal Murray deixou em 103 a 81. Mas New Orleans ainda queria jogo e, com uma sequência de sete pontos, sendo quatro deles de Zion Williamson, a diferença caiu para 15. Então, restando cerca de três minutos para o fim, por mais que o Pelicans pressionasse, a vantagem seguia em 15 após cesta de Nikola Jokic para o Nuggets. Williason ainda seguiu produzindo para os visitantes, mas em vão. Denver venceu o seu 27° jogo em 40 disputados na temporada, enquanto o Pelicans soma 23 vitórias e 16 derrotas.

(23-16) New Orleans Pelicans 113 x 125 Denver Nuggets (27-13)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Zion Williamson 30 6 5 0 1 Jonas Valanciunas 17 6 1 0 0 Larry Nance Jr 13 2 1 2 1 CJ McCollum 12 5 7 1 0 Brandon Ingram 9 4 6 0 0

Três pontos: 13-33; Nance: 3-4

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 27 10 14 0 1 Michael Porter 20 10 1 1 1 Jamal Murray 20 2 9 0 0 Aaron Gordon 15 5 2 0 0 Reggie Jackson 12 2 0 1 0

Três pontos: 14-33; Murray: 3-5

Publicidade

(23-15) Indiana Pacers 126 x 108 Atlanta Hawks (15-22)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Obi Toppin 18 6 4 0 0 Buddy Hield 18 3 2 0 3 Bennedict Mathurin 15 1 3 0 0 Isaiah Jackson 12 5 2 4 4 TJ McConnell 6 4 14 3 1

Três pontos: 11-18; Hield: 4-6

Publicidade

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 29 4 4 3 0 Saddiq Bey 17 4 2 1 0 Jalen Johnson 16 4 3 2 0 Trae Young 13 3 6 2 0 Bogdan Bogdanovic 10 5 2 3 0

Três pontos: 11-30; Murray: 3-6

Publicidade

(19-18) Houston Rockets 112 x 110 Detroit Pistons (3-36)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 29 6 1 1 0 Jalen Green 28 5 3 1 1 Fred VanVleet 20 4 12 2 2 Jabari Smith Jr 19 11 1 1 2 Jeff Green 6 2 0 0 0

Três pontos: 8-30; VanVleet: 3-9

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Knox 19 7 2 1 2 Jaden Ivey 18 6 8 0 1 Alec Burks 19 0 1 0 2 Isaiah Stewart 16 7 1 0 0 Jalen Duren 15 8 3 2 1

Três pontos: 12-35; Burks: 5-9

Publicidade

(23-15) Sacramento Kings 93 x 112 Philadelphia 76ers (24-13)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 21 5 4 1 0 Domantas Sabonis 14 12 5 0 0 Keegan Murray 15 8 3 1 2 Malik Monk 15 1 4 2 1 Harrison Barnes 4 2 0 1 0

Três pontos: 8-37; Murray: 3-7

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tobias Harris 37 7 3 3 0 Tyrese Maxey 21 3 4 3 2 Nicolas Batum 14 6 3 0 0 Mo Bamba 11 3 0 1 4 Paul Reed 8 7 2 2 3

Três pontos: 15-45; Batum: 4-4

Publicidade

(21-17) Orlando Magic 96 x 99 Miami Heat (22-16)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 25 8 2 0 0 Moritz Wagner 19 5 4 1 1 Chuma Okeke 16 4 2 0 1 Joe Ingles 14 0 6 3 0 Caleb Houstan 9 2 3 0 0

Três pontos: 12-40; Ingles: 4-8

Publicidade

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 21 11 7 0 1 Duncan Robinson 23 4 3 1 0 Jaime Jaquez 19 7 3 1 0 Caleb Martin 11 4 3 1 0 Haywood Highsmith 7 8 1 1 0

Três pontos: 8-26; Robinson: 4-10

Publicidade

(18-20) Golden State Warriors 140 x 131 Chicago Bulls (18-22)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 30 6 6 1 1 Stephen Curry 27 5 9 1 0 Jonathan Kuminga 24 5 1 1 0 Andrew Wiggins 17 5 8 1 1 Trayce Jackson-Davis 13 7 2 1 1

Três pontos: 20-47; Thompson: 7-15

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 39 6 5 0 0 Zach LaVine 25 8 7 0 1 Coby White 25 4 7 0 0 Nikola Vucevic 14 7 2 0 0 Patrick Williams 9 3 7 1 0

Três pontos: 18-40; White: 5-7

Publicidade

(25-13) Los Angeles Clippers 128 x 119 Memphis Grizzlies (14-24)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 37 3 1 2 0 Kawhi Leonard 22 7 4 2 2 James Harden 11 1 9 1 0 Amir Coffey 13 2 1 2 0 Daniel Theis 7 5 4 2 3

Três pontos: 15-31; George: 7-10

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Xaviel Tillman 20 9 2 1 2 Jaren Jackson Jr 21 6 1 1 1 David Roddy 16 6 4 1 0 Desmond Bane 15 2 3 1 0 Jake LaRavia 12 4 1 0 1

Três pontos: 18-44; Roddy: 3-5

Publicidade

(8-28) Charlotte Hornets 99 x 135 San Antonio Spurs (7-30)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 28 3 5 5 0 Terry Rozier 16 2 2 2 1 Número 0 14 9 0 1 0 Nick Richards 12 8 1 0 1 Nick Smith 9 6 5 0 0

Três pontos: 10-24; Ball: 3-9

Publicidade

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 26 11 1 0 2 Jeremy Sochan 13 6 4 2 1 Devin Vassell 12 3 5 2 0 Doug McDermott 14 2 0 0 0 Keldon Johnson 13 2 1 1 0

Três pontos: 18-38; McDermott: 4-6

Publicidade

(10-28) Portland Trail Blazers 93 x 116 Minnesota Timberwolves (27-11)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jabari Walker 17 13 3 1 0 Duop Reath 25 13 6 2 0 Toumani Camara 19 10 3 0 3 Jerami Grant 17 8 5 1 1 Scoot Henderson 15 4 3 1 1

Três pontos: 10-28; Malcolm Brogdon: 2-5

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Rudy Gobert 24 17 0 0 2 Karl-Anthony Towns 23 8 1 2 0 Naz Reid 14 2 1 2 0 Mike Conley 9 4 10 0 0 Anthony Edwards 9 3 6 1 1

Três pontos: 11-31; Towns: 3-3

Publicidade

(15-24) Toronto Raptors 113 x 145 Utah Jazz (20-20)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 27 4 2 0 0 Scottie Barnes 19 3 3 0 3 Immanuel Quickley 15 3 0 0 0 Dennis Schroder 12 0 4 1 0 Jalen McDaniels 15 3 0 1 0

Três pontos: 17-34; Siakam: 5-6

Publicidade

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 22 9 2 1 0 Collin Sexton 20 2 5 2 0 Jordan Clarkson 21 1 5 0 0 Walker Kessler 12 6 1 1 3 Kelly Olynyk 11 10 5 1 0

Três pontos: 21-43; Clarkson: 5-9

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA