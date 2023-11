Comentarista detona James Harden após nova derrota do Clippers

A esperada e curta parceria entre James Harden e o Los Angeles Clippers teve mais uma derrota. Assim, a franquia atingiu o terceiro revés desde a chegada do armador. Desta vez, o resultado ruim foi diante do Dallas Mavericks, por 144 a 126, pela Copa da NBA. Novamente, o camisa 1 teve um desempenho abaixo do esperado com 14 pontos e cinco rebotes. Algo que, então, gerou duras críticas do comentarista do Mavericks, Brian Dameris.

“Ei, James, você é o problema. Se isso não funcionar este ano, neste sistema, com esta equipe, você vai apontar o dedo para todos os outros e vai para casa começar a procurar outra equipe. Não vai sobrar ninguém. Isso porque você não é ‘o Barba’, você não é o sistema. Você é o problema”, disparou o analista.

As críticas do comentarista começaram, principalmente, pelo comportamento de James Harden. Desde o Houston Rockets, o astro sempre gerou protagonizou polêmicas fora das quadra e conseguiu as companhias que queria. Quando esteve insatisfeito, pediu para sair e conseguiu. Foi assim também com Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers.

“Eu me ajoelho todas as noites e rezo para que alguém acredite em mim como Daryl Morey (GM do Philadelphia 76ers) acreditou em você”, ironizou o comentarista.

“Você queria um treinador específico, trouxeram Mike D’Antoni. Queria jogar de um jeito específico e eles jogaram. Trouxeram Dwight Howard e se livraram dele quando você estava cansado. Você queria Chris Paul, eles o trouxeram e se livraram quando você estava cansado”, criticou o comentarista, sobre os tempos de Harden no Rockets.

Assim, o apresentador do Dallas Mavericks partiu para a mudança de Harden para o Nets. O roteiro, de fato, foi semelhante ao anterior. “Você disse: ‘eu vejo as luzes brilhantes de Nova York, quero ir lá com meu velho amigo Kevin Durant. Vai dar certo o grande trio’”, relembrou Dameris.

“E, depois de um ano, você quis sair. Você percebeu: ‘meu Deus, dei esse cara como certo. O cara acreditou em mim, quero voltar com Daryl Morey”, comentou sobre a ida ao 76ers. “Eles trocaram Ben Simmons por você. Como eles conseguiram isso?”, seguiu.

“E, sabe de uma coisa? Você foi para lá e arrumou um parceiro que foi o MVP. Ele foi o MVP. E o que você disse depois? ‘Eles não me deram o controle’. Você era o armador e estava no controle. E o que faz quando as tinha? Marcou nove pontos no jogo sete contra Boston. Você desperdiçou uma vantagem na série”, finalizou Dameris.

Não é o único

O comentarista, aliás, não está sozinho nas críticas a James Harden após mais uma derrota do Clippers. Recentemente, o ex-armador Austin Rivers disparou contra a franquia ainda nos primeiros reveses. Os tropeços colocam em xeque a formação com Harden. Afinal, a expectativa era de um grande time, com quatro grandes astros. No entanto, não é o que está acontecendo até aqui. Assim, Rivers falou momento da franquia e comentou sobre o que deve mudar.

“Em longo prazo, como isso se torna uma equipe?”, questionou o ex-jogador. “Tenho preocupações, especialmente olhando para frente e fazendo uma corrida aos playoffs. Eles vão precisar que alguns jogadores se destaquem e assumam um papel secundário”, seguiu.

De acordo com Austin Rivers, alguns destes quatro astros do Clippers (James Harden, Kawhi Leonard, Russell Westbrook e Paul George) terão que se limitar para evitar derrotas. “Honestamente, apenas não ser quem foram durante toda a carreira”, recomendou.

“É difícil ver como podem ser funcionais no futuro. Eles têm quatro superastros, acostumados a serem a referência em suas equipes. Quem será o espaçador? O cara dedicado? O que pega rebotes, bloqueia e assume papel secundário? Não pode ser apenas um deles. Tem que ser vários”, finalizou.

