Comentários de agente tiraram troca de Damian Lillard para o Heat

O Miami Heat quase conseguiu a troca por Damian Lillard. A franquia, inclusive, era o destino favorito do astro. No entanto, as negociações com o Portland Trail Blazers não avançaram. Assim, em uma reviravolta, ele terminou no Milwaukee Bucks. O motivo, segundo Ben Maller, da Fox Sports Radio, foram comentários de Aaron Goodwin, empresário do atleta.

“De acordo com o que eu soube, o Portland estava preparado para enviar Damian Lillard em troca ao Heat”, disse Maller. “Então, seu agente fez comentários para a imprensa que desagradaram as pessoas em Portland. Eles mudaram de ideia”, afirmou.

Os comentários de Goodwin aconteceram ainda em julho. Na época, Damian Lillard havia acabado de exigir uma troca. Assim, segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, o empresário entrou em contato com equipes para desestimulá-las a negociar pelo atleta.

“Enquanto o Blazers explora oportunidades no mercado, Aaron vem ligando para os possíveis interessados em trocar por Damian. Ele alerta todos que o seu cliente só vai estar satisfeito em Miami. Então, qualquer outro destino receberá um atleta descontente. É um agente respeitado trabalhando para boicotar ofertas para que o seu cliente chegue à franquia que deseja”, revelou o jornalista.

Diante disso, até a própria NBA precisou intervir. A liga se posicionou sobre a atitude do agente em desestimular tentativas de negociação. O rumor não foi confirmado.

“Nós entrevistamos Damian e Aaron. Além de vários times com quem mantiveram alguma conversa. Os comentários sobre a sua disposição em jogar só pelo Heat foram negados. As equipes não confirmaram tudo que ambos disseram. Mas tiveram quase total consistência com as suas versões”, revelou a liga.

O aviso da NBA diz respeito a uma especulação específica. No entanto, serve para abordar um comportamento corrente. Afinal, Lillard e o seu empresário adotaram um tom extremamente verbal sobre o desejo de saída do Portland Trail Blazers. Goodwin, aliás, chegou a dizer que “faria tudo por seu cliente”.

“Todos já estão avisados de que quaisquer comentários sugerindo que Damian não cumprirá o seu contrato caso seja trocado vai estar sujeito a punição. Nesse caso, não importa se for um comentário público ou privado. Avisamos a Associação dos Jogadores, além disso, que qualquer comportamento similar a partir de agora rende punição”, prosseguiu o comunicado

Lillard no Bucks

No final das contas, Goodwin não conseguiu. Logo, Lillard terminou no Milwaukee Bucks. Ao contrário do que seu empresário afirmava, então, o atleta parece estar contente com a nova casa. Afinal, poderá formar uma das duplas mais poderosas da história, ao lado de Giannis Antetokounmpo.

Recentemente, em entrevista a Eric Nehm, do portal The Athletic, o astro comentou sobre a parceria com o grego.

“É fácil jogar ao lado dele. Têm algumas jogadas que estamos trabalhando nos treinos que devem ser difíceis de defender. Você viu agora pouco, né? Sai de um bloqueio que funcionou muito bem. Tenho liberdade e forço o defensor que está à frente dele tomar uma decisão. Então, se ele não vem, posso ter um arremesso livre. Se vier, Giannis tem um alvo e eu só jogo a bola para cima. O nível de inteligência dele é muito alto”, explicou.

De acordo com Lillard, a sensação em contar com alguém como Giannis é única. “Afinal, eu nunca tinha jogado com alguém com essa mesma capacidade. E ele tem, de uma forma diferente. Melhor do que eu, maior, mais forte. Ou seja, também fico admirado de poder ver isso de perto”, elogiou.

